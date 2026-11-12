الدفاعات السعودية تُدمّر 3 صواريخ «كروز» ومسيّرتين

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمّرت 3 صواريخ طوَّافة من طراز «كروز» أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض، وطائرتين مسيّرتين في منطقتي مكة المكرمة والجنوبية، أمس (الأربعاء).

ووسَّعت القوات الحكومية اليمنية عملياتها العسكرية ضد الجماعة الحوثية ضمن عملية «فجر اليمن»، وذلك في جبهات مأرب والجوف وتعز ولحج والضالع وحجة.

وأعلن الجيش اليمني تنفيذ 874 استهدافاً خلال 24 ساعة، قال إنها أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 190 حوثياً وتدمير أو إعطاب 130 آلية ووسيلة قتالية. وفي غرب لحج، تصدَّت قوات العمالقة ودرع الوطن لهجمات حوثية، وسط نزوح عائلات من مناطق التماس باتجاه عدن ومناطق أكثر أمناً.

وأحبطت القوات الحكومية محاولة تفجير عبوتين ناسفتين مموّهتين على هيئة أحجار رملية، زُرعتا على جانبي الطريق الدولي الرابط بين مأرب ومنطقة العبر، والمؤدي إلى المنفذ الحدودي مع السعودية.

وقالت مصادر عسكرية إن الفرق الهندسية فككت العبوتين بين منطقتي الرويك والضويبي، وأمّنت الطريق من دون وقوع إصابات.