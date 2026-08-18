ريال مدريد يقدم مدربه الجديد مورينيو في حفل خاص

قدّم ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، مدربه الجديد جوزيه مورينيو، في حفل خاص أُقيم بمقر النادي بالعاصمة مدريد، من دون حضور وسائل الإعلام.

واستقبل رئيس النادي فلورنتينو بيريز المدرب البرتغالي في مراسم اكتفى ريال مدريد بنشر صور منها عبر قناته التلفزيونية وموقعه الرسمي وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

ووجّه مورينيو رسالة إلى جماهير النادي بعد عودته، قال فيها: «أنا واحد منكم، ليس اليوم فقط، بل منذ ولايتي الأولى بين 2010 و2013. أنا دائماً معكم، فالعودة إلى ريال مدريد بمثابة العودة إلى بيتي».

وأعلن النادي أن مورينيو وقّع عقداً لمدة ثلاثة مواسم، يستمر حتى 30 يونيو (حزيران) 2029. وبعد مراسم التوقيع، تسلّم المدرب البرتغالي مجسماً لملعب الفريق وساعة، إضافة إلى قميص يحمل اسمه.

وتأتي عودة مورينيو في إطار تغييرات واسعة أجراها ريال مدريد، بعد موسمين لم ينجح خلالهما في تحقيق ألقاب بارزة. وتولى البرتغالي المهمة خلفاً لألفارو أربيلوا، في وقت عزّز فيه النادي صفوفه بعدد من الصفقات، من بينها مارك كوكوريا، وإبراهيما كوناتي، ودينزل دومفريس، وبرناردو سيلفا، ويان ديوماندي.

وكان ريال مدريد قد أعلن تعيين مورينيو في يونيو الماضي، قبل أن يبدأ المدرب مهامه رسمياً في يوليو (تموز)، بالتزامن مع انطلاق استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ويعود مورينيو بذلك إلى قيادة النادي الملكي في ولاية ثانية، بعد 13 عاماً على رحيله. وخلال فترته الأولى بين عامي 2010 و2013، قاد الفريق إلى التتويج بلقبي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.