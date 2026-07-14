وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره المصري مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، الاثنين، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.
وأعرب الدكتور عبد العاطي خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالأمير فيصل بن فرحان، عن تضامن مصر ودعمها الكامل للمملكة في الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها عقب الهجمات الصاروخية التي أطلقها ميليشيات الحوثي.
وكان اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن، يوم الاثنين، تعامل الدفاعات الجوية مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.