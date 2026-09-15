السعودية تعلن «زوال الخطر» في 6 مدن بعد إطلاق الإنذار المبكر

أعلن «الدفاع المدني» السعودي، الثلاثاء، زوال الخطر في جدة وينبع والطائف وأبها وجازان والعلا، بعد إطلاق الإنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بالمدن الست.

وكان «الدفاع المدني» قد أعلن في وقت سابق، إطلاق الإنذار المبكر في جدة وينبع والطائف وأبها وجازان والعلا، قبل أن يؤكد لاحقاً زوال الخطر في جميع المدن التي شملتها التنبيهات.

ويأتي ذلك غداة إطلاق إنذار مماثل في أبها وخميس مشيط، قبل أن يعلن «الدفاع المدني» زوال الخطر، بعدما دعا السكان إلى التقيد بالإرشادات الوقائية والتوجه إلى أقرب مكان آمن داخل المباني، والبقاء بعيداً عن النوافذ والأماكن المكشوفة حتى انتهاء الحالة.

وتزامنت التطورات مع إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الثلاثاء، إصابة 13 مدنياً بإصابات بسيطة ومتوسطة، وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين، جراء اعتداءات حوثية استهدفت، الاثنين، مدن خميس مشيط وأبها والطائف بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وقال اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، إن استمرار هذه الاعتداءات المتعمدة والمتكررة يؤكد نهج الحوثيين في التصعيد واستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، مشدداً على أن قيادة التحالف ستتعامل معها «بمسؤولية وحزم» لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين.

وأكد المالكي أن التحالف سيتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الحوثيين، ومواجهة ما وصفه بنهجهم «العدائي والمتطرف»، بما يتوافق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ الدفاع عن النفس والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان «الدفاع المدني» قد شدد، خلال الإنذارات السابقة، على أهمية استقاء المعلومات من القنوات الرسمية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم مغادرة الأماكن الآمنة أو التجمع في مواقع الخطر حتى الإعلان عن انتهاء الحالة الطارئة.