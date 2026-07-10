الاتحاد الأرجنتيني يشتبه في تعرضه لهجوم إلكتروني

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم رصد هجوم إلكتروني يشتبه في استهدافه حسابات البريد الإلكتروني الخاصة به، محذراً المتلقين من تجاهل أي رسائل غير معتادة، خصوصاً تلك التي تتضمن روابط أو مرفقات أو تطلب بيانات شخصية.

وقال الاتحاد، يوم الجمعة، إن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد مصدر الهجوم المحتمل ومدى تأثيره.

ويأتي هذا الحادث في وقت يسعى فيه المنتخب الأرجنتيني للرجال إلى الدفاع عن لقب كأس العالم في أميركا الشمالية، كما جاء بعد أن ذكرت صحيفة «لا ناسيون» أن محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) بدأوا استجواب شهود بشأن التعاملات المالية للاتحاد داخل الولايات المتحدة.

ووفقاً للتقرير، يسعى المحققون إلى توضيح كيفية قيام الاتحاد بمعالجة مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المالي الأميركي، وما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم بموجب القانون الأميركي.

واتهم رئيس إدارة الإعلام في الاتحاد الأرجنتيني صحيفة «لا ناسيون» بشن حملة إعلامية ضد الاتحاد منذ العام الماضي.

وتجري منذ عام 2024 عدة تحقيقات بحق الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وقياداته. وفي الأرجنتين، يحقق الادعاء في مزاعم تتعلق بالتأخر في سداد الضرائب ومستحقات التأمينات الاجتماعية.