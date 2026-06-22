حسام حسن: أهدي الفوز لشعب مصر

أبدى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، سعادته الكبيرة بفوز فريقه على نيوزيلندا 3 -1، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وقلب منتخب مصر تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية، ليتصدر المجموعة السابعة ويقترب من تحقيق هدفه ببلوغ دور الـ32 من البطولة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل، وهو يتفوق على إيران وبلجيكا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في حين يتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر قناة «بي إن سبورتس» بعد نهاية المباراة: «أنا سعيد للغاية بهذا الفوز، وأشكر الشعب المصري كله على دعمه لنا».

وأضاف: «هذا الفوز إهداء لجميع المصريين ولكل رجاله وسيداته، أنا سعيد للغاية إحساسي مماثل لإحساس ملايين المصرين بعد هذا الفوز».

وتابع حسام الذي سبق له المشاركة في المونديال لاعباً في 1990: «كنا موفقين في المباراة وبذلنا جهداً كبيراً، خاصة بعد الشوط الأول الذي خرجنا منه بهدف في شباكنا، لكن أداءنا تحسن ونجحنا في الفوز في الشوط الثاني».

واختتم حسام حديثه قائلاً: «أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري، لقد بذل الجميع جهداً كبيراً من أجل تحقيق حلم المصريين في كأس العالم».