احتجاج حسام حسن باحتضان الحكم الرابع أمام بلجيكا يخطف الأضواء

«تعادل بطعم الفوز»، وصف غلّف ردود فعل المشجعين المصريين مع أداء منتخب بلادهم، لينم عن حالة من الرضا الجماهيري بعد أول مبارياته في بطولة كأس العالم، فيما خطف رد فعل المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن الأضواء عالمياً بمشهد احتضانه الحكم الرابع لتمثيل خطأ تعرض له اللاعب المصري زيزو ولم يحتسب.

وانتهت مواجهة مصر وبلجيكا بنتيجة 1 – 1، في مستهل مشوارهما بالمجموعة السابعة في البطولة.

ووضع إمام عاشور مصر في المقدمة في الدقيقة 20 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من قائد المنتخب محمد صلاح، بينما تعادلت بلجيكا في الدقيقة 66 عبر هدف عكسي من المدافع محمد هاني.

وأهدر لاعبو «الفراعنة» فرصاً محققة لمضاعفة النتيجة خلال شوطي المباراة، لا سيما عبر الثنائي عمر مرموش ومصطفى زيكو، اللذين شكلا خطورة دائمة على المرمى البلجيكي.

ومع انطلاق صافرة النهاية، أعربت الجماهير عن سعادتها بـ«هوية» منتخبهم الجديدة التي ظهرت أمام بلجيكا، حيث عكست منصات التواصل الاجتماعي، ردود فعل الشارع الرياضي في مصر حول نتيجة المباراة.

وعكست التفاعلات شعوراً جماعياً وحالة من الرضا نابعة من أداء المنتخب المصري، حيث أبدى كثير من المشجعين أن التعادل يبدو انتصاراً معنوياً يعزز الثقة في القدرة على الفوز بالمواجهتين المقبلتين أمام نيوزيلاندا وإيران، والتأهل للأدوار التالية.

حسام حسن يحتضن الحكم الرابع لبيان كيف وقع خطأ بحق لاعبه زيزو (رويترز)

واتسمت بعض التعليقات ببعد تحليلي، حيث امتدت حالة الرضا إلى الثناء على المدير الفني، حسام حسن، في توظيف لاعبيه، والإشادة بالالتزام التكتيكي للاعبيه الذي غاب لسنوات طويلة، ونال نجاح اللاعب محمد هاني في السيطرة على خطوة «دوكو» إشادة واسعة من جانب الجماهير، رغم هدفه العكسي.

وتفاعل جانب من المشجعين بتأكيدهم أن المنتخب المصري تعرض لظلم تحكيمي، من حكم اللقاء البرازيلي رامون أباتي، بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح «زيزو»، بعد شد واضح له من الظهير البلجيكي ماكسيم دي كويبر، ما أثار اعتراضات الجهاز الفني المصري واللاعبين.

وظهر المدير الفني حسام حسن في حالة غضب واضحة على الخطوط، حيث اعترض بشكل مباشر على قرار الحكم، بقيامه بمحاكاة الالتحام، الذي جاء على طريقة لعبة «الجودو»، عبر احتضان الحكم الرابع، البيروفي كيفن أورتيغا، ليُظهر له كيف وقع الخطأ، في مشهد أثار الانتباه، وتناقلته وكالات الأنباء عقب اللقاء بشكل واسع، كما تفاعلت معه منصات التواصل العالمية بآلاف التفاعلات والتعليقات، باعتباره لقطة طريفة غير معتادة.

وبحسب الناقدة الرياضية، رانيا عبد الوهاب، فإن «حسام حسن بشخصيته المعروفة وحماسه المعتاد، كان يريد أن تصل فكرته إلى الحكم بأي طريقة ممكنة، وعندما وقفت اللغة عائقاً أمامه، لجأ إلى الإشارة والتمثيل بعفوية وتلقائية نادرتين، فخرج المشهد بصورة لفتت أنظار الجميع؛ لكونها في بطولة بحجم كأس العالم».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشهد حسام حسن والحكم الرابع أصبح حديث الشارع المصري، كما التقطته الصحف العالمية والمواقع الأجنبية وتعاملت معه باعتباره من أبرز لقطات الجولة الأولى من البطولة»، لافتة إلى أن «هذا الانتشار جاء لكون المنتخب المصري قدم أداءً كبيراً، والجماهير شعرت بأن منتخبها كان يستحق أكثر من التعادل، والمدرب عبّر عن ذلك بطريقته الانفعالية المعهودة، فانتشرت اللقطة محلياً وعالمياً، وأصبحت حديث الجماهير ووسائل الإعلام في وقت قياسي».

وتشير الناقدة الرياضية إلى أن التغطية الأجنبية لم تتوقف عند اللقطة وحدها، بل ركزت على الأداء المصري المميز، حتى المواقع البلجيكية أكدت أن منتخب بلادها نجا من خسارة مفاجئة أمام منتخب مصر، وأن «الفراعنة» قدموا مباراة قوية ومنظمة تكتيكياً، ونجحوا في إحراج أحد أبرز المرشحين للمنافسة في البطولة.

في المقابل، ورغم حالة الاحتفاء الغالبة، عَبّر فريق آخر عن حزنه الشديد بالاكتفاء بنقطة التعادل، معتبراً أن النتيجة «تعادل بطعم الخسارة»، لكون المنتخب المصري يستحق الفوز.

لوكاكو أنقذ بلجيكا (أ.ف.ب)

الناقد الرياضي أيمن هريدي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «النتيجة مُرضية للجماهير لكونها منحت الثقة للفراعنة أمام فريق كبير يضم نجوماً كباراً في كرة القدم، ولأن المنتخب نجح في فرض شخصيته وقدم أداء متوازناً دفاعياً وهجومياً، أمام منافس يمتلك خبرات كبيرة على الساحة الدولية».

ويتابع: «كما عكس أداء الفراعنة عن تحضير وتركيز شديد من جانب الجهاز الفني الذي حاول فرض السيطرة على أجواء المعسكر، وبث الحماس عند جميع اللاعبين، والاستفادة من الخبرات الموجودة بالقائمة أمثال محمد صلاح وعمر مرموش، بالإضافة إلى باقي العناصر لعمل توليفة قوية تكون قادرة على صناعة إنجاز جديد للكرة المصرية».

ويرى هريدي أن التعادل يمثل خطوة مهمة في بداية مشوار الفراعنة، أرسلوا به رسالة قوية إلى المنافسين مفادها بأنه قادر على مجاراة المنتخبات الكبرى وتحقيق نتائج مميزة، إذا ما واصل اللاعبون الأداء بالروح والإصرار نفسيهما اللذين ظهرا خلال المباراة الافتتاحية.