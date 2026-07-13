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الجماهير المصرية تحتفل بمنتخبها في استاد القاهرة

لاعبو منتخب مصر يلوحون لجماهير استاد القاهرة (أ.ف.ب)
لاعبو منتخب مصر يلوحون لجماهير استاد القاهرة (أ.ف.ب)
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الجماهير المصرية تحتفل بمنتخبها في استاد القاهرة

لاعبو منتخب مصر يلوحون لجماهير استاد القاهرة (أ.ف.ب)
لاعبو منتخب مصر يلوحون لجماهير استاد القاهرة (أ.ف.ب)

احتفلت الجماهير المصرية بمنتخب بلادها وذلك بعد عودة الفريق عقب نهاية مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وخرج منتخب مصر من دور الستة عشر بالبطولة، بعد خسارته أمام الأرجنتين 3-2، وذلك بعد أن كان متقدماً بهدفين دون رد حتى قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني بعشر دقائق.

ويعد ذلك أفضل إنجاز للمنتخب المصري في المونديال، حيث لم يسبق له أن تجاوز دور المجموعات في مشاركاته السابقة، وهو الذي شارك في المونديال للمرة الرابعة في تاريخه.

واستضاف استاد القاهرة الحفل الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، ودخل لاعبو المنتخب المصري مع المدير الفني حسام حسن وأعضاء الجهاز الفني، في غياب الثنائي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي الذي رحل عن فريقه بنهاية الموسم الماضي، وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، وحمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة الإسباني، في حافلة مكشوفة إلى أرض الملعب لتحية الجماهير الحاضرة، قبل الدخول في فقرات غنائية واحتفالات مع الجماهير.

وشهد الحفل استعراض أهم اللقطات للمنتخب المصري في البطولة، وتفاعلت الجماهير مع كل الأهداف واللقطات المعروضة في الشاشة الضخمة باستاد القاهرة.

وكان منتخب مصر قد حظى باستقبال جماهيري ضخم لدى وصوله إلى مطار العلمين قبل أن يتم تكريم الفريق من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت.

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«دورة كونتركسيفيل»: المصرية ميار شريف تتوج باللقب

المصرية ميار شريف بطلة كونتركسيفيل (حساب اللاعبة على إنستغرام)
المصرية ميار شريف بطلة كونتركسيفيل (حساب اللاعبة على إنستغرام)
  • كونتركسيفيل فرنسا: «الشرق الأوسط»
TT
  • كونتركسيفيل فرنسا: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة كونتركسيفيل»: المصرية ميار شريف تتوج باللقب

المصرية ميار شريف بطلة كونتركسيفيل (حساب اللاعبة على إنستغرام)
المصرية ميار شريف بطلة كونتركسيفيل (حساب اللاعبة على إنستغرام)

حققت المصرية ميار شريف المصنفة 109 عالمياً لقب بطولة كونتركسيفيل المفتوحة للتنس (فئة 125 نقطة) بالفوز على البلجيكية جيلين فاندروم في المباراة النهائية، الأحد.

قلبت ميار شريف خسارتها في المجموعة الأولى بنتيجة 3-6 ثم التأخر في المجموعة الثانية بنتيجة 1-5 إلى فوز مذهل بنتيجة 7-6 و7-5، بعد مباراة استمرت ثلاث ساعات.

وبهذا اللقب، تضمن ميار شريف تقدمها 12 مركزاً في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الذي سيصدر الاثنين، لتحتل المرتبة 97 عالمياً، وتعود إلى قائمة أفضل 100 لاعبة.

كما أضافت اللاعبة المصرية البالغة من العمر 30 عاماً لقبها العاشر على مستوى بطولات فئة 125 نقطة.

وسبق أن فازت ميار شريف ببطولات بوينس آيرس وكولومبوس وكارلسروه ومارابيا في 2021، وبطولتي أنيانغ وكونكورد في 2022، وبطولتي فالنسيا وماكارسكا في 2023، إضافة إلى لقب جديد في بوينس آيرس عام 2024.

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الرياضة تنس رياضة مصرية فرنسا
الرياضة رياضة عربية

الزمالك ينهي أزمة مستحقات التونسي فرجاني ساسي

التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق (رويترز)
التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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الزمالك ينهي أزمة مستحقات التونسي فرجاني ساسي

التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق (رويترز)
التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق (رويترز)

أشاد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم بلفتة التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق تقديراً لتعاونه في إنهاء ملف مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وقال الزمالك في بيان رسمي، الأحد، أنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى التونسي فرجاني ساسي، اللاعب السابق بالفريق الأول لكرة القدم، تقديراً لتعاونه في ملف مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك.

وثمَّن مجلس إدارة الزمالك موافقة فرجاني ساسي على جدولة مستحقاته، إلى جانب تنازله عن جزء منها، في خطوة تعكس تقديره الكبير لنادي الزمالك وجماهيره، وحرصه على دعم استقرار النادي خلال المرحلة الحالية.

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الرياضة كرة القدم نادي الزمالك مصر
الرياضة رياضة عربية

مصر تدرس التقدم بطلب استضافة أمم أفريقيا 2028

مصر تدرس التقدم بطلب لاستضافة أمم أفريقيا 2028 (رويترز)
مصر تدرس التقدم بطلب لاستضافة أمم أفريقيا 2028 (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تدرس التقدم بطلب استضافة أمم أفريقيا 2028

مصر تدرس التقدم بطلب لاستضافة أمم أفريقيا 2028 (رويترز)
مصر تدرس التقدم بطلب لاستضافة أمم أفريقيا 2028 (رويترز)

أكد حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنهم يدرسون التقدم بطلب رسمي لاستضافة بطولة أمم أفريقيا التي ستقام 2028.

وقال حمادة الشربيني في تصريحات لإذاعة راديو «ميجا إف إم المصرية»: «نفكر جدياً في تنظيم أمم أفريقيا 2028، ندرس الأمر بقوة مع الجهات المعنية والقيادة السياسية التي لديها حرص شديد على توفير جميع السبل لإنجاح الرياضة».

وأضاف: «مصر قادرة على تنظيم أي بطولة سواء أمم أفريقيا أو حتى كأس العالم وكأس العالم للصالات، ولكن ملف تنظيم أمم أفريقيا 2028 على رأس أولوياتنا في الوقت الحالي».

وأوضح: «خلال اجتماعنا في اتحاد الكرة، كنا حريصين حول التحدث عن إمكانية تنظيم كأس أمم أفريقيا 2028، ونحن قادرون ولدينا البنية التحتية المميزة لاستضافة البطولة».

يذكر أن مصر نظمت بطولة أمم أفريقيا 5 مرات سابقة أعوام 1959 و1974 و1986 و2006 و2019، علماً بأن المنتخب المصري هو أكثر منتخب تتويجاً بلقب البطولة حيث تُوج باللقب 7 مرات.

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