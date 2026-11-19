أشاد أرتوغول دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، بالتأثير الكبير الذي أحدثه انضمام النجم الدولي المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق، مؤكداً أن انعكاسات الصفقة تجاوزت الجانب الرياضي لتشمل القطاعين الاقتصادي والسياحي في المدينة.

وكان صلاح قد انضم إلى طرابزون سبور في صفقة انتقال حر مطلع الموسم الحالي، بعدما أمضى تسعة مواسم في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وتطرق دوغان، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس رابطة الأندية التركية، في مقابلة مع قناة «تي آر تي سبور» التركية، إلى عدد من القضايا المتعلقة بالهيكل الاقتصادي لكرة القدم التركية واستراتيجيات التسويق لدى الأندية، مسلطاً الضوء على الأثر الكبير لصفقة التعاقد مع صلاح. وقال دوغان: «في إنجلترا، يتساءلون كيف تمكنا من التعاقد مع صلاح».

وشدد رئيس طرابزون سبور على أهمية استقطاب النجوم العالميين لتعزيز حضور كرة القدم التركية على الساحة الدولية، وزيادة إيرادات حقوق البث التلفزيوني، مؤكداً أن «استراتيجيات التسويق تلعب دوراً حاسماً».

وأضاف: «يستقطب غلاطة سراي العديد من الأسماء الكبيرة، وكذلك يفعل بشكتاش وفنربخشة، في حين تعاقد طرابزون سبور مع صلاح. حتى في إنجلترا، يتعجبون من قدرتنا على ضم محمد صلاح. واليوم، تُبث المباريات في 50 دولة، ألا يسهم كل ذلك في ازدهار المدينة؟!».

وأكد دوغان أن وصول النجم المصري لم يقتصر تأثيره على تعزيز القيمة الرياضية والتسويقية للنادي، بل أسهم أيضاً بصورة كبيرة في تنشيط السياحة ودعم الاقتصاد المحلي لمدينة طرابزون.