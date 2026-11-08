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إقالة «حسام»... هالة «صلاح» لا تحجب بغربال

هل دفع العميد ثمن إغضاب «الملك المصري»؟

حسام حسن (د.ب.أ)
حسام حسن (د.ب.أ)
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إقالة «حسام»... هالة «صلاح» لا تحجب بغربال

حسام حسن (د.ب.أ)
حسام حسن (د.ب.أ)

انتهت رحلة حسام حسن مع منتخب مصر بصورة غير متوقعة، بعدما تحوّل المدرب الذي قاد «الفراعنة» إلى دور الـ16 في المونديال للمرة الأولى إلى محور سلسلة من الخلافات والأزمات الفنية والإعلامية والشخصية.

وبينما أثار قرار الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين علي ماهر خلفاً له تساؤلات بشأن الأسباب الحقيقية وراء رحيله، تصدّر اسم محمد صلاح المشهد، وسط تكهنات عن دور قائد المنتخب في إنهاء مهمة «العميد».

وحسب الإعلام المصري، فقد تصاعد الجدل بشأن علاقة صلاح بقرار الإقالة، خصوصاً بعد زيارة رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة إلى اللاعب في مدينة طرابزون التركية، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في خطوة ربطتها تقارير بمحاولة احتواء التوتر بين قائد المنتخب والجهاز الفني. غير أن مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، نفى بصورة قاطعة تدخل صلاح في إقالة حسام حسن أو اختيار خلفٍ له.

وقال أبو زهرة، في تصريحات لقناة «أون سبورت» المصرية، إن «محمد صلاح ليس له أي دور في اختيار علي ماهر لتدريب المنتخب، والقرار من الاتحاد نفسه»، موضحاً أن زيارة أبو ريدة للاعب جاءت في إطار علاقة تشبه علاقة الأب بابنه.

وأضاف أنه رغم خلافاته السابقة مع صلاح، فإن الأخير لا يتدخل مطلقاً في اختيار الأجهزة الفنية، مؤكداً رغبة الاتحاد في استمراره مع المنتخب لأطول فترة ممكنة.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن السبت إنهاء مهام حسام حسن وجهازه المعاون، بما في ذلك شقيقه إبراهيم حسن الذي شغل منصب مدير المنتخب، بعدما راجع الأحداث الأخيرة وتأثيرها السلبي على الصورة الإيجابية للمنتخب واستقراره، مشدداً على أن الحفاظ على الاستقرار يمثل الأولوية القصوى.

وجاء القرار بعد ثلاثة أيام من منع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حسام حسن من الظهور عبر وسائل الإعلام، على خلفية قضية مرتبطة بحياته الخاصة وخلافاته مع زوجته السابقة.

وحسب تقارير إعلامية محلية، تقدم محامون يمثلون المدرب بشكوى ضد زوجته السابقة دينا مصطفى، المعروفة إعلامياً باسم «دان آدم»، تضمنت اتهامات بتزوير مستندات رسمية والجمع بين زوجين، وهي اتهامات نفتها الجهات الممثلة لها. ولم يكشف المجلس عن تفاصيل المخالفات التي استند إليها في قرار المنع.

وأثارت الخطوة ردود فعل واسعة، إذ قال أسامة نبيه، المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، إنه لا يتذكر تعرض مدرب للمنتخب لقرار مماثل، مضيفاً أنه لو كان مكان حسام حسن لقدم استقالته.

ولم تكن الأزمات الشخصية وحدها وراء تصاعد الضغوط على المدرب، إذ شهد سبتمبر (أيلول) الماضي واقعة أثارت جدلاً واسعاً، عندما استبدل محمد صلاح في الدقيقة 60 خلال التعادل السلبي أمام أنغولا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. ووصف المدرب التبديل بأنه قرار فني، لكن مغادرة صلاح المعسكر وغيابه عن المباراة التالية أمام جنوب السودان، التي انتهت بفوز مصر 5-0، زادا التكهنات بشأن وجود خلاف بين الطرفين.

في المقابل، أوضح الاتحاد المصري أن غياب اللاعب يعود إلى رغبته في تجنب اللعب على الملاعب ذات العشب الصناعي.

وامتدت الانتقادات إلى طريقة تعامل حسن مع لاعبين آخرين، وفي مقدمتهم الحارس محمد الشناوي، بعدما أثارت تصريحات للمدرب اعتُبرت تقليلاً من مكانته جدلاً واسعاً، خصوصاً مع عودة الحارس إلى تقديم مستويات جيدة مع الأهلي. كما تحدثت تقارير عن خلافات مع المهاجم مصطفى محمد، الذي غاب عن قائمة المنتخب لعدة أشهر.

وفي هذا السياق، انتقد الدولي المصري السابق إبراهيم سعيد طريقة إدارة حسام حسن للنجوم، عادّاً أن أحد أكبر أخطائه تمثل في عدم استيعابه طبيعة وجود لاعب عالمي بمكانة صلاح داخل المنتخب.

وأشار، عبر حسابه على «فيسبوك»، إلى أن التعامل مع قائد «الفراعنة» بدا أحياناً كأنه لاعب جديد مطالب بإثبات نفسه، مضيفاً أن التصريحات المتعلقة بالشناوي والخلافات المتراكمة قلّصت دائرة المؤيدين لاستمرار المدرب.

ورأى أن أزمة العلاقة مع صلاح ربما أسهمت في النهاية التي وصل إليها الجهاز الفني، من دون أن يعني ذلك أن اللاعب طلب إقالته.

وكان أحمد حسام «ميدو» قد حذّر بدوره في سبتمبر (أيلول) من تدهور الأوضاع، عادّاً أن الأمور «خرجت عن السيطرة»، وداعياً المسؤولين إلى التدخل. كما واجه حسن عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإيقاف ثلاث مباريات، إثر انتقاده حكم مواجهة الأرجنتين التي انتهت بخروج مصر من كأس العالم.

والمفارقة أن هذه النهاية جاءت بعد فترة شهدت نجاحات بارزة منذ تعيين حسن خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا في فبراير (شباط) 2024.

فقد قاد المنتخب إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، قبل أن يحتل المركز الرابع، ثم ضمن التأهل إلى مونديال 2026، إذ تجاوز دور المجموعات بعد التعادل مع بلجيكا وإيران والفوز على نيوزيلندا، قبل التغلب على أستراليا بركلات الترجيح، ثم الخسارة أمام الأرجنتين 3-2 في دور الـ16، رغم التقدم بهدفين.

وعاد حسن من المونديال وسط استقبال جماهيري حافل، وتلقى عرضاً لتمديد عقده حتى عام 2030، كما أُدرج ضمن المرشحين لجوائز الاتحاد الأفريقي لعام 2026.

وخلال 38 مباراة تحت قيادته، حققت مصر 21 انتصاراً و10 تعادلات مقابل سبع هزائم.

وبعد الإقالة، اختار الاتحاد المصري علي ماهر، البالغ 52 عاماً، مدرب سيراميكا كليوباترا، الذي قاد فريقه إلى لقب كأس الرابطة المصرية موسم 2024-2025 والمركز الرابع في الدوري. وسيبدأ مهمته بمواجهتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، حيث تتصدر مصر المجموعة الثانية بأربع نقاط، على أن ينطلق المعسكر في التاسع من الشهر نفسه.

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الونش وشحاتة على رأس قائمة علي ماهر الأولى لـ«الفراعنة»... واستبعاد إمام عاشور

محمود حمدي «الونش» لاعب الزمالك أبرز العائدين لتشكيلة «الفراعنة» (نادي الزمالك)
محمود حمدي «الونش» لاعب الزمالك أبرز العائدين لتشكيلة «الفراعنة» (نادي الزمالك)
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الونش وشحاتة على رأس قائمة علي ماهر الأولى لـ«الفراعنة»... واستبعاد إمام عاشور

محمود حمدي «الونش» لاعب الزمالك أبرز العائدين لتشكيلة «الفراعنة» (نادي الزمالك)
محمود حمدي «الونش» لاعب الزمالك أبرز العائدين لتشكيلة «الفراعنة» (نادي الزمالك)

بعد مرور 24 ساعة على تعيينه، أعلن علي ماهر، مدرب منتخب مصر الجديد، القائمة التي ستواجه مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 في كرة القدم.

وشهدت القائمة عودة حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي وثنائي الزمالك محمود حمدي «الونش» ومحمد شحاتة، بالإضافة لضم مهاجم مودرن محمود ممدوح للمرة الأولى، فيما كان نجم وسط النادي الأهلي إمام عاشور أبرز الغائبين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد عيّن ماهر مديراً فنياً للمنتخب مساء السبت عقب توجيه الشكر لحسام حسن الذي تمت إقالته بعد جدل كبير حول أمور انضباطية في الأيام الأخيرة.

وجاء قائد المنتخب ومهاجم طرابزون سبور التركي محمد صلاح على رأس القائمة التي شهدت أيضاً عودة محمود حسن «تريزيغيه» جناح الرياض السعودي وناصر ماهر لاعب وسط بيراميدز.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى البطولة التي تقام في كينيا وتنزانيا وأوغندا الصيف المقبل برصيد 4 نقاط من تعادل سلبي مع أنغولا بالقاهرة، وفوز 5-0 على جنوب السودان في جوبا.

ومن المنتظر أن يستضيف مالاوي بالقاهرة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل أن يلتقيا مجدداً في ليلونغوي بعدها بأربعة أيام.

وفي ما يلي التشكيلة كاملة:

في حراسة المرمى كل من: محمد الشناوي (الأهلي)، المهدي سليمان (الزمالك)، مصطفى شوبير (الأهلي)، محمد علاء (سيراميكا كليوباترا). وفي خط الدفاع ضم ماهر كلاً من: محمود حمدي «الونش» (الزمالك)، حسام عبد المجيد (لودوغوريتس رازغراد البلغاري)، رامي ربيعة (العين الإماراتي)، محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي)، محمود مرعي (بيراميدز)، محمد هاني (الأهلي)، كريم حافظ (بيراميدز)، أحمد فتوح (الزمالك)، طارق علاء (زد).

أما في خط الوسط فضم كلاً من: مروان عطية (الأهلي)، مهند لاشين (بيراميدز)، محمود صابر (بيراميدز)، محمد شحاتة (الزمالك)، ناصر ماهر (بيراميدز)، إبراهيم عادل (نورشيلاند الدنماركي)، محمود حسن «تريزيغيه» (الرياض السعودي)، أحمد سيد «زيزو» (الأهلي )، هيثم حسن (سلتيك الاسكوتلندي).

أخيراً وفي خط الهجوم ضم ماهر كلاً من: محمد صلاح (طرابزون سبور التركي)، عمر مرموش (توتنهام الإنجليزي)، حمزة عبد الكريم (برشلونة الإسباني)، محمود ممدوح (مودرن سبورت).

الرياضة رياضة عربية

إقالة «حسام»... هالة «صلاح» لا تحجب بغربال

حسام حسن (د.ب.أ)
حسام حسن (د.ب.أ)
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TT

إقالة «حسام»... هالة «صلاح» لا تحجب بغربال

حسام حسن (د.ب.أ)
حسام حسن (د.ب.أ)

انتهت رحلة حسام حسن مع منتخب مصر بصورة غير متوقعة، بعدما تحوّل المدرب الذي قاد «الفراعنة» إلى دور الـ16 في المونديال للمرة الأولى إلى محور سلسلة من الخلافات والأزمات الفنية والإعلامية والشخصية.

وبينما أثار قرار الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين علي ماهر خلفاً له تساؤلات بشأن الأسباب الحقيقية وراء رحيله، تصدّر اسم محمد صلاح المشهد، وسط تكهنات عن دور قائد المنتخب في إنهاء مهمة «العميد».

وحسب الإعلام المصري، فقد تصاعد الجدل بشأن علاقة صلاح بقرار الإقالة، خصوصاً بعد زيارة رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة إلى اللاعب في مدينة طرابزون التركية، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في خطوة ربطتها تقارير بمحاولة احتواء التوتر بين قائد المنتخب والجهاز الفني. غير أن مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، نفى بصورة قاطعة تدخل صلاح في إقالة حسام حسن أو اختيار خلفٍ له.

وقال أبو زهرة، في تصريحات لقناة «أون سبورت» المصرية، إن «محمد صلاح ليس له أي دور في اختيار علي ماهر لتدريب المنتخب، والقرار من الاتحاد نفسه»، موضحاً أن زيارة أبو ريدة للاعب جاءت في إطار علاقة تشبه علاقة الأب بابنه.

وأضاف أنه رغم خلافاته السابقة مع صلاح، فإن الأخير لا يتدخل مطلقاً في اختيار الأجهزة الفنية، مؤكداً رغبة الاتحاد في استمراره مع المنتخب لأطول فترة ممكنة.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن السبت إنهاء مهام حسام حسن وجهازه المعاون، بما في ذلك شقيقه إبراهيم حسن الذي شغل منصب مدير المنتخب، بعدما راجع الأحداث الأخيرة وتأثيرها السلبي على الصورة الإيجابية للمنتخب واستقراره، مشدداً على أن الحفاظ على الاستقرار يمثل الأولوية القصوى.

وجاء القرار بعد ثلاثة أيام من منع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حسام حسن من الظهور عبر وسائل الإعلام، على خلفية قضية مرتبطة بحياته الخاصة وخلافاته مع زوجته السابقة.

وحسب تقارير إعلامية محلية، تقدم محامون يمثلون المدرب بشكوى ضد زوجته السابقة دينا مصطفى، المعروفة إعلامياً باسم «دان آدم»، تضمنت اتهامات بتزوير مستندات رسمية والجمع بين زوجين، وهي اتهامات نفتها الجهات الممثلة لها. ولم يكشف المجلس عن تفاصيل المخالفات التي استند إليها في قرار المنع.

وأثارت الخطوة ردود فعل واسعة، إذ قال أسامة نبيه، المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، إنه لا يتذكر تعرض مدرب للمنتخب لقرار مماثل، مضيفاً أنه لو كان مكان حسام حسن لقدم استقالته.

ولم تكن الأزمات الشخصية وحدها وراء تصاعد الضغوط على المدرب، إذ شهد سبتمبر (أيلول) الماضي واقعة أثارت جدلاً واسعاً، عندما استبدل محمد صلاح في الدقيقة 60 خلال التعادل السلبي أمام أنغولا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. ووصف المدرب التبديل بأنه قرار فني، لكن مغادرة صلاح المعسكر وغيابه عن المباراة التالية أمام جنوب السودان، التي انتهت بفوز مصر 5-0، زادا التكهنات بشأن وجود خلاف بين الطرفين.

في المقابل، أوضح الاتحاد المصري أن غياب اللاعب يعود إلى رغبته في تجنب اللعب على الملاعب ذات العشب الصناعي.

وامتدت الانتقادات إلى طريقة تعامل حسن مع لاعبين آخرين، وفي مقدمتهم الحارس محمد الشناوي، بعدما أثارت تصريحات للمدرب اعتُبرت تقليلاً من مكانته جدلاً واسعاً، خصوصاً مع عودة الحارس إلى تقديم مستويات جيدة مع الأهلي. كما تحدثت تقارير عن خلافات مع المهاجم مصطفى محمد، الذي غاب عن قائمة المنتخب لعدة أشهر.

وفي هذا السياق، انتقد الدولي المصري السابق إبراهيم سعيد طريقة إدارة حسام حسن للنجوم، عادّاً أن أحد أكبر أخطائه تمثل في عدم استيعابه طبيعة وجود لاعب عالمي بمكانة صلاح داخل المنتخب.

وأشار، عبر حسابه على «فيسبوك»، إلى أن التعامل مع قائد «الفراعنة» بدا أحياناً كأنه لاعب جديد مطالب بإثبات نفسه، مضيفاً أن التصريحات المتعلقة بالشناوي والخلافات المتراكمة قلّصت دائرة المؤيدين لاستمرار المدرب.

ورأى أن أزمة العلاقة مع صلاح ربما أسهمت في النهاية التي وصل إليها الجهاز الفني، من دون أن يعني ذلك أن اللاعب طلب إقالته.

وكان أحمد حسام «ميدو» قد حذّر بدوره في سبتمبر (أيلول) من تدهور الأوضاع، عادّاً أن الأمور «خرجت عن السيطرة»، وداعياً المسؤولين إلى التدخل. كما واجه حسن عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإيقاف ثلاث مباريات، إثر انتقاده حكم مواجهة الأرجنتين التي انتهت بخروج مصر من كأس العالم.

والمفارقة أن هذه النهاية جاءت بعد فترة شهدت نجاحات بارزة منذ تعيين حسن خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا في فبراير (شباط) 2024.

فقد قاد المنتخب إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، قبل أن يحتل المركز الرابع، ثم ضمن التأهل إلى مونديال 2026، إذ تجاوز دور المجموعات بعد التعادل مع بلجيكا وإيران والفوز على نيوزيلندا، قبل التغلب على أستراليا بركلات الترجيح، ثم الخسارة أمام الأرجنتين 3-2 في دور الـ16، رغم التقدم بهدفين.

وعاد حسن من المونديال وسط استقبال جماهيري حافل، وتلقى عرضاً لتمديد عقده حتى عام 2030، كما أُدرج ضمن المرشحين لجوائز الاتحاد الأفريقي لعام 2026.

وخلال 38 مباراة تحت قيادته، حققت مصر 21 انتصاراً و10 تعادلات مقابل سبع هزائم.

وبعد الإقالة، اختار الاتحاد المصري علي ماهر، البالغ 52 عاماً، مدرب سيراميكا كليوباترا، الذي قاد فريقه إلى لقب كأس الرابطة المصرية موسم 2024-2025 والمركز الرابع في الدوري. وسيبدأ مهمته بمواجهتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، حيث تتصدر مصر المجموعة الثانية بأربع نقاط، على أن ينطلق المعسكر في التاسع من الشهر نفسه.

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محمد صلاح رياضة مصرية مصر
الرياضة رياضة عربية

إقالة حسام حسن من تدريب «الفراعنة» تثير آراء متباينة في الشارع المصري

حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
TT
TT

إقالة حسام حسن من تدريب «الفراعنة» تثير آراء متباينة في الشارع المصري

حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)

ما إن أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب «الفراعنة»، من منصبه، وإسناد المهمة للمدرب علي ماهر، حتى شهد الشارع الرياضي تبايناً حاداً في الآراء حول القرار، وطُرحت تساؤلات وصلت للبرلمان حول الأسباب الحقيقية للإقالة.

وعلّل اتحاد الكرة، في بيان رسمي، مساء السبت، قراره بالقول إنَّ «مصلحة المنتخب الوطني الأول تأتي على رأس أولوياتنا»، وإن «الحفاظ على استقرار المنتخب يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون».

وأضاف: «بعد دراسة كل الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية، وما ترتب عليها من تداعيات وتأثير سلبي على الصورة الإيجابية لمنتخبنا الوطني واستقراره، فقد قرَّر مجلس الإدارة، في إطار مسؤوليته، توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه الفني والإداري استناداً إلى بنود العقد».

كانت الأيام الأخيرة قد شهدت تصعيداً قانونياً في الأزمة الشخصية القائمة بين حسام حسن وطليقته دان آدم، بعد الإعلان عن اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، على خلفية اتهامات تتعلق بالتزوير وتعدد الأزواج، وعلى خلفية ذلك قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع ظهور حسام حسن على جميع الوسائل الإعلامية. ومن قبلها واجه حسن اتهامات بـ«إساءة التعامل مع النجوم»، وأبرزهم قائد المنتخب محمد صلاح، والحارس محمد الشناوي.

ومع نشر بيان الإقالة تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة تجمع أنصار قرار الإقالة ومعارضيه. وارتكز تيار الرافضين للقرار على مبدأ أن التقييم كان يجب أن يكون فنياً وليس بناء على أزمات شخصية للمدرب، معتبرين أنه «أول مدير فني يتم استبداله لأسباب غير فنية»، مشددين على أن هذه الأخطاء مهما كانت درجتها ليست معياراً لإلغاء النجاحات الرياضية.

حسام حسن حقق نتائج جيدة في مسيرته مع المنتخب المصري (الاتحاد المصري لكرة القدم)

وقاد حسام حسن «الفراعنة» لبلوغ دور الـ16 بكأس العالم 2026، في إنجاز غير مسبوق، ومن قبلها بلغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026. وهي النتائج التي رآها مدوّنون تجعل من الإقالة «ظلماً بيّناً»، وخطوة من جانب مسؤولي اتحاد كرة القدم ستعيد الكرة المصرية للوراء، رافضين إقالة مدرب نجح في إعادة الروح القتالية للمنتخب. وذهب فريق منهم إلى ترجمة حزنهم بالتهديد بمقاطعة تشجيع المنتخب احتجاجاً على ما وصفوه بـ«المؤامرة» بحق مدرب وطني أعاد الشغف لجماهير الكرة المصرية.

«نهاية منطقية»

على النقيض تماماً، دفع التيار المؤيد لقرار الإقالة بأنها «نهاية منطقية لمسار أخطأ صاحبه في إدارة حياته الشخصية»، مشددين على أن القيم والانضباط العام لا ينفصلان عن النتائج الرياضية.

وأوضح البعض أن المدرب يمثل واجهة لبلاده، ولا يمكن فصل سلوكياته وحياته العائلية عن منصبه الكبير، وأن إدارة أزماته على الشاشات جعلت صدامه مع منظومة اتحاد الكرة حتمياً.

وأشارت بعض التعليقات إلى أن حسام حسن «ظلم نفسه»، بسبب «شخصيته الصدامية»، منتقدين غياب الحدود الفاصلة لديه بين العام والخاص في التعامل مع لاعبي المنتخب.

من جانب آخر، حمّلت بعض التعليقات قائد المنتخب محمد صلاح مسؤولية رحيل مديره الفني، دافعين بأن مقابلة رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة معه في تركيا جاءت لتسريع وتيرة الإقالة، ما يؤكد بحسبهم أن «صلاح أقوى من أي مدرب». وهو ما دعا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مصطفى أبو زهرة للتعليق، قائلاً عبر تصريحات متلفزة إنه لا تدخل لـصلاح أو أي لاعب في اختصاصات مجلس الإدارة.

إلى ذلك، وصلت إقالة حسام حسن إلى البرلمان المصري بعد أن تقدم عضو مجلس النواب محمد طلبة بطلب إحاطة، مطالباً فيه بـ«توضيح الدوافع الفنية والإدارية التي استند إليها الاتحاد في اتخاذ هذا القرار، خصوصاً في ظل الإعلان عن تجديد التعاقد معه»، وضرورة أن «يقدم اتحاد الكرة خطة فنية واضحة للمرحلة المقبلة، تتضمن أهداف المنتخب الوطني وآليات تطوير الأداء».

وقبل أسابيع جدد الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده مع حسام حسن لقيادة منتخب مصر حتى 2030. ويفسر الناقد الرياضي محمد البرمي حالة التباين الواسعة بين الجماهير بكون إقالة حسام حسن ليست بسبب النتائج أو تراجع المنتخب كما اعتاد الجميع سابقاً، وإنما بسبب شخصي، وهو أمر غير معتاد بعض الشيء في الحديث عن إقالات المدربين، إضافة إلى أنه قاد منتخب مصر بشكل جيد، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك تعاطف معه.

مدرب «الفراعنة» واجه انتقادات بسبب حياته الشخصية واتهامات بإساءة التعامل مع اللاعبين (الاتحاد المصري لكرة القدم)

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «حسام حقق نتائج إيجابية، وجاء بعد فترة عدم استقرار وتغييرات كبيرة، وساهم في أن يكون هناك قوام للمنتخب، وقدم نفسه بشكل جيد في بطولة أفريقيا، ثم في كأس العالم، لكن الحياة الشخصية وتأثيراتها المتعاقبة ساهمت بشكل كبير في تراجع شعبيته، وبدأ الجمهور يضيق بالحديث اليومي عن الطلاق والزواج والكثير من التفاصيل الحساسة، حتى وصلنا إلى الأزمة الأخيرة باتهام طليقته بالجمع بين زوجين، وجميعها قضايا لا يحب المجتمع المصري الخوض فيها كثيراً لحساسيتها».

وترى الناقدة الرياضية رانيا عبد الوهاب أن رد فعل الجمهور تجاه رحيل حسام حسن فيه تباين واضح، ووجهات نظر تستحق الاحترام، وهو في مجمله يؤكد أن تجربة المدرب كانت مؤثرة ومليئة باللحظات المهمة، رغم أنها لم تخلُ من أخطاء ومشكلات.

وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «دون مبالغة، لا يمكن لأحد أن يتجاهل أو ينكر ما قدمه حسام حسن على مستوى النتائج والأرقام، وهي أرقام سيحفظها التاريخ، وهي حقائق لا يمكن محوها أو التقليل من قيمتها بمرور الوقت، مهما اختلفت الآراء حول شخصيته أو طريقة إدارته للمنتخب».

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