محمد صلاح أم حسام حسن؟ جدل حول «الهداف التاريخي» لمنتخب مصر

تحت عنوان «الجميع يحتفل بمحمد صلاح»، نشر الاتحاد المصري لكرة القدم صورة للمنتخب المصري والجهاز الفني والإداري، يتوسطهم كابتن الفريق محمد صلاح، لاعب نادي طرابزون التركي، ممسكاً بقميص المنتخب وعلى ظهره رقم 70، في إشارة إلى تسجيله 70 هدفاً دولياً، ليكسر الرقم القياسي لهدافي «الفراعنة» المسجل باسم حسام حسن برصيد 69 هدفاً.

لم تمر الصورة والاحتفال بمحمد صلاح لتحقيقه رقماً جديداً مرور الكرام، فقد كانا مثاراً للجدل حول كسر الرقم الذي حققه حسام حسن في مسيرته الكروية التي بدأت عام 1985 وانتهت باعتزاله اللعب عام 2006، وتفرغه للتدريب.

فبينما سادت احتفالات في العديد من وسائل الإعلام الرياضية و«السوشيال ميديا»، ظهرت ردود فعل مغايرة تنكر تحقيق صلاح هذا الرقم، وتستدعي وقائع مختلفة للتدليل على أن هدفين حققهما صلاح لم يتم احتسابهما، وفق ما أشار إليه أحد النقاد الرياضيين، مؤكداً في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه أرسل خطاباً لـ«فيفا» بهذا المعنى، وأن «(فيفا) قام بتصحيح الأمر وعدم اعتماد هدفين لمحمد صلاح أحرزهما في مباراة لا تحمل الصفة الدولية».

وتصدر وسم «الهداف التاريخي» قوائم «الترند» على موقع «إكس» في مصر، الأحد، مع انتشار الصورة الجماعية التي سبق أن نشرها اتحاد الكرة لاحتفال صلاح بهدفه الدولي السبعين، وظهور آراء أخرى احتجت بعدم وصوله إلى هذا الرقم، واستمرار حسام حسن صاحب الرقم القياسي لهدافي «الفراعنة».

ويرى الناقد الرياضي المصري لطفي السقعان أن الجدل الدائر في الأوساط الكروية ربما يعود للأحداث الأخيرة التي شهدت خلافاً بين المدير الفني السابق للمنتخب الوطني المصري حسام حسن وكابتن الفريق محمد صلاح.

وأضاف السقعان لـ«الشرق الأوسط» أن «الاستعجال في إعلان الرقم كان جزءاً من الأزمة، لعدم وجود أرشيف كامل للمنتخب الوطني يحدد المباريات التي تنطبق عليها الصفة الدولية، كما أنه لا توجد أزمة حقيقية؛ فالفارق هدفان، ومن السهل أن يحققهما صلاح في المباريات القادمة».

محمد صلاح مع مدرب المنتخب المصري علي ماهر (الاتحاد المصري لكرة القدم)

وتابع الناقد الرياضي: «نرجو أن يتضمن اتحاد الكرة أرشيفاً كاملاً للأجندة الدولية للمنتخب»، ولفت إلى أن «الأزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح ستستمر لأن الإعلام الرياضي عادة ما يركز على الأزمة وليس سببها، وهو ما يجعلنا نسير وراء (الترند)، مما يضر بالمنظومة الكروية».

وسافرت بعثة المنتخب الوطني، الأحد، إلى مالاوي، لمواصلة الاستعداد للمواجهة المرتقبة، المقررة عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا، بعدما حسم الفراعنة لقاء الجولة الثالثة بالقاهرة بخماسية من دون رد.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة علي ماهر، المدير الفني، إلى الاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية عن المجموعة الثانية، التي يتصدرها المنتخب برصيد 7 نقاط.

ويشير الناقد الرياضي المصري أسامة صقر إلى أن «كرة القدم المصرية تنشغل يومياً بأمور في غاية الغرابة تضع الناس في أزمات لا لزوم لها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة الهداف التاريخي لمنتخب مصر ليست صك اعتراف ثابتاً، وإنما هو لقب حصل عليه حسام حسن، ومن الممكن أن يتجاوزه محمد صلاح، ومن الممكن أن يأتي لاعب آخر يتجاوز ما يحققه صلاح. هذه هي المتعة والإثارة والقيمة الحقيقية للأرقام القياسية: أن يتم تجاوزها طوال الوقت».

وتابع صقر أن «الأصل في المشكلة هو ما أشيع عن وجود أزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح، وما قيل عن أن صلاح كان سبباً من أسباب إقالة حسام حسن. ربما هذا ما أثار الأزمة، لكن لو لم تكن هذه الأزمة موجودة من البداية، وأصبح صلاح الهداف التاريخي، لم يكن هذا الجدل ليثار».