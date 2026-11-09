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الاتحاد اللبناني يجدد دعمه لإنفانتينو لرئاسة «فيفا»

جياني من بيروت: لبنان بيتي… ومشروع جديد لإنشاء ملعب ومركز تدريب ومقر للاتحاد اللبناني

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال كلمته في بلدة شانيه بلبنان (الاتحاد اللبناني)
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال كلمته في بلدة شانيه بلبنان (الاتحاد اللبناني)
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الاتحاد اللبناني يجدد دعمه لإنفانتينو لرئاسة «فيفا»

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال كلمته في بلدة شانيه بلبنان (الاتحاد اللبناني)
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال كلمته في بلدة شانيه بلبنان (الاتحاد اللبناني)

جدد الاتحاد اللبناني لكرة القدم دعمه لجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في موقف أعلنه رئيسه هاشم حيدر خلال زيارة المسؤول الدولي إلى لبنان، التي شهدت افتتاح ملعب جديد في بلدة شانيه بقضاء عاليه في جبل لبنان، والكشف عن تقدم الدراسات الخاصة بمشروع لإنشاء منشأة كروية متكاملة تضم ملعباً ومركزاً للتدريب ومقراً للاتحاد اللبناني.

وقال حيدر: «أغتنم هذه الفرصة لأعلن أن الاتحاد اللبناني لكرة القدم يقف إلى جانبكم، ويدعمكم»، في إعلان يأتي مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الترشيحات لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

من جانبه، أكد إنفانتينو ارتباطه بلبنان واستمرار دعم الاتحاد الدولي للمشاريع الكروية فيه، قائلاً باللغة العربية: «صباح الخير لبنان، صباح الخير شانيه... أنا مبسوط»، قبل أن يضيف: «أنا سعيد لأنني موجود هنا، وكما تعلمون لبنان هو بيتي».

وتحدث رئيس «فيفا» عن تطلعاته لمستقبل كرة القدم اللبنانية، قائلاً: « معاً سنقوم بكثير وكثير من الأمور. سنجعل لبنان يتألق على خريطة كرة القدم العالمية، وعلى الخريطة العالمية».

وشملت زيارة إنفانتينو افتتاح ملعب فيفا أرينا في بلدة شانيه، ضمن مشروع يستهدف توفير ملاعب لكرة القدم للأطفال في المجتمعات المحلية، وإتاحة استخدامها أمام أبناء القرى المجاورة، وليس سكان البلدة وحدهم.

وأوضح حيدر أن المشروع يندرج ضمن خطة أوسع لإنشاء ملاعب مماثلة في مناطق لبنانية أخرى، مشيراً إلى أن مئات الأطفال والفتيات سيتمكنون من الاستفادة من المنشأة الجديدة.

وفي ملف البنية التحتية، كشف رئيس الاتحاد اللبناني عن وصول الدراسات المتعلقة بمشروع رياضي جديد، بدعم من الاتحاد الدولي، إلى مراحلها الأخيرة، تمهيداً للانتقال إلى التنفيذ.

إنفانتينو يقص شريط ملعب فيفا أرينا رفقة حيدر في شانيه (الاتحاد اللبناني)

ويشمل المشروع إنشاء ملعب لكرة القدم ومركز للتدريب ومقر إداري للاتحاد اللبناني، بما يتيح جمع عدد من الأنشطة الفنية والإدارية في منشأة واحدة.

وأشار حيدر إلى أن وفداً من الاتحاد اللبناني، ضم الأمين العام جهاد الشحف وممثلاً عن رئيس الجمهورية، زار المغرب أخيراً للاطلاع على منشأة مشابهة للمشروع المزمع تنفيذه في لبنان.

جياني إنفانتينو يتفاعل مع الأطفال خلال الأنشطة الكروية على ملعب فيفا أرينا في شانيه (الاتحاد اللبناني)

ولم يُعلن خلال الزيارة عن التكلفة المالية للمشروع أو موقعه النهائي أو الجدول الزمني المحدد لبدء الأعمال وإنجازها.

وتناول حيدر مساهمات الاتحاد الدولي السابقة في إعادة تأهيل الملاعب والمنشآت الرياضية اللبنانية، إلى جانب البرامج المخصصة لتطوير اللعبة، مشيراً كذلك إلى استمرار التعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وسبقت افتتاح الملعب مباحثات بين إنفانتينو وحيدر في مكتب الأخير بمقر مجلس الجنوب، تناولت أوضاع كرة القدم اللبنانية والمشاريع المرتبطة بتطوير منشآتها، وسبل تعزيز التعاون بين الاتحادين.

إنفانتينو وحيدر في مكتب الأخير بمقر مجلس الجنوب (الاتحاد اللبناني)

كما زار إنفانتينو شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في بلدة شانيه، قبل التوجه إلى الملعب الجديد، حيث شارك عدد من أطفال مدارس المنطقة في نشاط كروي بمناسبة افتتاح المنشأة.

زار إنفانتينو شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى رفقة حيدر والشحف (الاتحاد اللبناني)

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الرياضة رياضة عربية

الاتحاد اللبناني يجدد دعمه لإنفانتينو لرئاسة «فيفا»

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال كلمته في بلدة شانيه بلبنان (الاتحاد اللبناني)
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال كلمته في بلدة شانيه بلبنان (الاتحاد اللبناني)
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الاتحاد اللبناني يجدد دعمه لإنفانتينو لرئاسة «فيفا»

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال كلمته في بلدة شانيه بلبنان (الاتحاد اللبناني)
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال كلمته في بلدة شانيه بلبنان (الاتحاد اللبناني)

جدد الاتحاد اللبناني لكرة القدم دعمه لجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في موقف أعلنه رئيسه هاشم حيدر خلال زيارة المسؤول الدولي إلى لبنان، التي شهدت افتتاح ملعب جديد في بلدة شانيه بقضاء عاليه في جبل لبنان، والكشف عن تقدم الدراسات الخاصة بمشروع لإنشاء منشأة كروية متكاملة تضم ملعباً ومركزاً للتدريب ومقراً للاتحاد اللبناني.

وقال حيدر: «أغتنم هذه الفرصة لأعلن أن الاتحاد اللبناني لكرة القدم يقف إلى جانبكم، ويدعمكم»، في إعلان يأتي مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الترشيحات لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

من جانبه، أكد إنفانتينو ارتباطه بلبنان واستمرار دعم الاتحاد الدولي للمشاريع الكروية فيه، قائلاً باللغة العربية: «صباح الخير لبنان، صباح الخير شانيه... أنا مبسوط»، قبل أن يضيف: «أنا سعيد لأنني موجود هنا، وكما تعلمون لبنان هو بيتي».

وتحدث رئيس «فيفا» عن تطلعاته لمستقبل كرة القدم اللبنانية، قائلاً: « معاً سنقوم بكثير وكثير من الأمور. سنجعل لبنان يتألق على خريطة كرة القدم العالمية، وعلى الخريطة العالمية».

وشملت زيارة إنفانتينو افتتاح ملعب فيفا أرينا في بلدة شانيه، ضمن مشروع يستهدف توفير ملاعب لكرة القدم للأطفال في المجتمعات المحلية، وإتاحة استخدامها أمام أبناء القرى المجاورة، وليس سكان البلدة وحدهم.

وأوضح حيدر أن المشروع يندرج ضمن خطة أوسع لإنشاء ملاعب مماثلة في مناطق لبنانية أخرى، مشيراً إلى أن مئات الأطفال والفتيات سيتمكنون من الاستفادة من المنشأة الجديدة.

وفي ملف البنية التحتية، كشف رئيس الاتحاد اللبناني عن وصول الدراسات المتعلقة بمشروع رياضي جديد، بدعم من الاتحاد الدولي، إلى مراحلها الأخيرة، تمهيداً للانتقال إلى التنفيذ.

إنفانتينو يقص شريط ملعب فيفا أرينا رفقة حيدر في شانيه (الاتحاد اللبناني)

ويشمل المشروع إنشاء ملعب لكرة القدم ومركز للتدريب ومقر إداري للاتحاد اللبناني، بما يتيح جمع عدد من الأنشطة الفنية والإدارية في منشأة واحدة.

وأشار حيدر إلى أن وفداً من الاتحاد اللبناني، ضم الأمين العام جهاد الشحف وممثلاً عن رئيس الجمهورية، زار المغرب أخيراً للاطلاع على منشأة مشابهة للمشروع المزمع تنفيذه في لبنان.

جياني إنفانتينو يتفاعل مع الأطفال خلال الأنشطة الكروية على ملعب فيفا أرينا في شانيه (الاتحاد اللبناني)

ولم يُعلن خلال الزيارة عن التكلفة المالية للمشروع أو موقعه النهائي أو الجدول الزمني المحدد لبدء الأعمال وإنجازها.

وتناول حيدر مساهمات الاتحاد الدولي السابقة في إعادة تأهيل الملاعب والمنشآت الرياضية اللبنانية، إلى جانب البرامج المخصصة لتطوير اللعبة، مشيراً كذلك إلى استمرار التعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وسبقت افتتاح الملعب مباحثات بين إنفانتينو وحيدر في مكتب الأخير بمقر مجلس الجنوب، تناولت أوضاع كرة القدم اللبنانية والمشاريع المرتبطة بتطوير منشآتها، وسبل تعزيز التعاون بين الاتحادين.

إنفانتينو وحيدر في مكتب الأخير بمقر مجلس الجنوب (الاتحاد اللبناني)

كما زار إنفانتينو شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في بلدة شانيه، قبل التوجه إلى الملعب الجديد، حيث شارك عدد من أطفال مدارس المنطقة في نشاط كروي بمناسبة افتتاح المنشأة.

زار إنفانتينو شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى رفقة حيدر والشحف (الاتحاد اللبناني)

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الرياضة رياضة عربية

انتخاب الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائبةً لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية

الشيخة هند بن حمد آل ثاني (وكالة قنا)
الشيخة هند بن حمد آل ثاني (وكالة قنا)
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انتخاب الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائبةً لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية

الشيخة هند بن حمد آل ثاني (وكالة قنا)
الشيخة هند بن حمد آل ثاني (وكالة قنا)

انتُخبت الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، شقيقة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نائبةً لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية في الجمعية العمومية غير العادية التي عُقدت اليوم (الاثنين).

وتشغل الشيخة هند، شقيقة رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، منصب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وسبق للشيخة هند (42 عاماً) أن شاركت في سباق ترياثلون هامبورغ، وهو أكبر سباقات الترياثلون على مستوى العالم الذي أقيم عام 2021 في مدينة هامبورغ الألمانية.

وشهدت الجمعية العمومية التي عُقدت برئاسة الشيخ جوعان، تعيين محمد بن يوسف المانع نائباً للرئيس أيضاً، وذلك بعد اعتذار الدكتور ثاني بن عبد الرحمن الكواري عن منصبه.

الشيخة هند خلال حضورها الجمعية العمومية للجنة الأولمبية القطرية التي ترأَّسها الشيخ جوعان بن حمد (اللجنة الأولمبية القطرية)

وتأمل قطر التي تستضيف دورة الألعاب الآسيوية للمرة الثانية عام 2030، في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2036، لتحظى بالاستضافة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتنافس قطر مع الهند، وجنوب أفريقيا، وألمانيا، والمجر، وكوريا الجنوبية، وتركيا.

ويتواصل «الحوار المستمر» مع المضيفين المحتملين المهتمين بعيداً عن الأضواء، على أن يعقبه اعتباراً من مارس (آذار) 2027 «حوار استراتيجي» مع قائمة أولية من المرشحين وفق ما أوضحت في يونيو (حزيران)، رئيسة اللجنة كوليندا غرابار-كيتاروفيتش.

شهدت الجمعية العمومية تعيين محمد بن يوسف المانع نائباً للرئيس أيضاً (اللجنة الأولمبية القطرية)

وقال الشيخ جوعان الذي يرأس أيضاً المجلس الأولمبي الآسيوي: «نمتلك في الوقت الحالي بنية رياضية جاهزة لاستضافة الأولمبياد بنسبة 95 في المائة، ولدينا خطة وطنية متكاملة تضمن جاهزية جميع المرافق بنسبة 100في المائة».

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الونش وشحاتة على رأس قائمة علي ماهر الأولى لـ«الفراعنة»... واستبعاد إمام عاشور

محمود حمدي «الونش» لاعب الزمالك أبرز العائدين لتشكيلة «الفراعنة» (نادي الزمالك)
محمود حمدي «الونش» لاعب الزمالك أبرز العائدين لتشكيلة «الفراعنة» (نادي الزمالك)
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الونش وشحاتة على رأس قائمة علي ماهر الأولى لـ«الفراعنة»... واستبعاد إمام عاشور

محمود حمدي «الونش» لاعب الزمالك أبرز العائدين لتشكيلة «الفراعنة» (نادي الزمالك)
محمود حمدي «الونش» لاعب الزمالك أبرز العائدين لتشكيلة «الفراعنة» (نادي الزمالك)

بعد مرور 24 ساعة على تعيينه، أعلن علي ماهر، مدرب منتخب مصر الجديد، القائمة التي ستواجه مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 في كرة القدم.

وشهدت القائمة عودة حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي وثنائي الزمالك محمود حمدي «الونش» ومحمد شحاتة، بالإضافة لضم مهاجم مودرن محمود ممدوح للمرة الأولى، فيما كان نجم وسط النادي الأهلي إمام عاشور أبرز الغائبين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد عيّن ماهر مديراً فنياً للمنتخب مساء السبت عقب توجيه الشكر لحسام حسن الذي تمت إقالته بعد جدل كبير حول أمور انضباطية في الأيام الأخيرة.

وجاء قائد المنتخب ومهاجم طرابزون سبور التركي محمد صلاح على رأس القائمة التي شهدت أيضاً عودة محمود حسن «تريزيغيه» جناح الرياض السعودي وناصر ماهر لاعب وسط بيراميدز.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى البطولة التي تقام في كينيا وتنزانيا وأوغندا الصيف المقبل برصيد 4 نقاط من تعادل سلبي مع أنغولا بالقاهرة، وفوز 5-0 على جنوب السودان في جوبا.

ومن المنتظر أن يستضيف مالاوي بالقاهرة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل أن يلتقيا مجدداً في ليلونغوي بعدها بأربعة أيام.

وفي ما يلي التشكيلة كاملة:

في حراسة المرمى كل من: محمد الشناوي (الأهلي)، المهدي سليمان (الزمالك)، مصطفى شوبير (الأهلي)، محمد علاء (سيراميكا كليوباترا). وفي خط الدفاع ضم ماهر كلاً من: محمود حمدي «الونش» (الزمالك)، حسام عبد المجيد (لودوغوريتس رازغراد البلغاري)، رامي ربيعة (العين الإماراتي)، محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي)، محمود مرعي (بيراميدز)، محمد هاني (الأهلي)، كريم حافظ (بيراميدز)، أحمد فتوح (الزمالك)، طارق علاء (زد).

أما في خط الوسط فضم كلاً من: مروان عطية (الأهلي)، مهند لاشين (بيراميدز)، محمود صابر (بيراميدز)، محمد شحاتة (الزمالك)، ناصر ماهر (بيراميدز)، إبراهيم عادل (نورشيلاند الدنماركي)، محمود حسن «تريزيغيه» (الرياض السعودي)، أحمد سيد «زيزو» (الأهلي )، هيثم حسن (سلتيك الاسكوتلندي).

أخيراً وفي خط الهجوم ضم ماهر كلاً من: محمد صلاح (طرابزون سبور التركي)، عمر مرموش (توتنهام الإنجليزي)، حمزة عبد الكريم (برشلونة الإسباني)، محمود ممدوح (مودرن سبورت).