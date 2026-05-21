«حزب الله» ينقل جهده القتالي لمواجهة محاولات التوسع الإسرائيلية

وجّه «حزب الله»، الخميس، رسالة إلى السفارات العربية والأجنبية في لبنان، أبلغ فيها حكومات تلك الدول بمطالبه التي تتمثل في وقف عمليات الاغتيال وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وعودة السكان إلى قراهم وإطلاق سراح المعتقلين لدى إسرائيل، محيلاً ملف سلاحه الى «حوار داخلي»، وذلك على وقع عمليات عسكرية متواصلة في جنوب لبنان، كان أبرزها تنفيذ تفجير في إحدى بلدات الخط الثالث من الحدود مع إسرائيل، وتركيز الحزب على مواجهة محاولات التوسع الإسرائيلية في العمق اللبناني.

ويحاول «حزب الله» أن يمنع أي تقدم إسرائيلي إضافي في جنوب لبنان لاستكمال السيطرة على البلدات المدرجة ضمن «الخط الأصفر»، أو في محيطها في العمق. وتقول مصادر أمنية في الجنوب لـ«الشرق الأوسط» إن الضغط الذي يمارسه الحزب، يتركز في النقاط المحتملة للتوغلات الجديدة، وخصوصاً في منطقة زوطر في القطاع الشرقي على ضفة الليطاني، في حين تحاول القوات الإسرائيلية النفاذ من تلك المناطق الجغرافية الرخوة باتجاه العمق اللبناني، سواء في زوطر أو في حداثا.

صورة جامعة مأخوذة من الأقمار الاصطناعية في فترات مختلفة تظهِر آثار التفجيرات والتدمير الإسرائيليين ببلدة يارون الحدودية جنوب لبنان (أ.ف.ب)

واستطاعت القوات الإسرائيلية التقدم الأربعاء، إلى الحي الشرقي في بلدة حداثا، الواقعة على الخط الثالث للقرى الحدودية، حيث أعلن «حزب الله»، الأربعاء، عن التصدي للتقدم من أكثر من محور، في حين أفادت مصادر محلية ليل الأربعاء بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيراً في الحي الشرقي للبلدة، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي وغارات عنيفة استهدفت البلدة.

وحصل التقدم انطلاقاً من بلدة رشاف، الواقعة على الخط الثاني من القرى الحدودية، وهي بلدة محاذية لبلدة دبل التي يسكنها مسيحيون، وقد نزح قسم كبير من أبناء البلدة باتجاه بلدتي رميش وعين ابل المسيحيتين في المنطقة، فيما نزح آخرون في الأسبوع الثالث من الحرب الموسعة، إلى العمق في لبنان.

وقالت مصادر أمنية في جنوب لبنان، إن «حزب الله» كثف من عملياته في المنطقة؛ لمنع القوات الإسرائيلية من التوغل إلى بلدة حداثا والسيطرة عليها، مشيراً إلى أن الحزب «ركز ثقله العسكري في تلك المنطقة، في مقابل ثقل عسكري إسرائيلي تركز في المنطقة نفسها للتقدم إلى العمق».

وظهر ذلك في بيانات الحزب التي أعلن فيها عن قصف تجمّعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيليّ في بلدتي دبل ورشاف بصلياتٍ صاروخيّة وبمسيّرات انتحارية، فضلاً عن استهداف التجمعات في البلدتين وفي محيط بلدة حداثا «بمسيّرات انقضاضيّة وصليات صاروخيّة ثقيلة على دفعات متكرّرة».

ومن الجهة الإسرائيلية، تحدث موقع «واللا» العبري، عن إصابة قائد اللواء 401 العقيد مئير بيدرمان الذي استهدفه «حزب الله» في بلدة دبل، ونقل عن مصدر عسكري قوله إن بيدرمان «دخل إلى مبنى، في جنوب لبنان، عُرف بأنه محمي بهدف النوم فيه، ثم تعرض للهجوم بواسطة محلقة»، مشيراً إلى أن قائد اللواء، أُصيب بجروح خطيرة جراء انفجار المسيّرة.

3089 قتيلاً

في غضون ذلك، يستمر القصف الجوي والمدفعي داخل الأراضي اللبنانية، وأعلنت وزارة الصحة سقوط 3089 ضحية و9397 جريحاً منذ 2 مارس (آذار) حتى 21 مايو (أيار) جراء الحرب.

وتواصل التصعيد في الميدان؛ إذ استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة فرون، وأفيد عن مقتل سائقها. كما استهدف قصف مدفعي بلدات كفردونين، وبرعشيت، والمنصوري، وبيت ياحون وتولين. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفاً بلدة الغندورية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عند أطراف بلدة تولين، وعلى طريق بلدتي طورا وجناتا في قضاء صور.

وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنابل صوتية بالقرب من المزارعين في بلدة الحنية جنوب صور، دون وقوع إصابات.

الدخان يتصاعد جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

«حزب الله» يلجأ للدول الغربية والعربية

في ظل هذا الوضع، لجأ «حزب الله» عبر كتلته البرلمانية (الوفاء للمقاومة)، إلى البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية والعربية في بيروت، حيث ظهر في الرسالة أنه يخاطب الحكومات حول الوضع في الجنوب، وتبرير القتال في المنطقة.

والمذكرة التي تشرح فيها الكتلة الوضع الميداني خلال الأشهر الـ15 التي سبقت انخراطها في حرب إسناد إيران، قال فيها إن جميع السبل السياسية والدبلوماسيَّة «لم تؤد إلى وقف هذه الجرائم الإسرائيليَّة ضدَّ بلدنا، فقد عجزت الحكومة اللبنانيَّة عن إلزام كيان الاحتلال ورعاة الاتفاق بتنفيذه، وتعمَّدت اللجنة المكلَّفة تطبيق الاتفاق (الميكانيزم) عدم القيام بدورها؛ وهو ما أدَّى إلى تفاقم معاناة شعبنا».

وقالت الكتلة: «مطلبنا كلبنانيين ومطلب كلِّ حريص على سيادة بلده واستقلاله وحرِّيته، هو وقف كلِّ أشكال الاعتداء على سيادتنا الوطنيّة في الجو والبر والبحر، وإيقاف الأعمال العدائية، بما فيها عمليات اغتيال المواطنين واستهداف البنى المدنيّة من مساكن ومؤسَّسات عامَّة وخاصَّة، وانسحاب جيش العدو الإسرائيلي من أرضنا حتّى الحدود المعترف بها دوليّاً، وعودة السكان إلى قراهم وإعادة إعمارها، وإطلاق سراح المعتقلين من سجون الاحتلال».

وتابعت: «أمَّا القضايا الأخرى المرتبطة بحماية لبنان فهي شأنٌ لبناني يمكن معالجته من خلال حوار داخلي يفضي إلى إنجاز استراتيجية أمن وطني يلتزم بها جميع اللبنانيين»، في إشارة إلى نزع سلاح «حزب الله».