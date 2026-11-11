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الدفاعات السعودية تُدمِّر 3 صواريخ «كروز» و«باليستيّين» و«مسيّرتين»

الدفاعات الجوية تعاملت مع الصواريخ والمسيّرتين بكفاءة (الدفاع السعودية)
الدفاعات الجوية تعاملت مع الصواريخ والمسيّرتين بكفاءة (الدفاع السعودية)
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الدفاعات السعودية تُدمِّر 3 صواريخ «كروز» و«باليستيّين» و«مسيّرتين»

الدفاعات الجوية تعاملت مع الصواريخ والمسيّرتين بكفاءة (الدفاع السعودية)
الدفاعات الجوية تعاملت مع الصواريخ والمسيّرتين بكفاءة (الدفاع السعودية)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمّرت 3 صواريخ «كروز»، وباليستيين، وطائرتين مسيِّرتين، الأربعاء.

وذكر المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن صواريخ «كروز» كانت الميليشيا الحوثية أطلقتها باتجاه منطقة الرياض.

وأضاف اللواء المالكي أن الدفاعات الجوية تعاملت مع الباليستيين في المنطقة الغربية، والطائرتين المسيّرتين بمنطقة مكة المكرمة وجنوب السعودية.

كان «الدفاع المدني» السعودي أطلق الإنذار المبكر في محافظات الطائف وينبع وخميس مشيط للتحذير من خطر، قبل أن يعلن زواله بعد دقائق.

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العالم العربي الخليج

دعم سعودي - كويتي لجهود خفض التصعيد في المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الكويتي الشيخ جراح الصباح (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الكويتي الشيخ جراح الصباح (الشرق الأوسط)
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دعم سعودي - كويتي لجهود خفض التصعيد في المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الكويتي الشيخ جراح الصباح (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الكويتي الشيخ جراح الصباح (الشرق الأوسط)

أكدت السعودية والكويت أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما، ودعم الجهود الدبلوماسية المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وبحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكويتي الشيخ جراح الصباح، الأربعاء، آخر المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

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وزير الداخلية السعودي: اعتداءات الحوثيين لا يمكن تبريرها

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وزير الداخلية السعودي: اعتداءات الحوثيين لا يمكن تبريرها

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف خلال الاجتماع الوزاري الخليجي في المنامة الأربعاء (واس)
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف خلال الاجتماع الوزاري الخليجي في المنامة الأربعاء (واس)

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي، أن استهداف الميليشيا الحوثية للأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة، واعتداءاتها على الحرمين الشريفين، عملان لا يمكن تبريرهما تحت أي ذريعة أو شكل، لما يمثلانه من تهديد لحياة المدنيين، وما يُحدثانه من تأثير في أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الثالث والأربعين لوزراء الداخلية بدول الخليج، في المنامة، الأربعاء، حيث ناقشوا الموضوعات الهادفة إلى تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك، ورحَّب بهم الأمير عبد العزيز بن سعود في السعودية، التي تستضيف اجتماعهم المقبل.

وتطرَّق وزير الداخلية السعودي إلى الظروف الاستثنائية والمتغيرات الإقليمية والدولية بالغة الحساسية، وما تفرضه من تحديات تستدعي الانتقال من مرحلة الاستجابة للأحداث الأمنية إلى استشرافها والاستعداد المسبق لمواجهتها، من خلال خطط تنفيذية شاملة، وتكثيف الجهود لتنسيق العمل المشترك وتعزيزه في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وزراء الداخلية بدول الخليج قبيل اجتماعهم الـ43 في المنامة الأربعاء (واس)

وأكد الأمير عبد العزيز بن سعود أن أمن دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وأي تهديد تتعرض له أي منها يمثل تهديداً مباشراً للمنظومة الخليجية بأكملها، لافتاً إلى أن الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات يجسدان العزيمة الصادقة والعمل المخلص ووحدة الكلمة، بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس في حماية الأوطان والمجتمعات وتعزيز أمنها واستقرارها.

من جانب آخر، استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وزراء الداخلية، في قصر الصخير، واستعرض معهم مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك، والجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والتكامل بين دول المجلس في المجالات الأمنية.

بدوره، أشاد الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، خلال استقباله الوزراء، في قصر الزاهر، بجهودهم، وما تحقق من نتائج تسهم في تعزيز أمن دول المجلس واستقرارها.

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى مستقبلاً وزراء الداخلية بدول الخليج في قصر الصخير (واس)

من ناحيته، أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، خلال كلمته في الاجتماع، أن التكامل الأمني بين الدول الأعضاء يشكل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الأمن والاستقرار الخليجي.

وأضاف البديوي أن ما تحقق من تعاون وتنسيق أمني مشترك يعكس متانة الروابط الخليجية ووحدة الموقف والمصير، ويجسد قدرة دول المجلس على العمل بمنظومة أمنية متكاملة لحماية مكتسباتها وصون سيادتها والمحافظة على أمن شعوبها.

وأوضح الأمين العام، أن ما شهدته المنطقة من متغيرات وتطورات أمنية متسارعة أبرز أهمية التكامل الأمني الخليجي، وعزز من جاهزية الأجهزة الأمنية بدول المجلس وقدرتها على التعامل بكفاءة واقتدار مع مختلف المستجدات.

جانب من اجتماع وزراء الداخلية بدول الخليج الـ43 في المنامة الأربعاء (واس)

وأكد البديوي أن التنسيق المستمر وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين وزارات الداخلية أسهم في ترسيخ دعائم منظومة أمنية خليجية مشتركة، أصبحت نموذجاً متميزاً للعمل الجماعي في مواجهة التحديات وحماية الأمن والاستقرار.

وأدان الأمين العام بأشد العبارات اعتداءات الحوثيين على السعودية، واستهدافهم الأماكن المقدسة، معتبراً أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة المقدسات الإسلامية، واعتداء مرفوضاً على أمن المملكة وسيادتها.

وأشار الأمين العام، إلى أن مسيرة التعاون الأمني الخليجي حقَّقت بفضل توجيهات القادة وجهود وزراء الداخلية، العديد من الإنجازات النوعية التي عززت مسارات العمل الأمني المشترك، ورسخت مكانة دول المجلس نموذجاً إقليمياً وعالمياً في التعاون والتكامل الأمني.

وأكد أن هذه المنجزات تحمل رسالة واضحة إلى العالم أجمع مفادها أن أمن الخليج واحد، ومصيره مشترك، وأن وحدة الصف الخليجي وتكامل أجهزته الأمنية يمثلان ضمانة أساسية لحماية أمن دوله واستقرار شعوبها.

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الكويت: الحكم في قضية «مصروفات الدفاع السرية» المتهم فيها أحمد الفهد 23 ديسمبر

الشيخ أحمد الفهد الصباح (كونا)
الشيخ أحمد الفهد الصباح (كونا)
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الكويت: الحكم في قضية «مصروفات الدفاع السرية» المتهم فيها أحمد الفهد 23 ديسمبر

الشيخ أحمد الفهد الصباح (كونا)
الشيخ أحمد الفهد الصباح (كونا)

حدّدت محكمة الوزراء الكويتية جلسة 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل للنطق بالحكم في قضية «المصروفات السرية» لوزارة الدفاع، المتهم فيها وزير الدفاع الأسبق الشيخ أحمد الفهد الصباح ومدير مكتبه السابق، وذلك بعد استماع المحكمة، الأربعاء، إلى مرافعة الدفاع في القضية التي تتعلق باتهامات بالاستيلاء على أموال من الوزارة.

وكانت محكمة الوزراء قد حددت 29 أبريل (نيسان) 2025 موعداً لأول جلسة لمحاكمة المتهمين، في القضية التي قدرت تقارير صحافية قيمة المشتريات محل الاتهام فيها بنحو 400 ألف دينار كويتي (نحو 1.3 مليون دولار).

وخلال جلسات المحاكمة، قدّم أحمد الفهد شيكاً بقيمة المبلغ المنسوب إليه الاستيلاء عليه، مطالباً بتسليمه إلى إدارة التنفيذ. كما طلب فريق دفاعه الاطلاع على سجلات المصروفات السرية لوزارة الدفاع منذ عام 1962 وحتى الفترة السابقة لتولي موكله حقيبة الوزارة.

وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء سبق أن أحالت وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الفهد إلى محكمة الوزراء في بلاغ المصروفات السرية المرفوع من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

وانتهت اللجنة إلى إحالة الفهد ومدير مكتبه السابق وذلك بعد تقديم فواتير عن صرف أموال لشراء ساعات ومركبات.

وسبق للشيخ أحمد الفهد أن قدم خلال محاكمته أمام محكمة الوزراء شيكاً بقيمة المبلغ المتهم باختلاسه، مطالباً بتسليمه إلى إدارة التنفيذ.

وشهدت القضية جلسات عدة للاستماع إلى الشهود، إذ استمعت المحكمة إلى أربعة من شهود الإثبات، و22 من شهود النفي في جلسة عقدتها في 9 سبتمبر (أيلول) 2025، قبل أن تقرر تأجيل المحاكمة لاستكمال المرافعات.

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