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هدف وصناعة... صلاح رجل مباراة مصر ونيوزيلندا

صلاح كان كلمة السر في انتصار (رويترز)
صلاح كان كلمة السر في انتصار (رويترز)
  • فانكوفر : «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر : «الشرق الأوسط»
TT

هدف وصناعة... صلاح رجل مباراة مصر ونيوزيلندا

صلاح كان كلمة السر في انتصار (رويترز)
صلاح كان كلمة السر في انتصار (رويترز)

حصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام نيوزيلندا، والتي انتهت بفوز مصر 3- 1، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وحقق منتخب مصر الفوز الأول في تاريخه في المونديال، وذلك في مشاركته الرابعة بالحدث العالمي الكبير.

وكان صلاح كلمة السر في الفوز، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ68 وصناعته الهدف الثالث في الدقيقة الـ82، ليستحق الحصول على الجائزة.

وأصبح صلاح الهداف التاريخي لمصر في كأس العالم بتسجيله ثلاثة أهداف، ليفض الشراكة السابقة مع عبد الرحمن فوزي الذي سجل هدفين في نسخة عام 1934 في شباك المجر.

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حسام حسن يحتفل حاملاً عَلم مصر بعد المباراة (رويترز)
  • فانكوفر : «الشرق الأوسط»
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  • فانكوفر : «الشرق الأوسط»
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حسام حسن: أهدي الفوز لشعب مصر

حسام حسن يحتفل حاملاً عَلم مصر بعد المباراة (رويترز)
حسام حسن يحتفل حاملاً عَلم مصر بعد المباراة (رويترز)

أبدى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، سعادته الكبيرة بفوز فريقه على نيوزيلندا 3 -1، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وقلب منتخب مصر تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية، ليتصدر المجموعة السابعة ويقترب من تحقيق هدفه ببلوغ دور الـ32 من البطولة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل، وهو يتفوق على إيران وبلجيكا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في حين يتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر قناة «بي إن سبورتس» بعد نهاية المباراة: «أنا سعيد للغاية بهذا الفوز، وأشكر الشعب المصري كله على دعمه لنا».

وأضاف: «هذا الفوز إهداء لجميع المصريين ولكل رجاله وسيداته، أنا سعيد للغاية إحساسي مماثل لإحساس ملايين المصرين بعد هذا الفوز».

وتابع حسام الذي سبق له المشاركة في المونديال لاعباً في 1990: «كنا موفقين في المباراة وبذلنا جهداً كبيراً، خاصة بعد الشوط الأول الذي خرجنا منه بهدف في شباكنا، لكن أداءنا تحسن ونجحنا في الفوز في الشوط الثاني».

واختتم حسام حديثه قائلاً: «أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري، لقد بذل الجميع جهداً كبيراً من أجل تحقيق حلم المصريين في كأس العالم».

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محمد صلاح رياضة مصرية كأس العالم مصر
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السخيري يعترف: تونس لم تمتلك «المستوى المطلوب»

قائد المنتخب التونسي إلياس السخيري (إ.ب.أ)
قائد المنتخب التونسي إلياس السخيري (إ.ب.أ)
  • مونتيري: «الشرق الأوسط»
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  • مونتيري: «الشرق الأوسط»
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السخيري يعترف: تونس لم تمتلك «المستوى المطلوب»

قائد المنتخب التونسي إلياس السخيري (إ.ب.أ)
قائد المنتخب التونسي إلياس السخيري (إ.ب.أ)

اعترف قائد المنتخب التونسي إلياس السخيري بأنه «لا يملك المستوى المطلوب» لمونديال 2026 لكرة القدم، بعد الإقصاء من الجولة الثانية في الدور الأول عقب الخسارة أمام اليابان برباعية نظيفة، السبت.

واستهلت تونس مشوارها في نهائيات أميركا الشمالية بخسارة قاسية أمام السويد 1 -5 أطاحت المدرب صبري لموشي؛ ما دفع الاتحاد إلى تعيين الفرنسي هيرفي رينارد في محاولة لإنقاذ «نسور قرطاج».

لكن الرهان الجديد لم ينجح وسقط أبطال أفريقيا لعام 2004 أمام اليابان 0 -4 في الجولة الثانية؛ ما أنهى حظوظهم بالتأهل إلى دور الـ32.

وقال السخيري لموقع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا): «يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا. عندما ننظر إلى أدائنا في المباراتين الأخيرتين، فالحقيقة بسيطة: ليس لدينا حالياً المستوى المطلوب لهذه البطولة. تلك هي الحقيقة. أنا آسف جداً للشعب التونسي».

وتابع: «نحن آسفون للغاية ومصابون بخيبة أمل كبيرة. نعلم أنهم (الجمهور) غير راضين إطلاقاً، والاعتذارات وحدها لا تكفي».

وأضاف لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني: «لا شيء آخر يمكننا قوله. علينا ببساطة أن نعمل وأن نتحسن وأن نُظهر ذلك على أرض الملعب. هذا ما يتوقعه الناس منا، الأفعال، لا غير».

بدوره، قال مدافع نيس الفرنسي علي العابدي للصحافة: «المشكلة جماعية. حين تبني منتخباً لم يلعب مع بعضه أي مباراة قبل كأس العالم (...) بالطبع سنجد هذه النتيجة».

وأردف قائلاً: «جئنا إلى كأس العالم بمنتخب ثانٍ ومدرب جديد».

وأكمل متأثراً في كلامه إلى المسؤولين: «قبل شهر من كأس العالم تريدون أن تحسّنوا (المنتخب) وأنت تلعب أمام منتخبات تستعد منذ أربع سنوات؟ غير معقول».

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«مونديال 2026»: نجوم الجزائر يلعبون كرة القدم مع شباب بلدة صغيرة في كانساس

لاعبو منتخب الجزائر يستمتعون بمعسكرهم في كانساس (رويترز)
لاعبو منتخب الجزائر يستمتعون بمعسكرهم في كانساس (رويترز)
  • كانساس: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: نجوم الجزائر يلعبون كرة القدم مع شباب بلدة صغيرة في كانساس

لاعبو منتخب الجزائر يستمتعون بمعسكرهم في كانساس (رويترز)
لاعبو منتخب الجزائر يستمتعون بمعسكرهم في كانساس (رويترز)

يصعب تحديد اللحظة التي شعر فيها منتخب الجزائر وجهازه الفني بالانتماء إلى بلدة صغيرة في كانساس.

ربما كان ذلك عندما احتشد 500 شخص في المطار للترحيب بالمنتخب الجزائري قبل مشاركته في كأس العالم، أو عندما رأى لاعبو الجزائر علم بلادهم العملاق الذي صنعه الفنان المحلي ستان هيرد من نشارة الخشب والرمل.

وقد يعود ذلك إلى تخصيص أعضاء فرقة الجامعة الموسيقية وقتاً لتعلم النشيد الوطني للجزائر.

من جانبه قال النجم الجزائري رياض محرز لاعب النادي الأهلي السعودي لأهالي لورانس، قبل الخسارة في المباراة الأولى أمام الأرجنتين بثلاثية ليونيل ميسي: «نشكر أهالي المدينة على هذا الترحيب والاستقبال الرائع».

ويبقى الجزائر ضمن أربعة منتخبات تقيم في كانساس سيتي التي تبعد بمسافة 40 ميلاً عن غرب المدينة.

بينما حظيت الأرجنتين وهولندا وإنجلترا بأجواء أسرية في أصغر مدينة مضيفة لكأس العالم، كانت العلاقة التي نشأت بين الجزائر ولورانس مختلفة تماماً.

وخاض لاعبو الجزائر مباريات لكرة السلة في ملعب ألين فيلدهاوس، الملعب التاريخي لفريق جاي هوكس، كما مارسوا أيضاً رمي كرات القدم في ملعب ميموريال.

كما شجعت اللافتات المعلقة باللغة العربية في أنحاء المدينة لاعبي الجزائر على قضاء أوقات فراغهم بلعب كرة القدم مع شباب المدينة.

وعلق فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر: «لقد تأثرت كثيراً باستقبال سكان المدينة، وكنت فخوراً، ووجدت أعداداً كبيرة منهم تحضر أول حصة تدريبية لنا، وهم يرتدون القمصان وشعار الجزائر، لقد وجدنا دعماً كبيراً منهم واحتفلوا بنا كثيراً».

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