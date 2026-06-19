فصائل غزة تتشاور فيما بينها للرد قريباً على «تعديلات ملادينوف»

تدرس الفصائل الفلسطينية التعديلات التي قدمها الممثل الأعلى لغزة في «مجلس السلام»، نيكولاي ملادينوف، لحركة «حماس» بحضور الوسطاء في العاصمة المصرية، القاهرة، الأربعاء الماضي.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في «حماس» والفصائل الفلسطينية، أنها تجري مشاورات على صعيد كل فصيل على حدة، كما تجري مشاورات ما بين الفصائل.

وقال مصدر من «حماس» ومصدران من الفصائل الفلسطينية، إنه سيعقد لقاء مطول بين ممثلي الفصائل في القاهرة، لبحث الرد الذي قدمه ملادينوف على التعديلات الأخيرة التي كانت أجرتها الفصائل وسلمتها للوسطاء منذ أيام.

فلسطينيان يجلسان على تل مشرف على مخيم للنازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة الخميس (رويترز)

ووفقاً للمصدر من «حماس»، فإن تعديلات ملادينوف شملت جميع البنود وليس فقط البند الثامن المتعلق بحصر وتخزين السلاح، مشيراً إلى أنه أدرج إلى ذلك مصطلح البنية التحتية الذي كان مثار تباين في المواقف بشأنه، سواء على الصعيد الفصائلي أو حتى مع الوسطاء.

وبيّن المصدر أن قيادة «حماس» تجري فيما بينها، وبالتشاور مع الجهات المختلفة المختصة بما فيها قيادة الجناح العسكري «كتائب القسام» داخل القطاع، مشاورات بشأن التعديلات المقدمة من ملادينوف، مشيراً إلى أنه سيتم التوافق على صياغات محددة بشأن التعديلات، وستطرح على الفصائل أيضاً والاستماع لملاحظات ممثلي تلك الفصائل، للوصول لصياغة وطنية موحدة تقدم للوسطاء.

ولفت إلى أن ممثلاً عن الإدارة الأميركية، وهو أحد مساعدي المبعوث الأميركي، جاريد كوشنر، شارك في اللقاء ما بين ملادينوف، وقيادة «حماس» الذي عقد، الأربعاء، في القاهرة بحضور الوسطاء.

وقال مصدران من الفصائل الفلسطينية إنه تجري مشاورات داخلية في كل فصيل، وسيتم عقد لقاء وطني شامل من أجل وضع ملاحظات على التعديلات التي قدمها ملادينوف. وأشارا إلى أنه سيتم إجراء دراسة ومقارنة التعديلات الأخيرة بما عدلته الفصائل في آخر رد لها، وستعمل على تقريب الصياغات بما يتيح الفرصة لإحداث تقدم أكبر بعد التقدم الذي تم البناء عليه مؤخراً.

جندي إسرائيلي في موقع يشرف على «الخط الأصفر» في وسط قطاع غزة (أرشيفية – أ.ب)

وإحدى نقاط الخلاف التي ما زالت قائمة، هي مصطلح البنية التحتية، وتعريفه، حيث كانت بعض الفصائل نصحت «حماس» بإدراجه ضمن البند الثامن المتعلق بحصر السلاح وتخزينه، إلا أن قيادة الحركة رأت أن تفاصيل تعريف المصطلح فضفاضة ولا بد من التوافق عليها قبل أن يدرجها ملادينوف في تعديلاته بالتوافق مع الوسطاء، ليصبح محط اهتمام مشاورات الفصائل داخلياً وفيما بينها.

وكان بعض قادة الفصائل نصحوا «حماس» بأن يتم تحديد مصطلح البنية ضمن حصر السلاح، من خلال تحديد الأنفاق وورش تصنيع الأسلحة، ومخازن الأسلحة، فقط دون أن يكون هناك مزيد من العناصر المتعلقة بالبنية مثل العناصر البشرية والمواقع العسكرية والمركبات وغيره.

ويأتي ذلك كله على وقع تصعيد إسرائيلي ميداني مستمر، حيث أصيب، فجر الجمعة، 3 فلسطينيين في سقوط قذيفة مدفعية قرب خيمتهم بخان يونس جنوبي قطاع غزة. فيما أصيب آخران بإطلاق نار من آليات ومسيرات في مناطق قرب الخط الأصفر.

جندي إسرائيلي في موقع يشرف على «الخط الأصفر» في وسط قطاع غزة (أرشيفية – أ.ب)

وأقدمت، صباح الجمعة، عناصر من العصابات المسلحة شمال قطاع غزة، على تقديم «الخط الأصفر» لنحو 200 متر باتجاه الغرب من مخيم جباليا في منطقة العلمي، ما تسبب بنزوح جديد لعائلات تقطن بالقرب من المنطقة. في خطوة تهدف لتوسيع إسرائيل مناطق سيطرتها بالقطاع، بعد أن أقدمت قواتها بنفسها على مثل هذه الخطوة في الأيام الأخيرة بأكثر من منطقة بالقطاع.

فيما توغل عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية بالإضافة إلى آليات هندسية، شرق دير البلح باتجاه الجنوب، غرب الخط الأصفر، ونفذت عمليات هدم للمنازل الموجودة في المنطقة.

وخلال الخميس، قتلت القوات الإسرائيلية 5 فلسطينيين في غارتين جويتين، وإطلاق نار من الآليات والمسيرات في مناطق عدة بقطاع غزة.

وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إلى أكثر من ألف، وإصابة أكثر من 3 آلاف.