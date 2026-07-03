مباحثات سعودية - طاجيكية تناقش تعزيز التعاون البرلماني

ناقشت جلسة مباحثات سعودية - طاجيكية في دوشنبه، الجمعة، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، برئيس المجلس الوطني للمجلس الأعلى الطاجيكي، عمدة مدينة دوشنبه، رستم إمام علي رحمان، وذلك على هامش زيارته الرسمية لطاجيكستان على رأس وفد من «الشورى».
واستعرض الجانبان خلال الجلسة العلاقات الثنائية بين السعودية وطاجيكستان، كما ناقشا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر جلسة المباحثات الوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى السعودي، الأعضاء؛ الدكتور عاصم مدخلي، والمهندس إبراهيم آل دغرير، والدكتور باسم السيد، والسفير لدى طاجيكستان خالد الشمراني.