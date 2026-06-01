«مسام» ينتزع 1609 ألغام وذخائر غير منفجرة في اليمن خلال أسبوع

أعلن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، التابع لـ«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، انتزاع 1609 ألغام وذخائر غير منفجرة من مناطق متفرقة في اليمن خلال الأسبوع الرابع من مايو (أيار) 2026.

وأوضح المشروع أن الكميات المنزوعة شملت 21 لغماً مضاداً للدبابات، و4 ألغام مضادة للأفراد، إضافة إلى 1584 ذخيرة غير منفجرة.

ووفقاً لبيانات المشروع، تمكنت الفرق الميدانية من نزع 186 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، بينما انتزعت في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت 4 ألغام مضادة للأفراد و1216 ذخيرة غير منفجرة.

وفي محافظة مأرب، أزال المشروع 17 لغماً مضاداً للدبابات، و176 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب، بينما نُزعت 4 ألغام مضادة للدبابات و5 ذخائر غير منفجرة في مديرية المخا بمحافظة تعز، إضافة إلى ذخيرة غير منفجرة واحدة في مديرية صلوح.

وذكر «مسام» أن إجمالي ما جرى نزعه منذ مطلع مايو ارتفع إلى 6323 لغماً وذخيرة غير منفجرة، في حين بلغ إجمالي ما أزيل منذ انطلاق المشروع 564339 لغماً وعبوة وذخيرة، كانت مزروعة في مناطق مختلفة من اليمن، وتشكل تهديداً مباشراً للمدنيين.

ويواصل المشروع المدعوم من «مركز الملك سلمان للإغاثة»، عملياته الميدانية في المحافظات اليمنية بهدف الحد من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب، وتأمين المناطق السكنية والطرق والمرافق الحيوية، بما يسهم في تعزيز سلامة المدنيين، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة.