«التحالف»: تدمير باليستيين و4 صواريخ «كروز» و6 مسيّرات حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين باتجاه مركز حرض التابع لمحافظة الأحساء ومدينة الظهران (شرق السعودية)، و4 صواريخ مجنحة «كروز» في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية.

وأشار المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إلى سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض بمنطقة سكنية في الظهران، وجارٍ مباشرة الموقع.

وأضاف المالكي أنه جرى اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة شمال العاصمة السعودية، و3 مسيّرات بمنطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، الثلاثاء.

كان المتحدث باسم التحالف، أعلن، الاثنين، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة الرياض، واثنين آخرين نحو محافظة خميس مشيط.