تقارير تركية: وكيل محمد صلاح في إسطنبول لبحث انتقاله إلى بشكتاش

يدرس نادي بشكتاش التركي إمكانية التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، الذي يطالب براتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو، بحسب الصحافي التركي ياغيز سابونجو أوغلو.

وأوضح سابونجو أوغلو أن صلاح يبدي رغبة إيجابية في الانتقال إلى بشكتاش، إلا أن المطالب المالية المرتفعة قد تشكل العقبة الأبرز أمام إتمام الصفقة، لا سيما في ظل التساؤلات حول قدرة النادي التركي على توفير هذا الراتب.

وأضاف أن زيارة وكيل أعمال اللاعب إلى مدينة إسطنبول لم تكن مخصصة للاجتماع مع مسؤولي بشكتاش فقط، بل هدفت أيضاً إلى استطلاع مدى اهتمام قطبي الكرة التركية فنربخشه وغلطة سراي، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل اللاعب.

وأشار إلى أن وكيل صلاح يسعى إلى تقييم فرص انتقاله إلى أحد الأندية التركية، وذلك قبل دراسة عرض مالي ضخم من أحد أندية الدوري السعودي، مبيناً أن الأولوية في الوقت الحالي هي إتمام انتقال اللاعب إلى تركيا، إذا توصل إلى اتفاق مع أحد الأندية المهتمة.

وختم بالتأكيد على أن السيناريو الأقرب يتمثل في توقيع صلاح مع أحد الأندية التركية، حال التوصل إلى اتفاق. أما إذا لم تنجح المفاوضات، فإن الوجهة التالية للنجم المصري قد تكون إلى الدوري السعودي.