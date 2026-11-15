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الأردن يخسر خدمات مدافعه الحوراني بداعي الإصابة

هادي الحوراني (أ.ب)
هادي الحوراني (أ.ب)
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الأردن يخسر خدمات مدافعه الحوراني بداعي الإصابة

هادي الحوراني (أ.ب)
هادي الحوراني (أ.ب)

خسر المنتخب الأردني خدمات مدافعه هادي الحوراني بسبب الإصابة، مما سيحرمه المشاركة أمام أستراليا ودياً الثلاثاء، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم مساء السبت.

وقال الاتحاد في بيان، إن الجهاز الفني للمنتخب قرر استبعاد الحوراني «من التجمع بعد شعوره بآلام بالعضلات أسفل البطن مما يستدعي إخضاعه للراحة».

وتزيد إصابة مدافع وفاق سطيف الجزائري من متاعب المدرب المغربي بادو الزاكي، في ظل غياب المدافعين سعد الروسان (القوة الجوية العراقي) وإحسان حداد (الفيصلي) بسبب الإصابة أيضاً.

ويستعد «النشامى» لمواجهة أستراليا على ملعب سحيم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة في إطار استعداداته لنهائيات لكأس آسيا 2027، التي تأجلت إلى أواخر العام المقبل.

وكانت البطولة التي تستضيفها السعودية قد تأجلت من يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) المقبلين، إلى إلى ديسمبر (كانون الأول) وبداية 2028، بسبب «التطورات في المنطقة»، وفق ما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).

ولم يحقق المنتخب الأردني أي انتصار في مبارياته العشر الأخيرة، آخرها في وديتين أمام سوريا (1-1) وفنزويلا (0-0) بعد مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم التي استضافتها أميركا الشمالية، حيث خسر مبارياته الثلاث.

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الرياضة رياضة عربية

الأردن يخسر خدمات مدافعه الحوراني بداعي الإصابة

هادي الحوراني (أ.ب)
هادي الحوراني (أ.ب)
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الأردن يخسر خدمات مدافعه الحوراني بداعي الإصابة

هادي الحوراني (أ.ب)
هادي الحوراني (أ.ب)

خسر المنتخب الأردني خدمات مدافعه هادي الحوراني بسبب الإصابة، مما سيحرمه المشاركة أمام أستراليا ودياً الثلاثاء، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم مساء السبت.

وقال الاتحاد في بيان، إن الجهاز الفني للمنتخب قرر استبعاد الحوراني «من التجمع بعد شعوره بآلام بالعضلات أسفل البطن مما يستدعي إخضاعه للراحة».

وتزيد إصابة مدافع وفاق سطيف الجزائري من متاعب المدرب المغربي بادو الزاكي، في ظل غياب المدافعين سعد الروسان (القوة الجوية العراقي) وإحسان حداد (الفيصلي) بسبب الإصابة أيضاً.

ويستعد «النشامى» لمواجهة أستراليا على ملعب سحيم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة في إطار استعداداته لنهائيات لكأس آسيا 2027، التي تأجلت إلى أواخر العام المقبل.

وكانت البطولة التي تستضيفها السعودية قد تأجلت من يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) المقبلين، إلى إلى ديسمبر (كانون الأول) وبداية 2028، بسبب «التطورات في المنطقة»، وفق ما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).

ولم يحقق المنتخب الأردني أي انتصار في مبارياته العشر الأخيرة، آخرها في وديتين أمام سوريا (1-1) وفنزويلا (0-0) بعد مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم التي استضافتها أميركا الشمالية، حيث خسر مبارياته الثلاث.

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الأردن رياضة كرة القدم الأردن
الرياضة رياضة عربية

إيران تهزم فلسطين ودياً بهدفين

إيران هزمت فلسطين ودياً بهدفين في البصرة (الاتحاد الفلسطيني)
إيران هزمت فلسطين ودياً بهدفين في البصرة (الاتحاد الفلسطيني)
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إيران تهزم فلسطين ودياً بهدفين

إيران هزمت فلسطين ودياً بهدفين في البصرة (الاتحاد الفلسطيني)
إيران هزمت فلسطين ودياً بهدفين في البصرة (الاتحاد الفلسطيني)

تلقّى منتخب فلسطين خسارة أمام نظيره الإيراني بنتيجة (صفر-2)، في المباراة الودية التي جمعتهما السبت بمدينة البصرة العراقية، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية المقبلة، التي تأتي في مقدمتها منافسات كأس آسيا المقررة نهاية العام المقبل.

وجاء هدفا المنتخب الإيراني في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعدما افتتح البديل سردار أزمون التسجيل في الدقيقة 77، قبل أن يضيف صالح حرداني الهدف الثاني في الدقيقة 84، ليحسم منتخب إيران المواجهة لصالحه.

وشهدت المباراة تعرّض عميد صوافطة، لاعب وسط المصري البورسعيدي، للطرد في الدقيقة 65، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، بعد أربع دقائق فقط من إنذاره الأول.

ويلعب منتخب فلسطين في المجموعة الأولى بكأس آسيا، رفقة السعودية، منتخب البلد المضيف، والكويت وعُمان، أما المنتخب الإيراني فيقع في المجموعة الثالثة إلى جانب الصين وسوريا وقرغيزستان.

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صدقي: الجاهزية والالتزام معيارا الاختيار في الأولمبي المصري

حمادة صدقي المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري «يسار» مع شوقي غريب وأحمد حسن (الاتحاد المصري)
حمادة صدقي المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري «يسار» مع شوقي غريب وأحمد حسن (الاتحاد المصري)
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صدقي: الجاهزية والالتزام معيارا الاختيار في الأولمبي المصري

حمادة صدقي المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري «يسار» مع شوقي غريب وأحمد حسن (الاتحاد المصري)
حمادة صدقي المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري «يسار» مع شوقي غريب وأحمد حسن (الاتحاد المصري)

أكد حمادة صدقي، المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم، أن الجاهزية الفنية والبدنية والالتزام سيكونان المعيارين الأساسيين لاختيار اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن الاستمرار في صفوف الفريق سيكون من نصيب الأكثر جاهزية والأفضل أداءً وتأثيراً داخل الملعب.

وأعرب صدقي -في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، السبت- عن تفاؤله بمستوى اللاعبين بعد مرور 5 أيام على انطلاق المعسكر الأول للمنتخب بمركز المنتخبات الوطنية؛ مشيراً إلى أن الروح التي أظهرها اللاعبون، وإصرارهم على إثبات قدراتهم، وكسب ثقة الجهاز الفني، تعزز التفاؤل بشأن المرحلة المقبلة.

وأوضح المدير الفني أن الفرصة متاحة أمام جميع اللاعبين لإثبات أنفسهم، مؤكداً أن الاختيار سيعتمد على ما يقدمونه من مستويات فنية وبدنية ومدى التزامهم خلال فترة الإعداد.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الياباني ودياً الثلاثاء المقبل، ضمن برنامج التحضير لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً التي تستضيفها مصر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (لوس أنجليس 2028).

ويضم الجهاز الفني للمنتخب أحمد حسن مديراً إدارياً، وعادل مصطفى مدرباً عاماً، وأحمد عز مدرباً مساعداً، وعصام الحضري مدرباً لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد مخططاً للأحمال.

وأشار الاتحاد المصري إلى أن إعداد المنتخب الأولمبي يحظى بمتابعة شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، في إطار خطة مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة لبناء قاعدة قوية للمنتخبات الوطنية.

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