سمير مديراً في نادي سيراميكا بعد اعتزاله كرة القدم

أعلن سيراميكا كليوباترا المنافس في الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس تعيين سعد سمير مدافع مصر والأهلي السابق مديراً للكرة بعد يوم واحد من إعلانه اعتزال اللعب.

وأسدل سمير (37 عاماً) أمس الأربعاء الستار على مسيرة حافلة في كرة القدم، حصد خلالها 28 لقباً، معظمها مع النادي الأهلي، قبل أن يختتم مشواره بقميص سيراميكا كليوباترا.

وقال النادي في بيان: «يعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعيين سعد سمير مديراً للكرة بالفريق الأول، وذلك في إطار استراتيجية النادي الرامية إلى تعزيز منظومة العمل الإداري والاستفادة من الكفاءات الوطنية التي تمتلك الخبرة والرؤية والقدرة على صناعة الفارق».

وأضاف: «يعد سمير أحد أبرز المدافعين في الكرة المصرية، بعدما سطر اسمه بحروف من ذهب في الملاعب، وحقق مسيرة استثنائية حافلة بالبطولات والإنجازات المحلية والقارية والدولية، وعرف على مدار سنوات طويلة بالاحترافية والانضباط والشخصية القيادية، ليصبح أحد النماذج المميزة داخل وخارج المستطيل الأخضر».

وتابع: «ولم يكن قرار اعتزال كرة القدم نهاية لمسيرته، بل بداية لمرحلة جديدة من العطاء».

فقد حرص سعد سمير على الاستعداد لهذا الدور من خلال تطوير نفسه علمياً وعملياً، ويأتي اختياره مديراً للكرة انطلاقاً من الثقة الكبيرة في قدراته وما يمتلكه من خبرات تراكمية اكتسبها على مدار سنوات طويلة داخل أكبر الأندية والبطولات، إلى جانب شخصيته القيادية وقدرته على إدارة المنظومة بروح الفريق، بما يخدم أهداف النادي ويعزز طموحاته خلال المرحلة المقبلة».

ولعب سمير لمدة 14 عاماً في صفوف النادي الأهلي، حصد خلالها 26 لقباً، كما توج بلقبين في كأس الرابطة مع سيراميكا كليوباترا. ومثل سمير منتخب مصر في جميع المراحل السنية، بداية من منتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الأولمبي، وصولاً إلى المنتخب الأول، وشارك في بطولات كأس الأمم الأفريقية، كما كان ضمن قائمة المنتخب في كأس العالم 2018 بروسيا.

ولعب أيضاً لعدد من الأندية المصرية الأخرى.