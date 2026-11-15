الأردن يخسر خدمات مدافعه الحوراني بداعي الإصابة

خسر المنتخب الأردني خدمات مدافعه هادي الحوراني بسبب الإصابة، مما سيحرمه المشاركة أمام أستراليا ودياً الثلاثاء، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم مساء السبت.

وقال الاتحاد في بيان، إن الجهاز الفني للمنتخب قرر استبعاد الحوراني «من التجمع بعد شعوره بآلام بالعضلات أسفل البطن مما يستدعي إخضاعه للراحة».

وتزيد إصابة مدافع وفاق سطيف الجزائري من متاعب المدرب المغربي بادو الزاكي، في ظل غياب المدافعين سعد الروسان (القوة الجوية العراقي) وإحسان حداد (الفيصلي) بسبب الإصابة أيضاً.

ويستعد «النشامى» لمواجهة أستراليا على ملعب سحيم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة في إطار استعداداته لنهائيات لكأس آسيا 2027، التي تأجلت إلى أواخر العام المقبل.

وكانت البطولة التي تستضيفها السعودية قد تأجلت من يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) المقبلين، إلى إلى ديسمبر (كانون الأول) وبداية 2028، بسبب «التطورات في المنطقة»، وفق ما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).

ولم يحقق المنتخب الأردني أي انتصار في مبارياته العشر الأخيرة، آخرها في وديتين أمام سوريا (1-1) وفنزويلا (0-0) بعد مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم التي استضافتها أميركا الشمالية، حيث خسر مبارياته الثلاث.