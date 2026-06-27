«حزب الله» يلوّح بالحرب الأهلية رداً على اتفاق «الإطار»

هاجم «حزب الله»، بشدة، اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بنهاية الجولة الخامسة من التفاوض المباشر يوم الجمعة. ولوّح الحزب بـ«الحرب الأهلية» في حال اللجوء لتطبيقه بالقوة.

إذ قال عضو كتلة الحزب النائب حسن فضل الله، إن السلطة اللبنانية «فاقدة للشرعية الدستورية والميثاقية، وهي لا تملك أدوات فرض الإملاءات، ولن تستطيع فرض تنفيذ الاتفاق الموقع في واشنطن إلا إذا ذهبت بدعم أميركي إلى حرب أهلية».

ووصف الأمين العام للحزب نعيم قاسم، اتفاق الإطار بأنه «مذلةٌ وعارٌ وتنازلٌ عن السيادة»، وبأنه «منعدم الوجود»، داعياً لتطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية، قائلاً: «سنتابع بكل الوسائل اللازمة والضغوطات الدولية والعربية ليلتزم العدو الإسرائيلي بالبند الأول من مذكرة التفاهم، والانسحاب من لبنان».

وزير الخارجية ماركو روبيو يصافح سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة عقب توقيع اتفاق الإطار (أ ب)

واعتبر قاسم أن «ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرحٌ خطير جداً يتجاوز كل الخطوط الحمراء، ويجعل لبنان ألعوبة بيد العدو الإسرائيلي».

وبموجب اتفاق الإطار ستنسحب إسرائيل من «منطقتَين نموذجيتَين» ستشكلان باكورة تجريبية لبسط الجيش اللبناني سيطرته على كل المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، بوصفها مقدمةً لمنع أي انتشار عسكري لـ«حزب الله» في كل لبنان. وتم بسياق الاتفاق ربط الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية بنزع سلاح «حزب الله» من كل لبنان.

تحركات شعبية مرتقبة

وتظاهر العشرات أمام السراي الحكومي، مساء الجمعة، اعتراضاً على هذا الاتفاق، وقد تم التداول بدعوة للتجمع يوم الأحد في نفس المكان ولنفس الغاية.

وعن المسار الذي قد يسلكه الحزب بعد رفضه اتفاق الإطار، رأى الكاتب السياسي قاسم قصير المطلع عن كثب على موقف «حزب الله» أن «خيارات الحزب مفتوحة على كل الاحتمالات، سواء على مستوى التصعيد السياسي أو الشعبي»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «طالما هناك احتلال، هناك حق بالمقاومة... وذلك مرتبط بالجانب الميداني، وبالتالي بأي وقت من الأوقات قد نشهد عودة لهذه العمليات»، وأضاف: «أصلاً الاتفاق غير قابل للتطبيق وميت بطبيعته».

مناصرو «حزب الله» يقفلون طريق المطار بالإطارات المشتعلة رفضاً لاتفاق الإطار الذي أعلن عنه في واشنطن بين لبنان وإسرائيل (أ.ف.ب)

مواجهة شاملة أو اتفاق شامل

من جهته، اعتبر النائب وضاح الصادق أن كيفية تعامل الحزب مع المرحلة مرتبط تماماً بالقرار الإيراني، «فإما أننا نتجه لمواجهة شاملة أو اتفاق شامل»، لافتاً إلى أن «الحزب داخلياً أضعف من أن يهدد السلم الأهلي، فلم يعد لديه الامتداد الجغرافي أو الدعم الشعبي أو السيطرة على قرار مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والقضائية، بالتالي هو سيلجأ للتصعيد الكلامي من دون استبعاد للتوجه لانتحار داخلي بحال قرر الإيراني المواجهة الشاملة».

وأشار الصادق في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزب يعيش «حالة من التخبط، فلا قرار يتخذ ضمن قيادته إذ إنه يأتي مباشرة من طهران»، وأضاف: «هو بمرحلة إنكار، كونه لم يقتنع بعد ألا قدرة له للسيطرة على الدولة اللبنانية مجدداً، وأن الأمور باتت تمر من دونه ضمن أطر المؤسسات الرسمية». وذكّر الصادق أنه بعد عام 2005 لجأوا إلى الاغتيالات، «فهل يتخذون قراراً مماثلاً اليوم؟».

استبعاد انقلاب داخلي

بدوره، يستبعد الكاتب السياسي ورئيس تحرير موقع «جنوبية»، علي الأمين، لجوء الحزب لأي «عمل انقلابي كما حصل في السابع من مايو 2018 أو حتى لإشعال الحرب مجدداً مع إسرائيل لأنه يدرك عواقب أي خطوة من هذه الخطوات، فعلى المستوى الداخلي لن يكون هناك تساهل من قبل الحكومة اللبنانية، ومن قبل الجيش اللبناني، مع أي سلوك من هذا النوع، فضلاً عن أن المناخ السياسي العام لن يساير (حزب الله) في حال قام بأي خطوة بمواجهة الدولة، كما أن تفجير الحرب مع إسرائيل سيكون كارثة عليه باعتباره كان يستجدي وقفاً لإطلاق النار».

أنصار «حزب الله» يحتجون في شوارع الضواحي الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

ويرجح الأمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تقتصر اعتراضات الحزب على «رفع سقف الكلام واللجوء لمظاهر متعددة للاحتجاج، مع استبعاد أي عمل أمني داخلي لأنه غير قادر أصلاً على ذلك، كما أن أي مواجهة ستزيد من خسائره»، مضيفاً: «هو يتكئ راهناً على إيران في مسار التفاوض مع واشنطن، الذي وفر في الحد الأدنى عدم استهداف العمق اللبناني الذي بات مكشوفاً لإسرائيل ومؤذياً له بشكل كبير. والإرباك الذي يعانيه هو في حجم الخسائر التي تعرض لها بما يوصف بنكبة لن يخرج منها وهي مقدمة لتحول سيفرض نفسه موضوعياً من الداخل الحزبي واللبناني ومن الخارج الإقليمي والدولي الذي يحمي ما تبقى من (حزب الله) من جهة ويلجم إسرائيل من جهة ثانية».

ويرى الأمين أنه «ليس لدى (حزب الله) إلا خيار فتح القنوات مجدداً مع السلطة، لا سيما الرئاستين الأولى والثالثة، لا سيما أن العزلة التي يعاني منها داخلياً تفرض عليه كسرها في ظل فتح القنوات بين إيران وواشنطن والدول العربية وحتى الأوروبية، فدخول إيران على خط التفاوض ضمانة له، وفي الوقت نفسه وسيلة أميركية لتنفيذ القرارات المتصلة بنزع سلاحه سلمياً، وسط تأكيد مصادر أميركية أن تفاهماً أميركياً إيرانياً تم على حماية (حزب الله) اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً كضمانة لنزع سلاحه».