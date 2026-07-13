ولي العهد السعودي يعزِّي هاتفياً أمير قطر بوفاة حمد بن خليفة

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالاً هاتفياً، الاثنين، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وعبَّر ولي العهد السعودي خلال الاتصال، عن تعازيه ومواساته لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلاً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته.

من جانبه، أعرب الشيخ تميم بن حمد عن شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على مشاعره الأخوية الصادقة.

في شأن متصل، نقل الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، لأمير قطر.

الشيخ تميم بن حمد مستقبلاً الأمير سعود بن نايف الذي قدم التعازي له بقصر لوسيل في الدوحة (قنا)

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر ونائبه الشيخ عبد الله بن حمد وأبناء الفقيد وأفراد أسرة آل ثاني، بقصر لوسيل في الدوحة، الاثنين، أمير المنطقة الشرقية بالسعودية والوفد المرافق، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وضم الوفد السعودي كلاً من الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وبحضور الأمير سعد بن منصور بن سعد السفير لدى قطر.