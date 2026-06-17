السفير السعودي الجديد يسلّم أوراق اعتماده لوزير الخارجية اللبنانية

سلّم سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، نسخة من أوراق اعتماده، خلال استقباله في مقر الوزارة.

التقى سعادة السفير / فهد بن عبدالرحمن الدوسري @FahadAALDOSARI صباح اليوم بمعالي وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية @YoussefRaggi في العاصمة بيروت، وسلم سعادة السفير لمعالي الوزير نسخة من أوراق اعتماد سعادته سفيراً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين الشريفين لدى... pic.twitter.com/hM3ifoFnsS — سفارة المملكة لدى الجمهورية اللبنانية (@KSAembassyLB) June 17, 2026

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات اللبنانية - السعودية والتأكيد على عمقها ومتانتها، إضافةً إلى البحث في آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب الوزير رجي عن أمله في أن يوفّق السفير الدوسري في مهامه الدبلوماسية، معولاً على التعاون البنَّاء بين الجانبين بما يخدم العلاقات الأخوية الراسخة بين لبنان والمملكة العربية السعودية.