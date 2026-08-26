عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:17 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

المصري مصطفى محمد يقترب من الانتقال إلى قونيا سبور التركي

مصطفى محمد (أ.ف.ب)
مصطفى محمد (أ.ف.ب)
TT
TT

المصري مصطفى محمد يقترب من الانتقال إلى قونيا سبور التركي

مصطفى محمد (أ.ف.ب)
مصطفى محمد (أ.ف.ب)

اقترب المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، من الانتقال إلى فريق قونيا سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن مصطفى محمد قد ينتقل إلى قونيا مقابل مليون يورو.

وكان اللاعب انضم إلى نانت قادماً من غلطة سراي التركي، على سبيل الإعارة، بنية الشراء، في عام 2022.

وقام نانت بتفعيل شرط التعاقد بشكل نهائي مع مصطفى محمد في يونيو (حزيران) 2023، حيث شارك في 136 مباراة وسجل 29 هدفاً وصنع ثمانية أهداف.

وأوضحت الصحيفة أنه يتبقى عام واحد في عقد مصطفى محمد (28 عاماً) مع نانت، لكنه غاب عن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وبعد استبعاده من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، تم تغريم مصطفى محمد مالياً في نانت بسبب غيابه عن التدريبات، وقد ظهر في النصف الثاني من شهر يوليو (تموز) الماضي وتم استبعاده من الفريق الأول وشارك مع الفريق الاحتياطي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم أخبار تركيا تركيا فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

نائب رئيس الاتحاد الألماني لا يرى مرشحاً قوياً لمنافسة إنفانتينو في «فيفا»

رياضة عالمية هانز يواكيم فاتسكه (رويترز)

نائب رئيس الاتحاد الألماني لا يرى مرشحاً قوياً لمنافسة إنفانتينو في «فيفا»

قال هانز يواكيم فاتسكه، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه لا يجد مرشحاً قوياً لخلافة السويسري جياني إنفانتينو في منصب رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
رياضة عالمية كوكو غوف (رويترز)
رياضة عالمية

كوكو غوف تدافع عن سابالينكا وشفيونتيك في وجه الانتقادات

دافعت نجمة التنس الأميركية كوكو غوف، عن البيلاروسية أرينا سابالينكا والبولندية إيغا شفيونتيك، وقالت إنه من المستحيل اللعب في أعلى مستوى بشكل دائم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية غونزاليس رابع لاعب في خط وسط مانشستر سيتي يغادر الفريق (أ.ب)
رياضة عالمية

نيوكاسل يقترب من ضم نيكو غونزاليس لاعب مانشستر سيتي

توصل نادي نيوكاسل الإنجليزي إلى اتفاق مع نادي مانشستر سيتي لضم لاعب الوسط نيكو غونزاليس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية غولييلمو فيكاريو (أ.ب)
رياضة عالمية

يوفنتوس الإيطالي يواصل تدعيم حراسة المرمى بعد أخطاء الموسم الماضي

واصل نادي يوفنتوس الإيطالي تدعيمه لمركز حراسة المرمى بعد التعاقد مع حارس مرمى احتياطي والاستغناء عن اثنين من حراسه.

«الشرق الأوسط» (تورينو (إيطاليا))
رياضة عالمية روبليف يحتضن مواطنته آندرييفا خلال المباراة (أ.ب)
رياضة عالمية

نجمة التنس الروسية آندرييفا تكشف عن إعجاب قديم بمواطنها روبليف

كشفت الروسية ميرا آندرييفا عن إعجاب قديم بمواطنها آندريه روبليف، بعدما تأهل الثنائي للدور قبل النهائي لمنافسات «الزوجي المختلط» بـ«بطولة أميركا المفتوحة» للتنس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الرياضة رياضة عربية

الجزائري حجام إلى برايتون حتى 2031

المدافع الجزائري الدولي جوان حجام (رويترز)
المدافع الجزائري الدولي جوان حجام (رويترز)
TT
TT

الجزائري حجام إلى برايتون حتى 2031

المدافع الجزائري الدولي جوان حجام (رويترز)
المدافع الجزائري الدولي جوان حجام (رويترز)

أعلن نادي برايتون المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع المدافع الجزائري جوان حجام قادماً من يانغ بويز بعقد يمتد حتى عام 2031.

ولم يعلن برايتون التفاصيل المالية لصفقة حجام، المولود في باريس، الذي سبق له اللعب لمنتخبات الفئات السنية في فرنسا. وشارك المدافع (23 عاماً) في 98 مباراة مع يانغ بويز منذ انضمامه للفريق السويسري عام 2024 بعد فترة قصيرة مع نانت.

وبدأ حجام مسيرته في أكاديمية باريس سان جيرمان، قبل اللعب مع باريس إف.سي.

وقال مايك كيف المدير الرياضي لبرايتون: «نعتقد أن جوان سيكون إضافة مميزة للفريق، وسيعزز الخيارات القوية التي نمتلكها بالفعل في خط الدفاع».

ومنذ أن قرر تمثيل الجزائر عام 2023، شارك الظهير الأيسر حجام في 21 مباراة دولية وكان ضمن تشكيلة منتخب بلاده التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم الصيف الماضي.

واستهل برايتون مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز 4 - صفر على عشرة لاعبين من أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي أخبار الجزائر بريطانيا
الرياضة رياضة عربية

تمديد عقد أرنولد مدرب منتخب العراق حتى كأس آسيا 2027

العراق يمدد عقد مدربه غراهام أرنولد حتى نهائيات كأس آسيا 2027 (رويترز)
العراق يمدد عقد مدربه غراهام أرنولد حتى نهائيات كأس آسيا 2027 (رويترز)
TT
TT

تمديد عقد أرنولد مدرب منتخب العراق حتى كأس آسيا 2027

العراق يمدد عقد مدربه غراهام أرنولد حتى نهائيات كأس آسيا 2027 (رويترز)
العراق يمدد عقد مدربه غراهام أرنولد حتى نهائيات كأس آسيا 2027 (رويترز)

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم تمديد عقد الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب الأول، حتى نهائيات كأس آسيا 2027، بعد أشهر من قيادته العراق إلى التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 40 عاماً.

وقال أرنولد، البالغ من العمر 63 عاماً والمدرب السابق للمنتخب الأسترالي، خلال مؤتمر صحافي في بغداد: «جددت عقدي لمدة 6 أشهر، وهذا القرار يصب في مصلحتي ومصلحة المنتخب العراقي».

وتولى أرنولد تدريب المنتخب العراقي في مايو (أيار) 2025، ونجح في قيادته إلى نهائيات كأس العالم 2026 عبر الملحق العالمي، ليصبح العراق آخر المنتخبات الـ48 التي حجزت مقاعدها في البطولة.

وخسر العراق مبارياته الـ3 في دور المجموعات أمام النرويج وفرنسا والسنغال، لكنه خرج بخبرة مهمة من الاحتكاك بمنتخبات ولاعبين بارزين، من بينهم الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إرلينغ هالاند.

ويتجه المنتخب العراقي الآن إلى التحضير لكأس آسيا 2027، حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم أستراليا وسنغافورة وطاجيكستان، على أن يبدأ استعداداته من خلال المشاركة في كأس الخليج المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأكد أرنولد أنه عاد مبكراً لمتابعة اللاعبين والبحث عن عناصر جديدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منح الفرصة لوجوه جديدة في إطار العمل على بناء المنتخب للمستقبل.

وسبق للمنتخب العراقي التتويج بلقب كأس آسيا مرة واحدة في تاريخه، عام 2007.

مواضيع
كأس آسيا العراق
الرياضة رياضة عربية

مصر ترفع رصيدها إلى 12 ميدالية في «ألعاب البحر المتوسط»

المصري محمد حمزة يحتفل بذهبية سلاح الشيش بألعاب البحر المتوسط (اللجنة الأولمبية المصرية)
المصري محمد حمزة يحتفل بذهبية سلاح الشيش بألعاب البحر المتوسط (اللجنة الأولمبية المصرية)
TT
TT

مصر ترفع رصيدها إلى 12 ميدالية في «ألعاب البحر المتوسط»

المصري محمد حمزة يحتفل بذهبية سلاح الشيش بألعاب البحر المتوسط (اللجنة الأولمبية المصرية)
المصري محمد حمزة يحتفل بذهبية سلاح الشيش بألعاب البحر المتوسط (اللجنة الأولمبية المصرية)

واصلت بعثة مصر حصد الميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في تارانتو الإيطالية، بعدما توج محمد حمزة بالميدالية الذهبية في منافسات سلاح الشيش، فيما حصدت سارة عمرو حسني فضية منافسات السلاح، ليرتفع رصيد مصر إلى 12 ميدالية متنوعة حتى الآن.

وذكر المركز الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية الاثنين أن محمد حمزة نجح في إضافة الميدالية الذهبية الرابعة لمصر في الدورة، بعدما تغلب على الإيطالي ديفيد فيليب بنتيجة 15-12 في المباراة النهائية لمنافسات سلاح الشيش.

وقدم حمزة أداء قوياً خلال مشواره في المنافسات، قبل أن ينجح في حسم المواجهة النهائية أمام منافسه الإيطالي، ليعتلي منصة التتويج ويضيف ميدالية ذهبية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية.

وفي منافسات السيدات، توجت المصرية سارة عمرو حسني بالميدالية الفضية، بعدما خسرت المباراة النهائية أمام بطلة إيطاليا بنتيجة 13-15، عقب مواجهة قوية استمرت فيها المنافسة حتى اللحظات الأخيرة.

وحققت سارة إنجازاً تاريخياً بعدما أصبحت أول مبارزة مصرية تتوج بميدالية في تاريخ مشاركات السيدات المصريات بدورات ألعاب البحر المتوسط.

ورفعت فضية سارة رصيد مصر في الدورة إلى 12 ميدالية متنوعة، بواقع أربع ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وخمس برونزيات.

مواضيع
الرياضة رياضة مصرية إيطاليا