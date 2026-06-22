هدف وصناعة... صلاح رجل مباراة مصر ونيوزيلندا

حصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام نيوزيلندا، والتي انتهت بفوز مصر 3- 1، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وحقق منتخب مصر الفوز الأول في تاريخه في المونديال، وذلك في مشاركته الرابعة بالحدث العالمي الكبير.

وكان صلاح كلمة السر في الفوز، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ68 وصناعته الهدف الثالث في الدقيقة الـ82، ليستحق الحصول على الجائزة.

وأصبح صلاح الهداف التاريخي لمصر في كأس العالم بتسجيله ثلاثة أهداف، ليفض الشراكة السابقة مع عبد الرحمن فوزي الذي سجل هدفين في نسخة عام 1934 في شباك المجر.