المصري مصطفى محمد من نانت لكونيا سبور

أعلن نادي هامبورغ، المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع الظهير الأيمن الدولي المغربي زكريا الواحدي قادماً من نادي جينك البلجيكي.

وقال النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي: «عزز هامبورغ خياراته في الجهة اليمنى بضم الواحدي. وسينضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً إلى النادي قادماً من جينك. وُلد الواحدي في بلجيكا ويمثل المنتخب المغربي دولياً، كما شارك مؤخراً في كأس العالم. وقد اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، وسيرتدي القميص رقم 7 مع الفريق».

ولم يكشف النادي عن مدة العقد أو قيمته المالية، لكن موقع «ترانسفير ماركت» ذكر أن اللاعب وقع عقداً طويل الأمد يمتد حتى يونيو (حزيران) 2031.

وأضاف هامبورغ في بيانه: «كانت مسيرة زكريا مثيرة للإعجاب حتى الآن؛ إذ شق طريقه من كرة القدم للهواة في بلجيكا إلى الاحتراف واللعب الدولي مع المنتخب المغربي. كما كان من أبرز اللاعبين المؤثرين في صفوف جنك خلال السنوات الأخيرة، وحقق كل ذلك بفضل جهوده الذاتية، وهو ما يعكس بوضوح طموحه الكبير والإمكانات التي يمتلكها لمواصلة التطور. والآن ينتقل إلى الدوري الألماني لخوض الخطوة التالية في مسيرته مع هامبورغ. نتطلع إلى مواصلة هذه الرحلة معاً، ونرحب بـ(زاكا) ترحيباً حاراً».

وقال المدير الرياضي كلاوس كوستا: «بضم زكريا نحصل على ظهير يتمتع بحيوية كبيرة وعقلية هجومية؛ إذ تتناسب طاقته وأسلوب لعبه الشجاع تماماً مع فلسفتنا الكروية. كما أن عزيمته وقدرته على الانطلاق في المساحات خلف الدفاع ومهارته في الثلث الأخير من الملعب تمنحه العديد من الخصائص التي كنا نبحث عنها في هذا المركز. نحن سعداء للغاية بانضمام زاكا إلى نادينا وفريقنا».

وشارك الواحدي مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2026 بأميركا الشمالية، حيث ودع الفريق البطولة من دور الثمانية.

وخلال ثلاثة مواسم قضاها مع جينك، خاض الواحدي 116 مباراة رسمية، سجل خلالها 20 هدفاً وقدم 13 تمريرة حاسمة، من بينها 11 مباراة في المسابقات الأوروبية. وبعد انضمام لاعب الوسط المغربي المولود في فرنسا بلال ندير في وقت سابق من الصيف الحالي، أصبح الواحدي ثاني لاعب مغربي في تاريخ نادي هامبورغ.

وقال اللاعب الجديد: «أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى هامبورغ. إنه نادٍ كبير في ألمانيا ويتمتع بتاريخ عريق. أتطلع بشدة إلى اللعب في ملعب فولكسبارك، فحسب ما سمعته، تمتلئ مدرجاته دائماً بالجماهير. أرغب في إسعاد المشجعين بأسلوب لعبي، وأعدهم ببذل قصارى جهدي دائماً من أجل النادي».

لاعب الوسط البرتغالي فابيو فييرا لهامبورغ نهائياً (رويترز)

وكان هامبورغ قد أعلن، الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي فابيو فييرا من صفوف آرسنال الإنجليزي، بعقد طويل الأمد، بعدما تألق اللاعب خلال فترة إعارته للفريق الألماني في الموسم الماضي. وبلغت قيمة الصفقة نحو تسعة ملايين يورو (عشرة ملايين و400 ألف دولار)، حسب تقارير إعلامية، ليعود فييرا، البالغ من العمر 26 عاماً، إلى هامبورغ بشكل نهائي بعدما سجل سبعة أهداف خلال الموسم الماضي.

وكان آرسنال يأمل في الحصول على مقابل مالي أكبر نظير الاستغناء عن اللاعب هذا الصيف، لكن كاثلين كروغر، عضوة مجلس إدارة هامبورغ للشؤون الرياضية، اعتبرت عودة فييرا «إشارة قوية إلى التطور الذي يعيشه النادي».

وقال كلاوس كوستا المدير الرياضي لهامبورغ: «نعرف جميعاً قيمة فابيو. لقد كان عنصراً حاسماً بالنسبة لنا في الموسم الماضي، ويمتلك قدرات تضفي جودة خاصة على طريقة لعبنا». وأضاف: «ولهذا السبب نشعر بسعادة كبيرة لأنه اختار بوضوح مواصلة مسيرته معنا. نحن سعداء للغاية بنجاحنا جميعاً في إتمام هذه الصفقة، وأن يصبح فابيو الآن جزءاً من عائلة هامبورغ لفترة طويلة».

من جانبه، قال فييرا: «شعرت بأن هامبورغ كان يبذل جهداً حقيقياً من أجل التعاقد معي. والآن عدت إلى هنا، ولا أستطيع الانتظار لبدء العمل من جديد».