قطر توقف سلسلة انتصارات أوروبا على عرب آسيا في المونديال

حقق المنتخب القطري تعادلاً تاريخياً مع سويسرا بنتيجة 1 - 1، في مستهل مشوار الفريقين بكأس العالم 2026.

وبهذا التعادل حقق المنتخب القطري أول نقطة له في تاريخه بكأس العالم، كما أوقف سجل انتصارات المنتخبات الأوروبية أمام منتخبات عرب آسيا في المونديال عند 16 فوزاً، ومحققاً التعادل الثاني في تاريخ تلك المواجهات.

وكان التعادل الأول قد حققه منتخب الكويت في مواجهة التشيك في مونديال عام 1982، وهو أول لقاء بين منتخبات أوروبا وعرب آسيا في المونديال، وانتهى اللقاء بنتيجة 1 - 1.

وكان الفوز الأول للمنتخبات الأوروبية على منتخب من عرب آسيا، قد تحقق في نفس النسخة، حيث فازت فرنسا على الكويت 4 - 1، ثم توالت الانتصارات على مدار النسخ التالية.

وجاء الفوز الوحيد لعرب آسيا على منتخب أوروبي في نسخة عام 1994 بأميركا، حينما فاز المنتخب السعودي على بلجيكا 2 - 1 في النسخة التي وصل فيها «الأخضر» إلى دور الستة عشر في البطولة في أول ظهور له بالبطولة.

وكان المنتخب القطري قد خسر مبارياته الثلاث في النسخة الماضية التي أقيمت على أراضيه، وخسر أمام منتخب أوروبي وهو هولندا بنتيجة 0 - 2، بعد أن خسر أمام الإكوادور والسنغال في المجموعة الأولى.

كما شهدت المباراة هز شباك منتخب قطر بهدف من ضربة جزاء، وهو ما تكرر للمرة الثانية في أولى مباريات الفريق بالبطولة، بعدما حدث ذلك في لقاء افتتاح نسخة عام 2022 في قطر أمام الإكوادور.