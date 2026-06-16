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احتجاج حسام حسن باحتضان الحكم الرابع أمام بلجيكا يخطف الأضواء

بعد إشادات بأداء «الفراعنة» ضمن منافسات كأس العالم

حسام كان يريد أن يوصل للحكم فكرته بطريقته في احتضانه (د.ب.أ)
حسام كان يريد أن يوصل للحكم فكرته بطريقته في احتضانه (د.ب.أ)
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احتجاج حسام حسن باحتضان الحكم الرابع أمام بلجيكا يخطف الأضواء

حسام كان يريد أن يوصل للحكم فكرته بطريقته في احتضانه (د.ب.أ)
حسام كان يريد أن يوصل للحكم فكرته بطريقته في احتضانه (د.ب.أ)

«تعادل بطعم الفوز»، وصف غلّف ردود فعل المشجعين المصريين مع أداء منتخب بلادهم، لينم عن حالة من الرضا الجماهيري بعد أول مبارياته في بطولة كأس العالم، فيما خطف رد فعل المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن الأضواء عالمياً بمشهد احتضانه الحكم الرابع لتمثيل خطأ تعرض له اللاعب المصري زيزو ولم يحتسب.

وانتهت مواجهة مصر وبلجيكا بنتيجة 1 – 1، في مستهل مشوارهما بالمجموعة السابعة في البطولة.

ووضع إمام عاشور مصر في المقدمة في الدقيقة 20 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من قائد المنتخب محمد صلاح، بينما تعادلت بلجيكا في الدقيقة 66 عبر هدف عكسي من المدافع محمد هاني.

وأهدر لاعبو «الفراعنة» فرصاً محققة لمضاعفة النتيجة خلال شوطي المباراة، لا سيما عبر الثنائي عمر مرموش ومصطفى زيكو، اللذين شكلا خطورة دائمة على المرمى البلجيكي.

ومع انطلاق صافرة النهاية، أعربت الجماهير عن سعادتها بـ«هوية» منتخبهم الجديدة التي ظهرت أمام بلجيكا، حيث عكست منصات التواصل الاجتماعي، ردود فعل الشارع الرياضي في مصر حول نتيجة المباراة.

وعكست التفاعلات شعوراً جماعياً وحالة من الرضا نابعة من أداء المنتخب المصري، حيث أبدى كثير من المشجعين أن التعادل يبدو انتصاراً معنوياً يعزز الثقة في القدرة على الفوز بالمواجهتين المقبلتين أمام نيوزيلاندا وإيران، والتأهل للأدوار التالية.

حسام حسن يحتضن الحكم الرابع لبيان كيف وقع خطأ بحق لاعبه زيزو (رويترز)

واتسمت بعض التعليقات ببعد تحليلي، حيث امتدت حالة الرضا إلى الثناء على المدير الفني، حسام حسن، في توظيف لاعبيه، والإشادة بالالتزام التكتيكي للاعبيه الذي غاب لسنوات طويلة، ونال نجاح اللاعب محمد هاني في السيطرة على خطوة «دوكو» إشادة واسعة من جانب الجماهير، رغم هدفه العكسي.

وتفاعل جانب من المشجعين بتأكيدهم أن المنتخب المصري تعرض لظلم تحكيمي، من حكم اللقاء البرازيلي رامون أباتي، بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح «زيزو»، بعد شد واضح له من الظهير البلجيكي ماكسيم دي كويبر، ما أثار اعتراضات الجهاز الفني المصري واللاعبين.

وظهر المدير الفني حسام حسن في حالة غضب واضحة على الخطوط، حيث اعترض بشكل مباشر على قرار الحكم، بقيامه بمحاكاة الالتحام، الذي جاء على طريقة لعبة «الجودو»، عبر احتضان الحكم الرابع، البيروفي كيفن أورتيغا، ليُظهر له كيف وقع الخطأ، في مشهد أثار الانتباه، وتناقلته وكالات الأنباء عقب اللقاء بشكل واسع، كما تفاعلت معه منصات التواصل العالمية بآلاف التفاعلات والتعليقات، باعتباره لقطة طريفة غير معتادة.

وبحسب الناقدة الرياضية، رانيا عبد الوهاب، فإن «حسام حسن بشخصيته المعروفة وحماسه المعتاد، كان يريد أن تصل فكرته إلى الحكم بأي طريقة ممكنة، وعندما وقفت اللغة عائقاً أمامه، لجأ إلى الإشارة والتمثيل بعفوية وتلقائية نادرتين، فخرج المشهد بصورة لفتت أنظار الجميع؛ لكونها في بطولة بحجم كأس العالم».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشهد حسام حسن والحكم الرابع أصبح حديث الشارع المصري، كما التقطته الصحف العالمية والمواقع الأجنبية وتعاملت معه باعتباره من أبرز لقطات الجولة الأولى من البطولة»، لافتة إلى أن «هذا الانتشار جاء لكون المنتخب المصري قدم أداءً كبيراً، والجماهير شعرت بأن منتخبها كان يستحق أكثر من التعادل، والمدرب عبّر عن ذلك بطريقته الانفعالية المعهودة، فانتشرت اللقطة محلياً وعالمياً، وأصبحت حديث الجماهير ووسائل الإعلام في وقت قياسي».

وتشير الناقدة الرياضية إلى أن التغطية الأجنبية لم تتوقف عند اللقطة وحدها، بل ركزت على الأداء المصري المميز، حتى المواقع البلجيكية أكدت أن منتخب بلادها نجا من خسارة مفاجئة أمام منتخب مصر، وأن «الفراعنة» قدموا مباراة قوية ومنظمة تكتيكياً، ونجحوا في إحراج أحد أبرز المرشحين للمنافسة في البطولة.

في المقابل، ورغم حالة الاحتفاء الغالبة، عَبّر فريق آخر عن حزنه الشديد بالاكتفاء بنقطة التعادل، معتبراً أن النتيجة «تعادل بطعم الخسارة»، لكون المنتخب المصري يستحق الفوز.

لوكاكو أنقذ بلجيكا (أ.ف.ب)

الناقد الرياضي أيمن هريدي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «النتيجة مُرضية للجماهير لكونها منحت الثقة للفراعنة أمام فريق كبير يضم نجوماً كباراً في كرة القدم، ولأن المنتخب نجح في فرض شخصيته وقدم أداء متوازناً دفاعياً وهجومياً، أمام منافس يمتلك خبرات كبيرة على الساحة الدولية».

ويتابع: «كما عكس أداء الفراعنة عن تحضير وتركيز شديد من جانب الجهاز الفني الذي حاول فرض السيطرة على أجواء المعسكر، وبث الحماس عند جميع اللاعبين، والاستفادة من الخبرات الموجودة بالقائمة أمثال محمد صلاح وعمر مرموش، بالإضافة إلى باقي العناصر لعمل توليفة قوية تكون قادرة على صناعة إنجاز جديد للكرة المصرية».

ويرى هريدي أن التعادل يمثل خطوة مهمة في بداية مشوار الفراعنة، أرسلوا به رسالة قوية إلى المنافسين مفادها بأنه قادر على مجاراة المنتخبات الكبرى وتحقيق نتائج مميزة، إذا ما واصل اللاعبون الأداء بالروح والإصرار نفسيهما اللذين ظهرا خلال المباراة الافتتاحية.

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الرياضة رياضة عربية

بداية صعبة لـ«النشامى»... النمسا تنتصر بثلاثية

ماركو أرناوتوفيتش لاعب النمسا وضع بصمته في شباك الأردن (أ.ف.ب)
ماركو أرناوتوفيتش لاعب النمسا وضع بصمته في شباك الأردن (أ.ف.ب)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

بداية صعبة لـ«النشامى»... النمسا تنتصر بثلاثية

ماركو أرناوتوفيتش لاعب النمسا وضع بصمته في شباك الأردن (أ.ف.ب)
ماركو أرناوتوفيتش لاعب النمسا وضع بصمته في شباك الأردن (أ.ف.ب)

افتتح منتخب الأردن مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بخسارة موجعة (1-3) أمام منتخب النمسا، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكان المنتخب الأردني نداً لنظيره النمساوي في كثير من فترات المباراة، لكن نقص خبرة لاعبيه في مثل هذه المواعيد الكبرى، وارتكابهم هفوات ساذجة، حال دون تحقيقه نتيجة إيجابية في اللقاء.

وبادر منتخب النمسا بالتسجيل عن طريق رومانو شميدت في الدقيقة 20، قبل أن يحرز علي علوان هدف التعادل للمنتخب الأردني في الدقيقة 50، مسجلاً أول هدف لمنتخب «النشامى» في ظهوره الأول بالمونديال.

علي علوان وضع بصمته بهدف تاريخي (رويترز)

وجاء الهدف الثاني للنمسا، التي تشارك للمرة الثامنة في المونديال والأولى منذ 28 عاماً، عبر «النيران الصديقة»، بعدما سجل يزن العرب الهدف الثاني للمنتخب الأوروبي في الدقيقة 76 بالخطأ في مرمى فريقه، فيما أحرز ماركو أرناوتوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، حصل منتخب النمسا على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف منتخب الأرجنتين «المتصدر»، المتساوي معه في الرصيد ذاته، عقب فوزه (3-صفر) على الجزائر في الجولة نفسها.

في المقابل، بقي المنتخب الأردني بلا رصيد من النقاط. ويلتقي الأردن مع نظيره الجزائري في مواجهة عربية خالصة بالجولة الثانية للمجموعة التي تشهد مواجهة أخرى بين النمسا والأرجنتين.

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رياضة كأس العالم الأردن النمسا
الرياضة رياضة عربية

علي علوان يكتب التاريخ بأول أهداف الأردن المونديالية

أطلق علي علوان قذيفة لا تُرد سكنت شباك النمسا بوصفه أول أهداف الأردن ببطولة كأس العالم (أ.ف.ب)
أطلق علي علوان قذيفة لا تُرد سكنت شباك النمسا بوصفه أول أهداف الأردن ببطولة كأس العالم (أ.ف.ب)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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علي علوان يكتب التاريخ بأول أهداف الأردن المونديالية

أطلق علي علوان قذيفة لا تُرد سكنت شباك النمسا بوصفه أول أهداف الأردن ببطولة كأس العالم (أ.ف.ب)
أطلق علي علوان قذيفة لا تُرد سكنت شباك النمسا بوصفه أول أهداف الأردن ببطولة كأس العالم (أ.ف.ب)

كتب علي علوان اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم الأردنية، بعدما أحرز أول أهداف منتخب «النشامى» في بطولة كأس العالم.

وأحرز علوان هدفاً للمنتخب الأردني في شباك نظيره النمساوي، في الدقيقة 50 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في الجولة الأولى بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسدد علوان قذيفة رائعة من على يسار منطقة الجزاء، واضعاً الكرة في باطن القائم الأيسر قبل أن تسكن شباك ألكسندر شلاجر، حارس مرمى منتخب النمسا.

ويشارك منتخب الأردن في كأس العالم للمرة الأولى، حيث بات عاشر منتخب عربي يشارك في المونديال منذ انطلاق نسخته الأولى عام 1930 بأوروغواي.

يُشار إلى أن المجموعة العاشرة تضم أيضاً منتخبي الأرجنتين (حامل اللقب) والجزائر، حيث انتهت مباراتهما التي أُقيمت في الجولة الأولى أيضاً بفوز منتخب «راقصو التانغو» بثلاثية نظيفة أحرزها النجم الأسطوري ليونيل ميسي.

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كأس العالم رياضة الأردن
الرياضة رياضة عربية

رينارد: متحمس لبدء المشوار... وتونس تمتلك أمل التأهل

رينارد قال إن اللاعبين عليهم إبقاء رؤوسهم مرفوعة (أ.ب)
رينارد قال إن اللاعبين عليهم إبقاء رؤوسهم مرفوعة (أ.ب)
  • مونتيري : «الشرق الأوسط»
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  • مونتيري : «الشرق الأوسط»
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رينارد: متحمس لبدء المشوار... وتونس تمتلك أمل التأهل

رينارد قال إن اللاعبين عليهم إبقاء رؤوسهم مرفوعة (أ.ب)
رينارد قال إن اللاعبين عليهم إبقاء رؤوسهم مرفوعة (أ.ب)

قال الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب تونس الجديد، الأربعاء، إنه «متحمس» لقيادة الفريق في كأس العالم لكرة القدم 2026، وإنه لم يتردد لحظة واحدة في قبول عرض الاتحاد التونسي للعبة لتولي المهمة رغم صعوبتها بعد البداية المخيبة للفريق في البطولة.

وتولى رينارد المسؤولية بعد إقالة صبري لاموشي من تدريب الفريق، عقب البداية الكارثية لتونس في المجموعة السادسة، بخسارتها (5-1) أمام السويد في مونتيري.

وكان لاموشي أول مدرب يُقال من منصبه في النسخة الحالية من البطولة، وقال في مؤتمر صحافي قبل إقالته، إن «أخطاء كثيرة جداً» أدت إلى الخسارة «المؤلمة» يوم الأحد.

وقال رينارد للصحافيين بعد وصوله إلى مونتيري لقيادة أول حصة تدريبية لتونس: «المهمة ليست سهلة، لكنه تحدٍّ محفّز. لدينا حظوظ في التأهل إلى الدور المقبل مع تبقي مباراتين في دور المجموعات».

وأضاف: «الأمل يبقى قائماً ما دامت هناك فرصة».

وعبّر رينارد عن تعاطفه مع لاموشي (54 عاماً)، الذي قال إنه يعرفه شخصياً، مضيفاً أنه دفع ثمن الأداء السيئ لتونس أمام السويد.

وأكمل: «كما نقول، لا يمكن طرد الفريق بأكمله، لذا فإن من يتحمّل المسؤولية هو المدرب».

وقال رينارد (57 عاماً) إنه التقى لفترة وجيزة مع لاعبي تونس، عقب وصوله على متن رحلة جوية قادمة من باريس. وأضاف أن الأجواء كانت «جيدة جداً».

وتابع: «أخبرتهم فقط أن عليهم إبقاء رؤوسهم مرفوعة والمضي قدماً. وأنهم هنا لتمثيل بلدهم تونس، وهو شرف وواجب. وأن علينا تقديم أداء أفضل بكثير بعد نتيجة المباراة الأولى».

وأضاف أن المطلوب حالياً هو أن يسير الجميع في الاتجاه نفسه، وأن يستعيد المنتخب روح التضامن والوحدة التي افتقر إليها في المباراة الأولى.

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن الوقت لا يسمح بإهدار المزيد من الفرص، مؤكداً أن على اللاعبين والجهاز الفني العمل بمثابة فريق واحد من أجل إنعاش آمال تونس في بلوغ الدور التالي.

وشدد رينارد على ضرورة إعادة الثقة والروح الجماعية إلى الفريق قبل المواجهة المقبلة أمام اليابان.

وستخوض تونس مباراتها التالية في المجموعة السادسة يوم الأحد ضد اليابان، التي تعادلت (2-2) مع هولندا في مباراتها الافتتاحية. وقال رينارد، الذي واجه اليابان كثيراً مدرباً، إنه يعدها أفضل منتخب في آسيا، مشيداً بروح التعاون التي يتحلى بها الفريق وقدرته على اللعب معاً بانسجام تام.

وأضاف: «أعرف جيداً جودة هذا الفريق، لكن في الوقت الحالي علينا التركيز على أنفسنا. لا يزال أمامنا بضعة أيام لنستعد لمواجهة اليابان».

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