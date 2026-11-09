الاتحاد اللبناني يجدد دعمه لإنفانتينو لرئاسة «فيفا»

جدد الاتحاد اللبناني لكرة القدم دعمه لجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في موقف أعلنه رئيسه هاشم حيدر خلال زيارة المسؤول الدولي إلى لبنان، التي شهدت افتتاح ملعب جديد في بلدة شانيه بقضاء عاليه في جبل لبنان، والكشف عن تقدم الدراسات الخاصة بمشروع لإنشاء منشأة كروية متكاملة تضم ملعباً ومركزاً للتدريب ومقراً للاتحاد اللبناني.

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو خلال افتتاح ملعب «فيفا أرينا»في بلدة شانيه:«صباح الخير لبنان» pic.twitter.com/HpHD3Ta1Mc — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 9, 2026

وقال حيدر: «أغتنم هذه الفرصة لأعلن أن الاتحاد اللبناني لكرة القدم يقف إلى جانبكم، ويدعمكم»، في إعلان يأتي مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الترشيحات لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

من جانبه، أكد إنفانتينو ارتباطه بلبنان واستمرار دعم الاتحاد الدولي للمشاريع الكروية فيه، قائلاً باللغة العربية: «صباح الخير لبنان، صباح الخير شانيه... أنا مبسوط»، قبل أن يضيف: «أنا سعيد لأنني موجود هنا، وكما تعلمون لبنان هو بيتي».

| افتتح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدمجياني إنفانتينو ملعب «فيفا أرينا» في شانيه بجبل لبنان، مشيدًا بلبنان ورافعًا علمه، تحت شعار «كرة القدم توحّد العالم». pic.twitter.com/r9VqTQrnVV — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 9, 2026

وتحدث رئيس «فيفا» عن تطلعاته لمستقبل كرة القدم اللبنانية، قائلاً: « معاً سنقوم بكثير وكثير من الأمور. سنجعل لبنان يتألق على خريطة كرة القدم العالمية، وعلى الخريطة العالمية».

وشملت زيارة إنفانتينو افتتاح ملعب فيفا أرينا في بلدة شانيه، ضمن مشروع يستهدف توفير ملاعب لكرة القدم للأطفال في المجتمعات المحلية، وإتاحة استخدامها أمام أبناء القرى المجاورة، وليس سكان البلدة وحدهم.

| جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، يتحدث باللغة العربية خلال افتتاح ملعب «فيفا أرينا» في بلدة شانيه بجبل لبنان، ضمن جهود الاتحاد الدولي لدعم كرة القدم اللبنانية وتطوير المواهب الناشئة. pic.twitter.com/PFKxY2Zhhj — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 9, 2026

وأوضح حيدر أن المشروع يندرج ضمن خطة أوسع لإنشاء ملاعب مماثلة في مناطق لبنانية أخرى، مشيراً إلى أن مئات الأطفال والفتيات سيتمكنون من الاستفادة من المنشأة الجديدة.

وفي ملف البنية التحتية، كشف رئيس الاتحاد اللبناني عن وصول الدراسات المتعلقة بمشروع رياضي جديد، بدعم من الاتحاد الدولي، إلى مراحلها الأخيرة، تمهيداً للانتقال إلى التنفيذ.

إنفانتينو يقص شريط ملعب فيفا أرينا رفقة حيدر في شانيه (الاتحاد اللبناني)

ويشمل المشروع إنشاء ملعب لكرة القدم ومركز للتدريب ومقر إداري للاتحاد اللبناني، بما يتيح جمع عدد من الأنشطة الفنية والإدارية في منشأة واحدة.

وأشار حيدر إلى أن وفداً من الاتحاد اللبناني، ضم الأمين العام جهاد الشحف وممثلاً عن رئيس الجمهورية، زار المغرب أخيراً للاطلاع على منشأة مشابهة للمشروع المزمع تنفيذه في لبنان.

جياني إنفانتينو يتفاعل مع الأطفال خلال الأنشطة الكروية على ملعب فيفا أرينا في شانيه (الاتحاد اللبناني)

ولم يُعلن خلال الزيارة عن التكلفة المالية للمشروع أو موقعه النهائي أو الجدول الزمني المحدد لبدء الأعمال وإنجازها.

وتناول حيدر مساهمات الاتحاد الدولي السابقة في إعادة تأهيل الملاعب والمنشآت الرياضية اللبنانية، إلى جانب البرامج المخصصة لتطوير اللعبة، مشيراً كذلك إلى استمرار التعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وسبقت افتتاح الملعب مباحثات بين إنفانتينو وحيدر في مكتب الأخير بمقر مجلس الجنوب، تناولت أوضاع كرة القدم اللبنانية والمشاريع المرتبطة بتطوير منشآتها، وسبل تعزيز التعاون بين الاتحادين.

إنفانتينو وحيدر في مكتب الأخير بمقر مجلس الجنوب (الاتحاد اللبناني)

كما زار إنفانتينو شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في بلدة شانيه، قبل التوجه إلى الملعب الجديد، حيث شارك عدد من أطفال مدارس المنطقة في نشاط كروي بمناسبة افتتاح المنشأة.