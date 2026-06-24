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«مونديال 2026»: إيقاف ماديبو لاعب قطر 5 مباريات بعد إصابته للكندي كونيه

عاصم ماديبو لحظة إصابته لكونيه (رويترز)
عاصم ماديبو لحظة إصابته لكونيه (رويترز)
  • سياتل : «الشرق الأوسط»
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  • سياتل : «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: إيقاف ماديبو لاعب قطر 5 مباريات بعد إصابته للكندي كونيه

عاصم ماديبو لحظة إصابته لكونيه (رويترز)
عاصم ماديبو لحظة إصابته لكونيه (رويترز)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأربعاء، إيقاف عاصم ماديبو، لاعب خط وسط منتخب قطر، 5 مباريات بعد حصوله على بطاقة حمراء بسبب تدخل عنيف أدّى إلى إصابة قوية للاعب خط وسط كندا إسماعيل كونيه.

وخسرت قطر بنتيجة 6 - صفر أمام كندا في مباراتها الثانية ضمن المجموعة الثانية في دور المجموعات بكأس العالم، التي غادرها كونيه بعد كسر ساقه خلال تدخل خشن من ماديبو في الشوط الثاني.

وفرضت لجنة الانضباط التابعة للفيفا إيقافاً لمدة 5 مباريات بسبب ارتكاب مخالفة جسيمة، وهو قرار قابل للاستئناف أمام لجنة استئناف الفيفا.

وخضع كونيه لعملية جراحية، وقال الاتحاد القطري لكرة القدم إن ماديبو ووزير الرياضة القطري زاراه في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وتخوض قطر مباراتها الأخيرة في دور المجموعات أمام البوسنة والهرسك الأربعاء، بينما تلتقي كندا، إحدى الدول الثلاث المضيفة للبطولة، مع سويسرا.

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لولوة العنقري (الرياض)
الرياضة رياضة عربية

وادي دجلة يعلن وفاة مدربه السابق اليوناني تاكيس جونياس

تاكيس جونياس (رويترز)
تاكيس جونياس (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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وادي دجلة يعلن وفاة مدربه السابق اليوناني تاكيس جونياس

تاكيس جونياس (رويترز)
تاكيس جونياس (رويترز)

أعلن ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة المنافس في ​الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء وفاة اليوناني تاكيس جونياس مدرب الفريق السابق عن عمر ناهز 54 عاماً.

وكتب سامي في حسابه على «فيسبوك»: «ارقد في سلام، تاكيس جونياس، من ‌1971 إلى ‌2026، أفضل مدرب ​على ‌الإطلاق».

ودرب ⁠جونياس ​وادي دجلة ⁠بين 2018 و2020 وكانت تجربته الأخيرة مع نادي بيراميدز وانتهت في 2023 ولم يدرب أي فريق بعدها.

وسبق له أيضاً تدريب عدة أندية ⁠في بلده اليونان.

ونعى نادي ليفادياكوس ‌اليوناني ‌الذي انطلقت منه مسيرة ​جونياس مع كرة ‌القدم المدرب الراحل.

وقال النادي ‌في بيان على «فيسبوك»: «يعرب ليفادياكوس عن بالغ حزنه لرحيل تاكيس جونياس»، وأضاف: «خدم تاكيس الرياضة اليونانية بقيمه وأخلاقه وشخصيته وشغفه ‌بكرة القدم، تاركاً بصمته المميزة من خلال مسيرته ⁠الكبيرة ⁠في الملاعب اليونانية والأوروبية.

يتضاعف الحزن داخل عائلة ليفادياكوس، إذ شهد نادينا بداياته الأولى في عالم كرة القدم، حيث دافع عن القميص لمدة خمسة أعوام. ستظل ذكراه خالدة عبر مسيرته وعطائه للرياضة، والأهم في قلوب أحبائه».

وتابع: «تتقدم عائلة ليفادياكوس بخالص التعازي ​إلى ذويه، متمنية ​لهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل».

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كرة القدم رياضة مصر
الرياضة رياضة عربية

العواصف الرعدية تُربك «المونديال»

مصوّر يرتدي معطف المطر بعد تعليق مباراة فرنسا والعراق (أ.ف.ب)
مصوّر يرتدي معطف المطر بعد تعليق مباراة فرنسا والعراق (أ.ف.ب)
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العواصف الرعدية تُربك «المونديال»

مصوّر يرتدي معطف المطر بعد تعليق مباراة فرنسا والعراق (أ.ف.ب)
مصوّر يرتدي معطف المطر بعد تعليق مباراة فرنسا والعراق (أ.ف.ب)

ألقت العواصف الرعدية بظلالها على كأس العالم 2026، بعدما تسببت في تأجيل مباراة فرنسا والعراق لساعتين وأوقفت تدريبي إسبانيا وكولومبيا، لتفرض نفسها تحدياً جديداً أمام المنتخبات مع دخول منافسات دور المجموعات مراحلها الحاسمة.

وتتجه الأنظار، اليوم (الأربعاء) بتوقيت الولايات المتحدة الأميركية، إلى ست مواجهات مفصلية، حيث تلتقي سويسرا مع كندا، وقطر مع البوسنة والهرسك، ضمن المجموعة الثانية، فيما يتنافس منتخبا المغرب والبرازيل على الصدارة، حيث يواجه الأول منتخب هايتي، ويلاقي الثاني منتخب اسكوتلندا. وتُختتم منافسات الأربعاء بلقاءي التشيك والمكسيك، وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضمن المجموعة الأولى، في أمسية قد ترسم ملامح عدد جديد من المتأهلين إلى دور الـ32.

عربياً، استعادت الجزائر توازنها وقلبت تأخرها أمام الأردن إلى فوز ثمين 2-1 بفضل هدفي نذير بن بوعلي وأمين جويري، لتنعش آمالها في بلوغ دور الـ32، لكن الفرحة لم تكتمل بعدما خيَّم الحزن على العاصمة عمّان بوفاة مشجع وإصابة ثمانية آخرين إثر تدافع داخل المدرج الروماني الذي احتشدت فيه الجماهير لمتابعة المباراة عبر الشاشات العملاقة.

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كأس العالم أولى السعودية
الرياضة رياضة عربية

«مونديال 2026»: منتخب مصر يعلن موعد تدريبه استعداداً لإيران

منتخب مصر يستعد لمواجهة إيران (أ.ف.ب)
منتخب مصر يستعد لمواجهة إيران (أ.ف.ب)
  • سبوكين: «الشرق الأوسط»
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  • سبوكين: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: منتخب مصر يعلن موعد تدريبه استعداداً لإيران

منتخب مصر يستعد لمواجهة إيران (أ.ف.ب)
منتخب مصر يستعد لمواجهة إيران (أ.ف.ب)

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن موعد التدريب الأول للفريق استعداداً لمواجهة إيران في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة السابعة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أشار إبراهيم حسن، في بيان عبر الحسابات الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، إلى أن الفريق سيبدأ تدريبه الأول في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت مدينة سبوكين الأميركية، الرابعة والنصف فجر الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته في كأس العالم بعد نهاية الجولة الثانية برصيد 4 نقاط، حيث تعادل مع بلجيكا بهدف لمثله في الجولة الأولى، ثم فاز على نيوزيلندا بنتيجة 3 - 1 في الجولة الثانية، محققاً أول انتصار في تاريخه بعد 4 مشاركات مونديالية في أعوام 1934 و1990 و2018، وأخيراً 2026.

في السياق ذاته، حرص إبراهيم حسن على تقديم الشكر للجماهير المصرية التي ساندت المنتخب في مباراتي بلجيكا ونيوزيلندا، موضحاً أن هذه الجماهير تحملت مشقة السفر والتنقل خلف المنتخب بأعداد كبيرة لتقديم الدعم اللازم لمنتخب مصر في هذا المحفل العالمي الكبير.

ويلتقي منتخبا مصر وإيران في السادسة صباح السبت بتوقيت مكة المكرمة في مباراة ستقام بمدينة سياتل.

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