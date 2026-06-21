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حمزة عبد الكريم... أصغر «الفراعنة» في المونديال ووريث صلاح المنتظر

النجم المصري يكتب التاريخ بهدوء الكبار وثقة المحترفين

شارك عبد الكريم لاعباً بديلاً في مواجهة بلجيكا (رويترز)
شارك عبد الكريم لاعباً بديلاً في مواجهة بلجيكا (رويترز)
  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
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  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
TT

حمزة عبد الكريم... أصغر «الفراعنة» في المونديال ووريث صلاح المنتظر

شارك عبد الكريم لاعباً بديلاً في مواجهة بلجيكا (رويترز)
شارك عبد الكريم لاعباً بديلاً في مواجهة بلجيكا (رويترز)

يدخل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم منافسات كأس العالم وهو في الـ18 من عمره ليصبح أحد أصغر اللاعبين في المونديال، ورغم صغر سنه فإنَّه يتعامل مع البطولة الأكبر في عالم كرة القدم باحترافية عالية تشبه خبرة اللاعبين المخضرمين.

ويُعدُّ المهاجم الذي يبلغ طوله 183 سنتيمتراً، واحداً من بين 22 لاعباً في سنِّ المراهقة يشاركون مع منتخبات بلادهم في المونديال، كما دخل التاريخ بوصفه أصغر لاعب يمثل المنتخب المصري على الإطلاق في بطولة كأس العالم.

وبات البعض يصف عبد الكريم بأنَّه الوريث الشرعي في الملاعب لمحمد صلاح البالغ من العمر 34 عاماً، والذي يُعدُّ النجم الأبرز في صفوف الفراعنة، وشهدت المباراة الافتتاحية لمصر في كأس العالم أمام بلجيكا دخول لاعب برشلونة الإسباني بديلاً لصلاح في الدقيقة 76.

وما يميِّز عبد الكريم بشكل لافت الهدوء والثقة العالية بالنفس، فبعد نهاية مواجهة بلجيكا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، تحدَّث بكل ثقة أمام التلفزيون قائلاً: «كان الفريق بأكمله يرغب في حصد النقاط الثلاث، وحصلنا على نقطة واحدة في النهاية، لكننا قدَّمنا كل ما لدينا، ويتوجَّب علينا توجيه الشكر للجماهير التي حضرت، حيث كانت الأجواء رائعة، والآن نصبُّ كل تركيزنا على المباراة المقبلة».

ويواجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي، مساء الأحد، في مدينة فانكوفر الكندية، حيث يبحث كلا المنتخبين عن تحقيق الانتصار الأول لهم على الإطلاق في تاريخ بطولة كأس العالم، إذ تعادلت نيوزيلندا في مباراتها الأولى أمام إيران بهدفين لمثلهما، مما جعل جميع فرق المجموعة السابعة متساوية بنقطة واحدة.

ما يميِّز عبد الكريم بشكل لافت الهدوء والثقة العالية بالنفس (رويترز)

ولم يكن عبد الكريم قد خاض أي مباراة سابقة مع المنتخب المصري الأول عندما تمَّ استدعاؤه بشكل مفاجئ للقائمة الأولية المشارِكة في كأس العالم في شهر مايو (أيار) الماضي، وسجَّل ظهوره الدولي الأول في الشهر نفسه خلال مباراة ودية أمام روسيا عندما دخل بديلاً في الدقيقة 86.

وأصبح عبد الكريم أصغر لاعب يشارك مع النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز عندما سجَّل بداية ظهوره في سنِّ الـ17، وانتقل بعد ذلك من الأهلي إلى نادي برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة في وقت سابق من هذا العام، حيث خاض مباراته الأولى مع فريق برشلونة للشباب في شهر مارس (آذار) الماضي، ومن المتوقع أن يعلن برشلونة تحويل عقد اللاعب إلى انتقال دائم وبشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وتتويجاً لصعوده الصاروخي السريع في عالم كرة القدم، وقَّع النجم الشاب مؤخراً عقد رعاية مع شركة «نايكي».

بات البعض يصف عبد الكريم بأنه الوريث الشرعي في الملاعب لمحمد صلاح البالغ من العمر 34 عاماً (أ.ب)

ورغم هذا الصعود للشاب اليافع، فإنَّ آمال المنتخب المصري ستبقى معلقةً بشكل كبير على خبرة وقدرات صلاح، الفائز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات مع نادي ليفربول، والذي سجَّل 9 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى خلال 6 مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بالإضافة إلى وجود عمر مرموش البالغ من العمر 27 عاماً، والذي يلعب في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومع ذلك، فإنَّ المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، يتطلع بدوره إلى بناء المستقبل، وضخ دماء جديدة حيث صرح قائلاً: «ما يهمني هو أن تنال عروض المنتخب الوطني المصري احترام الجماهير المصرية التي تتابعنا الآن وكل ما يريد العالم أجمع رؤيته، يجب أن يشاهد الجميع أنَّه إلى جانب وجود كل هؤلاء النجوم مثل عمر وصلاح، فإنَّ هناك كرة قدم جماعية لا تعتمد على لاعب واحد بمفرده، وأننا نعمل بطريقة جماعية ومنظمة».

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هاني قال إن الإشادة التي حظي بها تمنحه دفعة معنوية كبيرة (رويترز)
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
TT

محمد هاني: إشادة شفاينشتايغر شرف كبير لي

هاني قال إن الإشادة التي حظي بها تمنحه دفعة معنوية كبيرة (رويترز)
هاني قال إن الإشادة التي حظي بها تمنحه دفعة معنوية كبيرة (رويترز)

أعرب محمد هاني، الظهير الأيمن لمنتخب مصر، عن بالغ سعادته وفخره الشديدين بالإشادة الفنية الرفيعة التي حظي بها من قبل الأسطورة الألماني باستيان شفاينشتايغر.

وأثنى شفاينشتايغر على أداء محمد هاني، خلال تعادل منتخب مصر 1 - 1 مع منتخب بلجيكا، في الجولة الأولى بالمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وحرص شفاينشتايغر على التقاط صورة تذكارية مع محمد هاني عقب مباراة بلجيكا، تعبيراً عن إعجابه بالمستوى الذي قدّمه لاعب منتخب «الفراعنة»، رغم تسجيله هدف منتخب بلجيكا الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه.

وكان هاني مكلفاً برقابة غيريمي دوكو، جناح منتخب بلجيكا، خلال المباراة، حيث نجح في الحدّ تماماً من خطورة نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في اللقاء.

ووصف هاني النجم الألماني بأنه قيمة كروية ونجم كبير للغاية في عالم الساحرة المستديرة، معتبراً أن هذا الحديث الإيجابي والثناء الصادر منه يمثل شرفاً عظيماً له على الصعيد الشخصي، وبداية قوية للغاية تمنحه حافزاً مضاعفاً ودافعاً كبيراً لتقديم الأفضل للمنتخب في المستقبل.

وأثنى مدافع المنتخب المصري على أجواء المونديال الاستثنائية، والروح الطيبة السائدة بين جميع أفراد البعثة، متمنياً العمل المتواصل مع زملائه لتطوير الأداء وتقديم مستويات أرقى وتحقيق نتائج إيجابية تسعد الملايين في الفترة المقبلة.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندي، مساء الأحد بالتوقيت المحلي، بمدينة فانكوفر الكندية، في الجولة الثانية بالمجموعة، حيث يبحث الفريق الملقب بـ«الفراعنة» عن تحقيق انتصاره الأول في كأس العالم، التي يشارك فيها للمرة الرابعة بعد نسخ 1934 و1990 و2018.

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زيكو: سنثبت للمصريين والجماهير أننا نستحق الوجود في المونديال

زيكو كشف أن منتخب مصر سيكون جاهزاً لمواجهة نيوزيلندا (د.ب.أ)
زيكو كشف أن منتخب مصر سيكون جاهزاً لمواجهة نيوزيلندا (د.ب.أ)
  • فانكوفر : «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر : «الشرق الأوسط»
TT

زيكو: سنثبت للمصريين والجماهير أننا نستحق الوجود في المونديال

زيكو كشف أن منتخب مصر سيكون جاهزاً لمواجهة نيوزيلندا (د.ب.أ)
زيكو كشف أن منتخب مصر سيكون جاهزاً لمواجهة نيوزيلندا (د.ب.أ)

أكّد مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، على أن فريقه جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نيوزيلندا في بطولة كأس العالم لكرة القدم، مشدداً في الوقت ذاته أن الجميع يرغب في تعويض ضياع نقطتين أمام منتخب بلجيكا في مستهل لقاءات الفريق بالبطولة.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندي، مساء الأحد، بالتوقيت المحلي، في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واستهل منتخب مصر، الذي يشارك في المونديال للمرة الرابعة، مشواره في البطولة بالتعادل 1 - 1 مع منتخب بلجيكا في الجولة الافتتاحية، حيث يبحث الفريق الملقب بـ«الفراعنة» عن تحقيق انتصاره الأول في كأس العالم.

وقال زيكو، في تصريحات إعلامية، مساء السبت بالتوقيت المحلي، إن منتخب مصر أغلق تماماً صفحة المباراة السابقة أمام بلجيكا وبشكل فوري منذ اليوم التالي للقاء.

وأضاف أن جميع اللاعبين شعروا بضيق شديد لعدم تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث رغم الأداء الجيد أمام منافس قوي، لدرجة أثّرت على الأجواء خلال وجبة العشاء في المعسكر من شدة الرغبة في الانتصار.

وأوضح النجم الشاب أن تلك الأجواء تحولت الآن إلى حافز حقيقي، حيث يرى أن الفرصة سانحة تماماً للتعويض والفوز، مشدداً على أن اللاعبين أصبحوا في قمة التركيز والجاهزية لخوض موقعة نيوزيلندا بهدف تقديم أفضل ما لديهم من أداء قتالي في أرض الملعب.

وأكّد لاعب بيراميدز المصري بلهجة واثقة أن هذه المباراة ستكون الدليل القاطع لجموع الجماهير والشعب المصري على أن وجود الفراعنة في المونديال وصعودهم لم يكن مجرد ضربة حظ أو صدفة عابرة، بل جاء نتيجة جهد وعمل شاق.

يشار إلى أن منتخب نيوزيلندا افتتح مسيرته في كأس العالم 2026 بالتعادل 2-2 مع منتخب إيران، ما جعل جميع منتخبات المجموعة الأربعة يتساوون في رصيد نقطة واحدة فقط مع انتهاء منافسات الجولة الأولى.

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رئيس الزمالك: نحتاج إلى 6 ملايين دولار لحلّ أزمة القيد

الزمالك احتفل بلقب الدوري المصري الموسم الماضي لكنه بحاجة إلى عمل كبير للموسم الجديد (نادي الزمالك)
الزمالك احتفل بلقب الدوري المصري الموسم الماضي لكنه بحاجة إلى عمل كبير للموسم الجديد (نادي الزمالك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس الزمالك: نحتاج إلى 6 ملايين دولار لحلّ أزمة القيد

الزمالك احتفل بلقب الدوري المصري الموسم الماضي لكنه بحاجة إلى عمل كبير للموسم الجديد (نادي الزمالك)
الزمالك احتفل بلقب الدوري المصري الموسم الماضي لكنه بحاجة إلى عمل كبير للموسم الجديد (نادي الزمالك)

حرص حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه الشكر والإشادة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد تدخله لحلّ أزمة أرض النادي، من خلال منحه قطعة أرض بديلة لإقامة فرع جديد للقلعة البيضاء في السادس من أكتوبر بدلاً من الأرض التي تم سحبها لمخالفتها شروط التخصيص في وقت سابق.

وقال حسين لبيب، في تصريحات تليفزيونية لقناة «إم بي سي مصر»، يوم السبت، إن مجلس الإدارة كان لديه يقين بأن الأزمة سيتم حلّها، وبذلت جهود كبيرة نحو ذلك.

وأوضح أن الزمالك يحتاج إلى «6 ملايين دولار» (نحو 300 مليون جنيه مصري) لحلّ أزمة القيد المفروضة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسبب مستحقات أندية ولاعبين أجانب، بهدف الحصول على رخصة المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا.

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