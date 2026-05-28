إدراج عقبات برنامج «محارب النينجا» في منافسات الخماسي الحديث بأولمبياد 2028

سيساعد نظام مسار العوائق الذي اشتهر بفضل البرنامج التلفزيوني «محارب النينجا» (نينجا وريور)، في صياغة الشكل الجديد للخماسي الحديث في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس 2028، وذلك بموجب اتفاقية بين شبكة «تي بي إس» اليابانية، والاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

وأعلنت شبكة «تي بي إس»، مبتكرة البرنامج الياباني «ساسكي» المعروف عالمياً باسم «محارب النينجا»، والاتحاد الدولي للخماسي الحديث يوم الثلاثاء أنهما اتفقا على التعاون في سباق الحواجز، وهو التخصص الذي سيحل محل قفز الحواجز الاستعراضي للفروسية في الخماسي الحديث.

وتشمل الصفقة منح الاتحاد الدولي للخماسي الحديث حقوق ترخيص تتيح له استخدام بعض الحواجز وعناصر البرنامج، التي صممتها شبكة «تي بي إس»، في منافسات الحواجز التي ينظمها.

وفي برنامج «محارب النينجا»، يتسابق الرياضيون عبر مسار حواجز محدد بوقت يختبر قدراتهم على التأرجح والتسلق والتوازن والإمساك، وغالباً ما تؤدي الأخطاء إلى سقوطهم في الماء أسفل المسار.

وتضمنت رياضة الخماسي الحديث، التي تم تقديمها في دورة الألعاب الأولمبية عام 1912، تقليدياً المبارزة والسباحة والقفز الاستعراضي للفروسية والجري والرماية. وتم دمج الجري والرماية لاحقاً في سباق الليزر، وبدأ الاتحاد الدولي للخماسي الحديث في اختبار سباق الحواجز بعد أولمبياد طوكيو كجزء من الجهود الرامية إلى تطوير هذه الرياضة.

وصوتت اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2023 على إدراج الشكل المعدل، الذي يتضمن سباق الحواجز بدلاً من الفروسية، في أولمبياد لوس أنجليس 2028.