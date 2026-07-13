الجماهير المصرية تحتفل بمنتخبها في استاد القاهرة

احتفلت الجماهير المصرية بمنتخب بلادها وذلك بعد عودة الفريق عقب نهاية مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وخرج منتخب مصر من دور الستة عشر بالبطولة، بعد خسارته أمام الأرجنتين 3-2، وذلك بعد أن كان متقدماً بهدفين دون رد حتى قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني بعشر دقائق.

ويعد ذلك أفضل إنجاز للمنتخب المصري في المونديال، حيث لم يسبق له أن تجاوز دور المجموعات في مشاركاته السابقة، وهو الذي شارك في المونديال للمرة الرابعة في تاريخه.

واستضاف استاد القاهرة الحفل الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، ودخل لاعبو المنتخب المصري مع المدير الفني حسام حسن وأعضاء الجهاز الفني، في غياب الثنائي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي الذي رحل عن فريقه بنهاية الموسم الماضي، وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، وحمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة الإسباني، في حافلة مكشوفة إلى أرض الملعب لتحية الجماهير الحاضرة، قبل الدخول في فقرات غنائية واحتفالات مع الجماهير.

وشهد الحفل استعراض أهم اللقطات للمنتخب المصري في البطولة، وتفاعلت الجماهير مع كل الأهداف واللقطات المعروضة في الشاشة الضخمة باستاد القاهرة.

وكان منتخب مصر قد حظى باستقبال جماهيري ضخم لدى وصوله إلى مطار العلمين قبل أن يتم تكريم الفريق من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت.