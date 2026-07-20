ولي العهد السعودي والرئيس اللبناني يستعرضان آخر مستجدات لبنان والمنطقة

هجمات إيرانية تستهدف الكويت والبحرين وسوريا... وواشنطن تحذر رعاياها في المنامة

أعلن الجيش الكويتي، اليوم، التصدي لهجمات إيرانية بالمسيرات، بينما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار، تحذيرا من تهديدات جوية.

من جهته أكد «الحرس الثوري» الإيراني، الاثنين، أنه شن هجوما على «مركز قيادة للعدو» في منطقة التنف السورية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

وأفادت وكالة «إرنا» على تلغرام أن «الحرس الثوري» نفذ «هجوما مباغتا على مركز قيادة العمليات الخاصة للعدو في منطقة التنف السورية، انتقاما لدماء الجنود الذين استشهدوا في مدينة إيرانشهر» في جنوب شرق إيران.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم.تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن... pic.twitter.com/ZlPcNIezhJ — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 19, 2026

وقال الجيش الكويتي عبر منصة «إكس»: «تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم. تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة».

وفي المنامة، حثت السفارة الأميركية «جميع الأميركيين على التحلي باليقظة واتباع تعليمات السلطات المحلية ومراجعة أحدث التوجيهات».

The U.S. Embassy has information to suggest that Iran may seek to target unspecified locations in central Manama.We urge all Americans to remain vigilant, follow local authorities’ instructions, and review the latest guidance from the U.S. Embassy.https://t.co/v0U4MJRhnS pic.twitter.com/3UqGOw5ifs — U.S. Embassy Manama (@USEmbassyManama) July 19, 2026

وقالت السفارة الأميركية في البحرين عبر منصة «إكس»: «لدينا معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى لاستهداف مواقع غير محددة في وسط المنامة»

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية البحرينية أنه «تم إطلاق صافرة الإنذار»، مضيفا «نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية».

تم إطلاق صافرة الإنذار .. نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 19, 2026

وتعرضت مملكة البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأميركي، لسلسلة ضربات إيرانية في الأيام الأخيرة.

وتحمّلت الكويت والبحرين اللتان تستضيفان منشآت عسكرية أميركية، العبء الأكبر من الهجمات التي تشنها إيران على جاراتها الخليجية منذ استئناف الأعمال العدائية هذا الشهر، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم المبرمة بين واشنطن وطهران.

واتهمت البحرين إيران باستهداف المدنيين في هجماتها.

Reuters - السفارة الأمريكية في البحرين: ن