عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:1 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

منتخب مصر يصل إلى كندا تأهباً لمواجهة نيوزيلندا

جانب من وصول المنتخب المصري إلى كندا (الاتحاد المصري)
جانب من وصول المنتخب المصري إلى كندا (الاتحاد المصري)
  • فانكوفر : «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر : «الشرق الأوسط»
TT

منتخب مصر يصل إلى كندا تأهباً لمواجهة نيوزيلندا

جانب من وصول المنتخب المصري إلى كندا (الاتحاد المصري)
جانب من وصول المنتخب المصري إلى كندا (الاتحاد المصري)

وصلت بعثة المنتخب المصري إلى فندق إقامة الفريق في كندا، استعداداً لمواجهة نيوزيلندا، صباح الاثنين، في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بكأس العالم 2026 في أميركا، والمكسيك، وكندا.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن البعثة وصلت إلى مطار كندا بعد رحلة طيران استغرقت ساعة على متن طائرة خاصة من الاتحاد الدولي (فيفا).

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندي صباح الاثنين في الجولة الثانية من المجموعة السابعة التي تضم أيضاً بلجيكا، وإيران، وذلك على ملعب بي بي بالاس في مدينة فانكوفر الكندية.

وكان منتخب مصر، المشارك في المونديال للمرة الرابعة في تاريخه، قد استهل مشواره في نسخة 2026 بالتعادل مع بلجيكا 1-1، فيما تعادل منتخب نيوزيلندا مع إيران 2-2 في الجولة ذاتها بالمجموعة.

مواضيع
كأس العالم رياضة مصرية مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

المغرب يعادل رقم غانا ونيجيريا في عدد «الانتصارات المونديالية»

رياضة عالمية المغرب يعادل رقم غانا ونيجيريا في عدد «الانتصارات المونديالية»

المغرب يعادل رقم غانا ونيجيريا في عدد «الانتصارات المونديالية»

نجح منتخب المغرب في الوصول إلى انتصاره السادس على مستوى بطولات كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
رياضة عالمية صيباري سجل الهدف الأسرع في مونديال 2026 حتى الآن (رويترز)
رياضة عالمية

صيباري: نريد الفوز بكل المباريات في كأس العالم

اقترب المنتخب المغربي، رابع نسخة 2022، من دور الـ32 بفوزه المستحق على اسكوتلندا 1-0 الجمعة على ملعب جيليت في فوكسبورو بضواحي بوسطن.

«الشرق الأوسط» (فوكسبورو الولايات المتحدة)
رياضة عالمية مشجعان إيرانيان يساندان منتخب بلادهما أمام نيوزيلندا (رويترز)
رياضة عالمية

هدايت مومبيني: معاملة إيران «حلقة مظلمة» في كأس العالم

اعتبر الأمين العام للاتحاد الإيراني هدايت مومبيني أن المعاملة التي تتلقاها إيران تشكّل «حلقة مظلمة» في تاريخ كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
رياضة عالمية أنشيلوتي لحظة وصوله إلى ملعب المباراة (رويترز)
رياضة عالمية

إيبانيز على دكة بدلاء البرازيل أمام هايتي

شهدت التشكيلة الأساسية للبرازيل لمباراة هايتي ضمن المجموعة الثالثة بكأس العالم اختيار المهاجم ماتيوس كونيا، والظهير الأيمن دانيلو بدلاً من إيجور تياغو، وإيبانيز

«الشرق الأوسط» (فيلادلفيا)
رياضة عالمية من تدريبات المنتخب الإيراني في معسكره بالمكسيك (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

بالأرقام: منتخبات أخرى في المونديال عانت مشاق السفر مع إيران

يقول المنتخب الإيراني إنه يتم إجباره بشكل غير عادل على أن يضطر للسفر لخوض مبارياته قبل يوم من كل مباراة، ويعود على الفور بعد المواجهة، لكن هذا الجدول ليس غريباً

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الرياضة رياضة عربية

إبراهيم حسن: منتخب مصر يتوجه من كندا إلى سياتل بعد مباراة نيوزيلندا

إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم (منتخب مصر)
إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم (منتخب مصر)
  • سبوكن: «الشرق الأوسط»
TT
  • سبوكن: «الشرق الأوسط»
TT

إبراهيم حسن: منتخب مصر يتوجه من كندا إلى سياتل بعد مباراة نيوزيلندا

إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم (منتخب مصر)
إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم (منتخب مصر)

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه تم إجراء تعديل بسيط في برنامج إعداد الفراعنة للمواجهة الثالثة والأخيرة أمام إيران بالمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم التي تقام حالياً في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

وقال حسن في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، الجمعة، إن منتخب الفراعنة سوف يغادر فانكوفر في كندا، مساء يوم الاثنين المقبل عقب مباراة نيوزيلندا في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم، متوجهاً إلى سياتل استعداداً لمباراة إيران في الجولة الثالثة.

وأضاف حسن أنه كان من المقرر عودة منتخب مصر من كندا إلى سبوكن ثم السفر إلى سياتل يوم 24، ولكن المنتخب فضل السفر مباشرة إلى سياتل حفاظاً على اللاعبين من كثرة التنقلات والإرهاق قبل مواجهة إيران.

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضة مصرية كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عربية

الموسوي لـ«الشرق الأوسط»: العراق سيقاتل ولن يستسلم في المونديال

أحمد الموسوي وإلى جانبه غراهام أرنولد مدرب العراق في أحد المؤتمرات الصحافية (الشرق الأوسط)
أحمد الموسوي وإلى جانبه غراهام أرنولد مدرب العراق في أحد المؤتمرات الصحافية (الشرق الأوسط)
TT
TT

الموسوي لـ«الشرق الأوسط»: العراق سيقاتل ولن يستسلم في المونديال

أحمد الموسوي وإلى جانبه غراهام أرنولد مدرب العراق في أحد المؤتمرات الصحافية (الشرق الأوسط)
أحمد الموسوي وإلى جانبه غراهام أرنولد مدرب العراق في أحد المؤتمرات الصحافية (الشرق الأوسط)

بينما يواصل المنتخب العراقي تحضيراته لمواجهة فرنسا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة ضمن بطولة كأس العالم 2026، بعدما استهل مشواره بخسارة أمام النرويج بنتيجة 4 - 1، أكد أحمد الموسوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن المنتخب يركز على تصحيح الأخطاء والاستعداد للمباراتين المتبقيتين في المجموعة من أجل الحفاظ على آماله في المنافسة.

وتحدث الموسوي لـ«الشرق الأوسط» عن خسارة العراق أمام النرويج قائلاً: «لا شك أن النتيجة كانت مؤلمة، لكننا ننظر إلى مجريات المباراة أكثر من النتيجة النهائية. المنتخب العراقي قدم فترات جيدة ونجح في مجاراة منتخب قوي يضم لاعبين على أعلى مستوى».

وأضاف: «للأسف، ارتكبنا بعض الأخطاء التي استغلها المنافس بكفاءة. كما أننا نعتقد أن هناك حالتين تحكيميتين في الهدفين الثالث والرابع للنرويج كانتا من المفترض أن تشهدا تدخلاً من تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) ومراجعة من قبل الحكم، وهو ما كان سيمنح المباراة قدراً أكبر من العدالة».

وتابع: «ومع ذلك، نحن نحترم القرارات التحكيمية ونركز الآن على تصحيح الأخطاء والاستعداد للمباراة المقبلة».

وعن جاهزية المنتخب لمواجهة فرنسا، قال الموسوي: «الاستعدادات تسير بصورة جيدة، والجهاز الفني واللاعبون يدركون حجم المسؤولية أمام منتخب بحجم فرنسا. الجميع يعمل بروح عالية، وتمت مراجعة الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأولى، وثقتنا كبيرة بأن المنتخب سيظهر بصورة أفضل وأكثر تنظيماً في المواجهة المقبلة».

أما عن حظوظ العراق في المجموعة، فأوضح: «منذ إجراء القرعة كنا نعلم أن المجموعة من أصعب مجموعات البطولة، لكن وجود منتخبات كبيرة لا يعني الاستسلام. لا تزال أمامنا مباراتان، وكرة القدم لا تعترف إلا بما يحدث داخل الملعب. سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة للحفاظ على حظوظنا في المنافسة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة».

الموسوي أكد أن العراق واجه منتخباً مدججاً بالنجوم في مباراته الأولى (أ.ف.ب)

وعن الأجواء داخل معسكر بعثة المنتخب بعد البداية الصعبة، قال: «الأجواء إيجابية، وهناك إصرار كبير من اللاعبين والجهازين الفني والإداري على التعويض».

ووجه الموسوي رسالة إلى الجماهير العراقية، قائلاً: «نتمنى أن تواصل دعمها وثقتها بالمنتخب؛ لأن اللاعبين يشعرون بحجم المسؤولية ويقاتلون من أجل إسعاد الشعب العراقي، وما زالت الفرصة قائمة لتقديم مستوى يليق باسم الكرة العراقية».

وختم الموسوي حديثه بالحديث عن مواجهة فرنسا قائلاً: «بكل تأكيد، كرة القدم مليئة بالمفاجآت، والمنتخب العراقي سبق أن قدم مستويات كبيرة أمام منتخبات عالمية. نحترم المنتخب الفرنسي، لكنه مثل أي منتخب يمكن مواجهته بالإعداد الجيد والانضباط التكتيكي والروح القتالية».

وأكمل: «نؤمن بقدرات لاعبينا، وهدفنا تقديم أداء مختلف والخروج بنتيجة إيجابية تعيد الثقة وتبقي آمالنا قائمة في البطولة».

ويأمل المنتخب العراقي تقديم ردة فعل قوية خلال المباراتين المقبلتين أمام فرنسا والسنغال، سعياً إلى تحسين موقعه في المجموعة والإبقاء على فرصه في التأهل إلى الدور المقبل في البطولة.

مواضيع
كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عربية

تأجيل بطولة «دوري المقاتلين» في جدة حتى إشعار آخر

كان من المقرر أن تقام البطولة يوم الجمعة المقبل (رابطة المقاتلين المحترفين)
كان من المقرر أن تقام البطولة يوم الجمعة المقبل (رابطة المقاتلين المحترفين)
TT
TT

تأجيل بطولة «دوري المقاتلين» في جدة حتى إشعار آخر

كان من المقرر أن تقام البطولة يوم الجمعة المقبل (رابطة المقاتلين المحترفين)
كان من المقرر أن تقام البطولة يوم الجمعة المقبل (رابطة المقاتلين المحترفين)

أعلنت «رابطة دوري المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تأجيل البطولة التي كانت مقررة إقامتها يوم الجمعة المقبل بالصالة الرياضية في «مدينة الملك عبد الله الرياضية» بمدينة جدة، إلى موعد سيحدَّد لاحقاً.

وأوضحت «الرابطة»، في بيان رسمي، أن قرار التأجيل يأتي في إطار دراسة المواعيد البديلة المناسبة لإقامة الحدث، مؤكدة أن العمل جارٍ حالياً على تقييم الخيارات المتاحة قبل الإعلان عن الموعد الجديد للبطولة.

وأكدت «الرابطة» أنها ستبلغ الجماهير والمشاركين بأي مستجدات فور توفر مزيد من المعلومات، مشيرة إلى أن جميع حاملي التذاكر سيحصلون على استرداد كامل لقيمة التذاكر الخاصة بالحدث.

وتقدمت «الرابطة» باعتذارها من الجماهير عن هذا التأجيل، معربة عن تقديرها تفهمهم ودعمهم المستمر، ومؤكدة تطلعها إلى العودة قريباً وتنظيم الحدث في موعده الجديد بعد استكمال الترتيبات اللازمة.

وكانت البطولة المرتقبة تتضمن عدداً من النزالات المهمة بمشاركة مجموعة من المقاتلين العرب والسعوديين، وفي مقدمتها الظهور الاحترافي الأول للمقاتلة السعودية هتان السيف ضمن منافسات البطولة.

مواضيع
الرياضة رياضة سعودية الملاكمة السعودية