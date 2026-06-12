ماذا فعلت المنتخبات العربية المتأهلة إلى المونديال في مشاركاتها السابقة؟

تشهد كأس العالم 2026 حدثاً تاريخياً لكرة القدم العربية، إذ توجد 8 منتخبات عربية في الحدث العالمي الأبرز لأول مرة، وقد يكون رفع عدد المنتخبات المُشاركة في البطولة إجمالاً إلى

48 منتخباً بدلاً من 32، عاملاً أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.

وتشارك في المونديال منتخبات: السعودية، والمغرب، و

الجزائر، و

مصر، و

تونس، و

قطر، و

العراق، و

الأردن. وبين منتخبات منها حققت إنجازات ساطعة في مشاركاتها السابقة ومنتخبات تشارك لأول مرة، ينتظر العالم العربي الكثير من هذه المشاركة الأكبر لمنتخبات المنطقة في البطولة العالمية الكُبرى.

فماذا فعلت هذه المنتخبات في مشاركاتها السابقة في كأس العالم؟

السعودية

شارك المنتخب السعودي في 6 نسخ سابقة من كأس العالم، أعوام: 1994 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022، حيث لعب خلالها 19 مباراة في المحفل العالمي، انتصر في 4 منها، وتعادل في مباراتين، وهُزم في 13 مباراة. وكان أفضل إنجاز له الوصول إلى دور الـ16 في نسخة 1994.

لاعبو المنتخب السعودي يلتقطون صورة جماعية قبل مباراة ودية ضد السنغال في 9 يونيو (رويترز)

المغرب

شارك المنتخب المغربي في 6 نسخ سابقة من كأس العالم، أعوام: 1970 و1986 و1994 و1998 و2018 و2022، حيث لعب خلالها 23 مباراة، انتصر في 5 منها، وتعادل في 7، وهُزم في 11 مباراة. وكان أفضل إنجاز له الحصول على المركز الرابع في المونديال الأخير بقطر.

مصر

شارك المنتخب المصري في 3 نسخ سابقة، أعوام: 1934 و1990 و2018. ولم يتذوق منتخب «الفراعنة» طعم الفوز في المونديال حتى الآن، حيث سجل تعادلين و5 هزائم. ولم يستطع تخطي دور المجموعات، رغم أنه أول منتخب عربي شارك في المونديال (1934).

لاعبو المنتخب المصري يقومون بتحية الجماهير بعد مباراة ودية ضد البرازيل في 6 يونيو (رويترز)

الجزائر

شارك المنتخب الجزائري في 4 نسخ سابقة من كأس العالم، أعوام: 1982 و1986 و2010 و2014، حيث لعب خلالها 13 مباراة، وسجل 3 انتصارات، و3 تعادلات، و7 هزائم. وكان أفضل إنجاز له هو الوصول إلى دور الـ16 في نسخة 2014.

تونس

شارك المنتخب التونسي في 6 نسخ سابقة، أعوام: 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022، حيث لعب خلالها 18 مباراة (3 انتصارات، و5 تعادلات، و10 هزائم). ولم يتمكن خلال مشاركاته السابقة من تخطي دور المجموعات.

العراق

شارك المنتخب العراقي في نسخة كأس العالم 1986، وتلقى خلال البطولة 3 هزائم.

لاعبو المنتخب العراقي يلتقطون صورة جماعية قبل مباراة ودية أمام فنزويلا في 9 يونيو (أ.ف.ب)

قطر

شارك المنتخب القطري في نسخة 2022 بوصفه منتخب البلد المُضيف، وتلقى 3 هزائم.

الأردن

لم يسبق للمنتخب الأردني أن شارك في كأس العالم. وتُعد المشاركة في كأس العالم 2026 حدثاً تاريخياً لـ«النشامى».