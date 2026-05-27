«الداخلية» السعودية: تنقلات الحجاج تسير بانسيابية تامة

أكّدت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ الخطط الأمنية الميدانية والمرورية بتصعيد ضيوف الرحمن نحو مشعر عرفة في أوقات مبكرة، ونفرتهم إلى مزدلفة بيسر وسهولة، وعودتهم لمشعر منى بأمن وأمان وطمأنينة بانسيابية تامة.

وقال العميد طلال الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، خلال الإيجاز الصحافي الثالث لموسم هذا العام، إن «إدارة وتنظيم الحج تميز تصنعه أيدٍ وطنية، برعاية قيادة جعلت خدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما في قمة اهتماماتها وغاياتها، وسخَّرت لذلك كل الإمكانات والممكنات».

وقدَّم الشلهوب شكره لرجال الأمن بمختلف القطاعات الأمنية والعسكرية، وجميع العاملين على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

من جانبه، أوضح الدكتور غسان النويمي، المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، أنه منذ الثامن من ذي الحجة تم مواءمة خطط النقل والتفويج وفق رغبات الحجاج المختلفة، مبيناً أن نحو 60 في المائة منهم توجهوا إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، فيما توجه نحو 40 في المائة منهم مباشرة لمشعر عرفات.

وأضاف النويمي أنه مع غروب شمس يوم التاسع من ذي الحجة، بدأت عمليات الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة بانسيابية، حيث بات نحو 60 في المائة من الحجاج في مزدلفة، فيما بقي نحو 20 في المائة منهم إلى ما بعد منتصف الليل، في حين استكمل نحو 20 في المائة عبورهم المنظم عبر مشعر مزدلفة باتجاه مشعر منى والمسجد الحرام.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الحج إلى تسجيل بطاقة «نسك» أكثر من 4 ملايين عملية قراءة إلكترونية حتى الآن، ما أسهم في تعزيز كفاءة التحقق الميداني، ودعم سرعة التعامل مع بيانات الحجاج، مجدداً التأكيد على أهمية التزام ضيوف الرحمن بجداول التفويج المعتمدة، وعدم مخالفة المسارات ووسائل النقل المحددة.

بدوره، طمأن عبد العزيز عبد الباقي، المتحدث باسم وزارة الصحة، الجميع بأن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة ومطمئنة، ولم تُسجل أي حالات تفشٍ أو تهديدات صحية مؤثرة، في ظل منظومة صحية متقدمة تعمل بكفاءة عالية، مشيراً إلى تقديم أكثر من 1.2 مليون خدمة صحية لهم حتى يوم الأربعاء، العاشر من ذي الحجة.

في سياق متصل، كشف عبد العزيز العتيبي، المتحدث باسم منظومة النقل والخدمات اللوجستية في الموسم، عن معدل التزام استثنائي ومثالي بالجداول الزمنية لقطارَي «المشاعر المقدسة، والحرمين السريع»، مضيفاً أن نسبة الانضباط في معدل رحلات الحافلات بين المدن وصلت إلى 96 في المائة.

وأعلن العتيبي أن أول رحلة مغادرة لضيوف الرحمن عبر الطيران ستكون يوم الجمعة الموافق 12 من ذي الحجة، وفق أعلى المعايير وبتكامل كبير مع الشركاء كافة، في حين ستكون آخر رحلة طيران لضيوف الرحمن في 30 يونيو (حزيران) المقبل الموافق 15 محرم.

وأشار المتحدث الرسمي لمنظومة النقل إلى إطلاق مركز التحكم الموسمي الذكي، الذي أسهم في مراقبة الحركة على شبكة الطرق، ودعم تنقل ضيوف الرحمن.