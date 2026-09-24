التحالف: تدمير 6 صواريخ باليستية حوثية حاولت استهداف الطائف وينبع

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن» نجاح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا «الحوثي» الإرهابية.

وأوضح المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن اعتراضات الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف الطائف وينبع، مشدداً على أن تصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية سيجري التعامل معها بحزم.

من جانبه، أدان جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بأشدّ العبارات، إطلاق الحوثيين تلك الصواريخ، مؤكداً أن استمرار الميليشيا في استهداف أراضي السعودية وأرواح المدنين يعكس إصرارها على مواصلة نهجها التصعيدي الخطير.

تضامن مطلق

جدَّد البديوي تأكيد وقوف دول الخليج صفاً واحداً إلى جانب السعودية، ودعمها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكدت الكويت رفضها القاطع لتكرار هذه الاعتداءات العدائية المشينة التي تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة السعودية، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدَّدت وزارة الخارجية، في بيان، تضامن الكويت المطلق مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها ودعمها إجراءاتها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدَّد البيان على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول الخليج.