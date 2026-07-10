وفاة شابة فرنسية في أثناء الاحتفال بالفوز على المغرب

ذكر تقرير إعلامي، الجمعة، أن فتاة فرنسية توفيت خلال حادث في أثناء الاحتفال بفوز المنتخب الفرنسي لكرة القدم على نظيره المغربي في دور الثمانية ببطولة كأس العالم.

وذكرت إذاعة «يوروب 1» أن الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً صعدت فوق شاحنة، قبل أن تسقط من أعلى وتدهسها المركبة، وفقاً لما نقلته الإذاعة عن خدمات الطوارئ.

وتم إلقاء القبض على سائق الشاحنة، كما نُقل شاب آخر كان قد شاهد الواقعة إلى المستشفى بعدما أصيب بحالة من الصدمة.

وتغلب المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي 2 - 0 في فوكسبورو، الخميس.

وكانت فرنسا قد عززت الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد، خصوصاً في العاصمة باريس.

ولكن ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية، الجمعة، أن الأوضاع كانت هادئة في معظمها بعد المباراة، رغم أنه كانت هناك احتمالية لحدوث اضطرابات، بسبب وجود أكثر من مليوني شخص من أصول مغربية أو يحملون الجنسية المغربية في فرنسا.

وذكرت شبكة «آر إم سي سبورت» أن 10 أشخاص تم توقيفهم في منطقة باريس الكبرى بسبب مخالفات مختلفة.