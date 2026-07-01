عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:13 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

الإفراج عن الرئيس السابق لاتحاد الكرة التونسي... واستمرار حبسه في قضية ثانية

وديع الجريء (فيسبوك كاف)
وديع الجريء (فيسبوك كاف)
  • تونس : «الشرق الأوسط»
TT
  • تونس : «الشرق الأوسط»
TT

الإفراج عن الرئيس السابق لاتحاد الكرة التونسي... واستمرار حبسه في قضية ثانية

وديع الجريء (فيسبوك كاف)
وديع الجريء (فيسبوك كاف)

أمرت محكمة تونسية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بإخلاء سبيل الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء، في قضية تتعلق بتوقيع عقد مخالف للقوانين.

وكان صدر ضد الجريء حكم بسجنه ستة أشهر في مايو (أيار) الماضي لاتهامه بالإضرار بالإدارة بسبب التعاقد مع المدير الفني السابق للاتحاد الصغير زويتة الذي شمله الحكم نفسه.

وأتاح الطعن ضد قرار المحكمة الافراج عنهما في هذه القضية.

لكن الجريء لا يزال خاضعاً لعقوبة سجن ثانية مدتها ثلاث سنوات بسبب مخالفات مالية إدارية، وهو ما ينفيه الرئيس السابق للاتحاد التونسي الذي أصدر بيانات احتجاج ودخل في إضرابات جوع في سجنه.

وستبت المحكمة في طعن ضد هذا الحكم في جلسة يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وكان الجريء الذي ترأس اتحاد الكرة بين عامي 2012 و2023، أودع السجن منذ أكتوبر عام 2023.

مواضيع
رياضة كرة القدم تونس

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

كيف يمكن لكندا أن تفاجئ المغرب في دور الـ 16 من كأس العالم؟

رياضة عالمية صعوبة كبيرة سيواجهها المنتخب الكندي أمام المغرب (أ.ف.ب)

كيف يمكن لكندا أن تفاجئ المغرب في دور الـ 16 من كأس العالم؟

إذا كنت تتابع الرحلة المثيرة لمنتخب كندا في كأس العالم، فقد تشعر وكأنك تشاهد الحلقة الثانية عشرة من الموسم الخامس لمسلسل «ذا سيمبسونز».

The Athletic (هيوستن)
رياضة عالمية قدم أكثر من 20 نادياً لكرة السلة في أوروبا عروضاً للحصول على حق المشاركة (أ.ب)
رياضة عالمية

أكثر من 20 نادياً أوروبياً تطلب الانضمام إلى دوري «إن بي إيه أوروبا»

قدم أكثر من 20 نادياً لكرة السلة في أوروبا عروضاً للحصول على حق المشاركة في دوري رابطة كرة السلة الأميركية بأوروبا (إن بي إيه أوروبا).

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
رياضة عالمية قد تكون مباراة البرتغال وكرواتيا هي الظهور الأخير لكل من رونالدو ومودريتش على أكبر مسرح كروي (فيفا)
رياضة عالمية

أصغر ملاعب كأس العالم في تورونتو يستعد لاحتضان مواجهة كبرى

قد تكون مباراة البرتغال وكرواتيا في دور الـ32 من كأس العالم، الخميس، هي الظهور الأخير لكل من كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش على أكبر مسرح كروي.

«الشرق الأوسط» (تورونتو )
رياضة عالمية فلاديمير بيتكوفيتش (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

مونديال 2026: بيتكوفيتش يقود الجزائز في مواجهة من «أعرفهم جيداً»

بعد أن قاده إلى ثمن نهائي كأس أوروبا 2016، وكأس العالم 2018، ثم ربع نهائي كأس أوروبا 2021 حين حقق الإنجاز الكبير بإقصاء فرنسا.

«الشرق الأوسط» (بيروت )
رياضة عالمية رودري (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«مونديال 2026»: اللقب الوحيد الذي ينقص رودري

رغم إصاباته الكثيرة منذ فوزه بـ«الكرة الذهبية» عام 2024، وأنه لم يستعد مستواه بالكامل بعد، فإن قائد «لا روخا» رودري يطمح إلى قيادة إسبانيا نحو رفع الكأس...

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس (الولايات المتحدة))
الرياضة رياضة عربية

إيقاف قيد جديد للزمالك المصري

تلقى الزمالك إخطاراً بقرار من المحكمة الرياضية بإيقاف الفريق الأول للكرة عن القيد لثلاث فترات جديدة (نادي الزمالك)
تلقى الزمالك إخطاراً بقرار من المحكمة الرياضية بإيقاف الفريق الأول للكرة عن القيد لثلاث فترات جديدة (نادي الزمالك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

إيقاف قيد جديد للزمالك المصري

تلقى الزمالك إخطاراً بقرار من المحكمة الرياضية بإيقاف الفريق الأول للكرة عن القيد لثلاث فترات جديدة (نادي الزمالك)
تلقى الزمالك إخطاراً بقرار من المحكمة الرياضية بإيقاف الفريق الأول للكرة عن القيد لثلاث فترات جديدة (نادي الزمالك)

تلقى نادي الزمالك المصري إخطاراً بقرار من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بإيقاف الفريق الأول للكرة عن القيد لثلاث فترات جديدة.

وذكرت المنصة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء أنه صدر قرار بإيقاف القيد رقم 16 على الزمالك المصري الذي يسعى حالياً لإنهاء تلك الأزمات قبل الحصول على رخصة المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا بعد أن توج بلقب النسخة الأخيرة للدوري المصري.

وقال مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، اليوم الأربعاء، أن سبب قرار الإيقاف في تلك المرة يعود إلى مستحقات نادي اتحاد طنجة المغري في صفقة شراء عبد الحميد معالي الذي تم التعاقد معه في يوليو (تموز) من العام الماضي.

مواضيع
رياضة كرة القدم رياضة مصرية نادي الزمالك مصر
الرياضة رياضة عربية

محمد صلاح يشارك في مران المنتخب المصري استعداداً لمواجهة أستراليا

محمد صلاح قبل التدريبات يوقع لمعجبين (الاتحاد المصري)
محمد صلاح قبل التدريبات يوقع لمعجبين (الاتحاد المصري)
TT
TT

محمد صلاح يشارك في مران المنتخب المصري استعداداً لمواجهة أستراليا

محمد صلاح قبل التدريبات يوقع لمعجبين (الاتحاد المصري)
محمد صلاح قبل التدريبات يوقع لمعجبين (الاتحاد المصري)

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته بملعب جامعة جونزاجا بسبوكين بالولايات المتحدة الأميركية، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب أستراليا يوم الجمعة المقبل، في دور الـ32 بكأس العالم 2026.

وشهدت التدريبات مشاركة حمدي فتحي في التدريب الجماعي، بينما شارك محمد صلاح في جزء من المران، كما أدى الثنائي محمد عبد المنعم وأحمد فتوح تدريبات علاجية.

وحضر مران المنتخب المصري هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة في المونديال.

مواضيع
أخبار مصر محمد صلاح كأس العالم فيفا كرة القدم أميركا
الرياضة رياضة عربية

جوعان بن حمد رئيساً لولاية جديدة للمجلس الأولمبي الآسيوي

الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني (اللجنة الأولمبية القطرية)
الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني (اللجنة الأولمبية القطرية)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT

جوعان بن حمد رئيساً لولاية جديدة للمجلس الأولمبي الآسيوي

الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني (اللجنة الأولمبية القطرية)
الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني (اللجنة الأولمبية القطرية)

سيبقى القطري الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي لولاية ستمتد من عام 2027 إلى 2035 بعد ترشحه وحيداً للمنصب الذي شغله بالتزكية في يناير (كانون الثاني) الماضي خلفاً للرئيس السابق الهندي الراحل راندير سينغ الذي تنحى عن المنصب قبل وفاته لأسباب صحية.

وبحسب المجلس الأولمبي الآسيوي، انتهت المهلة المحددة لتسلم طلبات الترشيح للرئاسة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الكويت، الثلاثاء 30 يونيو (حزيران) 2026، ولم يتلق أي ترشيح آخر لشغل منصب الرئيس.

ويدخل الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة الأولمبية القطرية منذ عام 2015، مرشحاً بالتزكية على الولاية الجديدة (2027 - 2035) في تكرار لسيناريو الجمعية العمومية الـ46 التي عقدت في العاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة أكثر من 350 مسؤولاً عن الرياضة في خمس وأربعين لجنة أولمبية آسيوية في يناير الماضي، عندما انتخب رئيساً بالتزكية خلفاً لسينغ.

وتم التصديق خلال الجمعية العمومية في طشقند على رفع ولاية الرئيس إلى ثماني سنوات تطابقاً مع النظام الانتخابي في اللجنة الأولمبية الدولية.

وأعلن المجلس الأولمبي الآسيوي أنه تلقى ترشيحات مؤيدة للشيخ جوعان بن حمد آل ثاني لشغل منصب رئيس المجلس من (27) لجنة أولمبية.

وتقام الجمعية العمومية المقبلة للمجلس القاري في 27 يناير 2027 في العاصمة القطرية الدوحة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم أخبار قطر قطر