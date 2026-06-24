«مونديال 2026»: إيقاف ماديبو لاعب قطر 5 مباريات بعد إصابته للكندي كونيه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأربعاء، إيقاف عاصم ماديبو، لاعب خط وسط منتخب قطر، 5 مباريات بعد حصوله على بطاقة حمراء بسبب تدخل عنيف أدّى إلى إصابة قوية للاعب خط وسط كندا إسماعيل كونيه.

وخسرت قطر بنتيجة 6 - صفر أمام كندا في مباراتها الثانية ضمن المجموعة الثانية في دور المجموعات بكأس العالم، التي غادرها كونيه بعد كسر ساقه خلال تدخل خشن من ماديبو في الشوط الثاني.

وفرضت لجنة الانضباط التابعة للفيفا إيقافاً لمدة 5 مباريات بسبب ارتكاب مخالفة جسيمة، وهو قرار قابل للاستئناف أمام لجنة استئناف الفيفا.

وخضع كونيه لعملية جراحية، وقال الاتحاد القطري لكرة القدم إن ماديبو ووزير الرياضة القطري زاراه في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وتخوض قطر مباراتها الأخيرة في دور المجموعات أمام البوسنة والهرسك الأربعاء، بينما تلتقي كندا، إحدى الدول الثلاث المضيفة للبطولة، مع سويسرا.