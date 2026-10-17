«أبطال أفريقيا»: نهضة بركان يضع قدماً بدور المجموعات

اقترب فريق نهضة بركان المغربي من التأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد الفوز 2/ صفر خارج أرضه على ستار سبورت أكاديمي السيراليوني، السبت.
وأقيمت المباراة بمدينة بانيسفيل في ليبيريا؛ إذ إن ملاعب سيراليون غير معتمدة من الاتحاد الأفريقي.
أحرز أسامة المليوي هدفَي الفريق المغربي في الدقيقتين 14 و45.
وفي نفس التوقيت، خسر نواذيبو الموريتاني أمام مضيّفه سان بيدرو الإيفواري بنتيجة 1/ 2.
وأحرز آبي كاسي ومحمدو كاراموكو هدفَي الفريق الإيفواري في الدقيقتين 11 و98، في حين أحرز محمد سعيد الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 39.
وفي وقت سابق السبت، فاز يانغ أفريكانز التنزاني على مضيّفه أندوهارانوفوتسي بطل مدغشقر بنتيجة 4/ صفر، وفاز أورلاندو بايرتس على مضيّفه أفريكان ستارز الناميبي بنتيجة 1/ صفر.
وتُستكمل منافسات الذهاب الأحد، في حين ستقام جولة الإياب بعد أسبوع.