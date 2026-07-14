السعودية تُحمِّل إيران عواقب استمرار اعتداءاتها على دول المنطقة

حمَّلت السعودية، الثلاثاء، إيران عواقب استمرارها في الاعتداءات الغاشمة على دول في المنطقة، مطالبةً إياها بالوقف الفوري لانتهاكاتها للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الشرق الأوسط.

وأعرب بيان لوزارة الخارجية عن إدانة السعودية واستنكارها بأشد العبارات الاعتداء على مراكز حدودية كويتية، ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة «نفط الكويت»، والقنصلية العامة للكويت في مدينة البصرة العراقية، وناقلتي نفط إماراتيتين في أثناء عبورهما مضيق هرمز، واستمرار إيران في تهديد أمن المنطقة واستقرارها باستهداف الأردن والبحرين وقطر.

وجدَّدت السعودية رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول، واستمرارها في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.

كما جدَّد البيان تضامن السعودية الكامل مع تلك الدول فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها.