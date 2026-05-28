11 قتيلاً جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أسفرت غارات جوية إسرائيلية، اليوم (الخميس)، على جنوب لبنان عن مقتل 11 شخصاً، وإصابة 5 آخرين.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، «ارتكب العدو الإسرئيلي مجزرة بحق عائلة مدنية، بعد استهدافها وهي تحاول النزوح من القرى المهددة إلى مكان آمن فجراً على أوتوستراد عدلون قرب صيدا بغارة من مسيّرة؛ ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص، من بينهم أطفال».

وأشارت إلى أن «مسيرة معادية استهدفت دراجةً ناريةً عند طريق المساكن الشعبية - صور؛ ما أدى إلى سقوط شهيدين»، لافتة إلى أنَّ «غارة بصاروخين استهدفت فجراً، شقة داخل مبنى مؤلف من طبقات عدة في منطقة القياعه في صيدا قبالة جمعية الإسعاف الطبية تقطنها عائلة نازحة من الجنوب؛ ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى عملت فرق الدفاع المدني والإسعاف على نقلهم إلى مستشفيات المدينة».

وأعلن الجيش اللبناني اليوم مقتل عسكري هو الثالث الذي يلقى حتفه بقصف إسرائيلي خلال ساعات.

وأفاد بيان للجيش بـ«استشهاد عسكري في الجيش نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية معادية أثناء تنقله على طريق زفتا - دير الزهراني (النبطية)».

وكان الجيش اللبناني نعى أمس الأربعاء جنديا قتل بعد استهدافه بغارة إسرائيلية على طريق كفررمان - الخردلي.

ونعت قيادة الجيش مجنداً قتل الثلاثاء بعد استهدافه بغارة إسرائيلية في محيط مركزه قرب سد بحيرة القرعون في البقاع الغربي.

وتتواصل الهجمات شبه اليومية المتبادلة، والتي لم تتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توسَّطت فيه الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».

وتجاوز عدد قتلى أحدث جولة من القتال بين إسرائيل و«حزب الله» حاجز 3000 قتيل، وجرى قبل الأسبوع الماضي تمديد الهدنة التي توسَّطت فيها الولايات المتحدة، والسارية منذ 17 أبريل (نيسان)، لمدة 45 يوماً إضافية.

رجل وسط الدَّمار بعد غارة إسرائيلية على مدينة صيدا في جنوب لبنان (رويترز)

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندية من صفوفه، الأربعاء، إثر هجوم بطائرة مسيّرة أطلقها «حزب الله» قرب الحدود مع لبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ مطلع مارس (آذار) إلى 23 جندياً، بالإضافة إلى مدني واحد.

وقال الجيش، في بيان مقتضب: «قُتلت الرقيبة روتيم ياناي، البالغة 20 عاماً، خلال عملية عسكرية في شمال إسرائيل».