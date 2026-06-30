تراجع إسرائيل عن التزاماتها يعرقل مهام الجيش اللبناني في المناطق التجريبية

عرقل تراجع إسرائيل عن التزاماتها بالانسحاب من إحدى القرى المدرجة ضمن المنطقة التجريبية في جنوب لبنان، بدء الجيش اللبناني في تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية ضمن اتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل في الأسبوع الماضي، رغم جهوزية الجيش للانتشار وتنفيذ مهامه، بتنسيق مع السلطة السياسية التي لا تتسم علاقتها بأي تباينات مع المؤسسة العسكرية.

وعرض الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الثلاثاء، الأوضاع الأمنية في البلاد والمهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية - الأميركية - الإسرائيلية وما نتج عنها من «اتفاق الإطار» لإنهاء الحرب على لبنان.

ونوّه رئيس الجمهورية «بالدور الذي يقوم به الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي»، مؤكداً أن «ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية، أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها»، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية.

الرئيس جوزاف عون استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل واطّلع منه على نتائج المحادثات التي اجراها في زيارتيه إلى كل من تركيا والمملكة المتحدة، في اطار التعاون العسكري بين البلدين.وعرض الرئيس عون مع العماد هيكل الأوضاع الامنية في البلاد والمهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة... pic.twitter.com/eyCn9KaxAU — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 30, 2026

وينسق الجيش اللبناني مع السلطة السياسية بشكل فعال ووثيق، خلافاً لكل التقديرات عن اختلافات بوجهات النظر؛ إذ أكدت مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية ومصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا خلافات ولا تباينات مع السلطة السياسية»، شارحة أن مهام الجيش اللبناني «محصورة بالشق المتصل بالترتيبات الأمنية التي تواكب اتفاق الإطار»، مجددة تأكيدها أن الحديث عن خلافات أو تباينات «غير صحيحة بتاتاً».

واشنطن - بيروت - تل أبيب

وجاء اللقاء غداة مباحثات أجراها قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الأدميرال براد كوبر في بيروت، مع الرئيس اللبناني وقائد الجيش، تركزت على الترتيبات الأمنية التي ستنفذ بموجب الاتفاق، والملحق الأمني وأهمية نجاحه في مرحلة مليئة بالتحديات الأمنية والعسكرية والسياسية.

وأكدت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة كوبر كانت مخصصة للتنسيق وإجراء ترتيبات عملانية، حيث اطلع على استعدادات الجيش اللبناني للانتشار والبدء بتنفيذ المهام، ويستكمل الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي لتحضير الترتيبات اللازمة للبدء بتنفيذ الشق الأمني في اتفاق الإطار.

قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يستقبل قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي الأدميرال براد كوبر الاثنين (أ.ف.ب)

وبحث كوبر في بيروت مع العماد هيكل، ثم مع الرئيس عون، تفاصيل المهمة؛ مثل الترتيبات الأمنية وآليات التحقق، على أن يكمل المباحثات في تل أبيب، بالنظر إلى أن هناك شقاً متصلاً بإسرائيل «غير واضح بعد»، فيما عرض الجانب اللبناني وجهة نظره للأمور. وقالت المصادر إن كوبر سيقوم بجدولة للمواقف والتصورات بعد جمع وجهات النظر والعناصر بأكملها، حتى يبني صورة كاملة عن الوضع، وإنجاز الترتيبات.

وينص اتفاق الإطار على أن يستعيد الجيش اللبناني بشكل تدريجي السيطرة ‌على كامل أراضي لبنان ‌وينزع سلاح «حزب الله» وأي جماعة ​مسلحة ‌أخرى. ووفق الاتفاق، ستبدأ ⁠المرحلة الأولى ​في ⁠منطقتين تجريبيتين، حيث سيبدأ الإعمار فيهما بينما يعود المدنيون بأمان إليهما.

مجموعة تنسيق بديلة عن «الميكانيزم»

ولم تكن زيارة كوبر إلى بيروت معدة لتذليل عقبات تحول دون البدء بالعمل في المناطق التجريبية، بقدر ما كانت معدة لبحث الترتيبات الأمنية، واثمرت إعلاناً عن تشكيل «مجموعة التنسيق العسكري لأجل لبنان» MCG4L التي ستحل مكان «الميكانيزم» التي أنشئت في وقت سابق بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وفقاً لما أكدت المصادر العسكرية، وستكون هذه المجموعة الجهة التي تنسق بين الطرفين في المرحلة المقبلة.

ونص الاتفاق على أن مجموعة تنسيق، بمشاركة الولايات المتحدة، ستشرف على التنفيذ. وقالت المصادر العسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن التنسيق لن يكون مباشراً بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بل عبر اللجنة الأميركية.

قوة من الجيش اللبناني تنتشر على مدخل بلدة زوطر الغربية المدرجة ضمن المنطقة التجريبية في جنوب لبنان وتنتشر القوات الإسرائيلية على أطرافها (إ.ب.أ)

وبحث كوبر في بيروت جانباً من هذا الأمر، وقالت المصادر الوزارية إن هناك مراقبين من الجيش الأميركي سيكونون في بيروت للإشراف على التنفيذ، ويضطلعون بمهام مراقبة الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، ويتدخل هؤلاء لتسهيل العملية وتنسيق مهام الانسحاب والانتشار. ولم يتم تحديد عدد القوة بعد، وهي أمور لا تزال قيد الدراسة.

الجيش اللبناني جاهز

وأكد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش «على جهوزية تامة للانتشار وتنفيذ المهام الموكلة إليه»، مؤكداً «أن هناك ألوية وأفواجاً عسكرية تنتشر في الجنوب، وجاهزة للبدء بعملياتها في المناطق التجريبية عندما يحين الوقت».

لكن الانتشار والبدء بتنفيذ المهام «تعرقلهما إسرائيل التي لم تنسحب من المواقع التي يفترض أن تنسحب منها بموجب الاتفاق، وقالت إنها ستؤجل الانسحاب»، وفقاً لما قال المصدر نفسه.

وأكد المصدر أن تأخير الجانب الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته «أخّر البدء بتنفيذ الجيش اللبناني للمهام الموكلة إليه بموجب الاتفاق»، خصوصاً وأن الجيش الإسرائيلي أجّل الانسحاب لأسباب غير معروفة.

وإزاء هذا الواقع، بات واضحاً أنه حتى هذا الوقت، لم يبدأ أي إجراء عملي، ولم تسفر المباحثات عن تحديد جدول زمني للانسحاب أو للبدء بالعمل في المناطق التجريبية، بعدما تراجع الجيش الإسرائيلي عن التزاماته وأرجأ الانسحاب إلى عدة أسابيع. ويرى الجانب اللبناني أن هناك تناقضات في الداخل الإسرائيلي تعكسها تصريحات المسؤولين السياسيين والعسكريين المتباينة والمتناقضة.

جندي لبناني يتفقد الدمار في مدينة النبطية الناتج عن الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان (رويترز)

3 قرى في المنطقة التجريبية

وتضم المنطقة التجريبية ثلاث قرى هي فرون والغندورية اللتين لا تحتلهما إسرائيل، وبلدة زوطر الغربية التي توجد القوات الإسرائيلية على أطرافها. ورغم أن البلدتين غير المحتلتين لا يوجد الجيش اللبناني فيهما ضمن نقاط عسكرية ثابتة، فإنه ينفذ مهام عملياتية فيهما.

ومن المزمع أن ينفذ الجيش مهام عملانية في تلك البلدات بموجب الاتفاق، تشمل الكشف الهندسي والتفتيش وتفجير الذخائر وتنفيذ سائر العمليات المطلوبة.