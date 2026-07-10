مبابي يرفض مقارنة فرنسا بعمالقة اللعبة

مبابي يرفض مقارنة فرنسا بعمالقة اللعبةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5294556-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9
انعقدت المقارنات بين منتخب فرنسا الحالي وفرق عظيمة في الماضي بفضل مسيرتها في كأس العالم لكرة القدم؛ حيث سجّل كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي 13 هدفاً فيما بينهما، لكن القائد مبابي قال إن الفريق الحالي لم يحقق أي شيء بعد.
ووصل فريق المدرب ديدييه ديشان إلى قبل النهائي بعد فوزه على المغرب 2-صفر، الخميس، عقب عرض مثير للإعجاب من الصبر والسيطرة، ليواجه الفائز من مباراة إسبانيا و بلجيكا التي ستقام في وقت لاحق الجمعة.
وقال مبابي، الذي سجّل 20 هدفاً في 20 مباراة بكأس العالم، منها 4 أهداف في المباريات النهائية: «كنت بطلاً (عام 2018) ووصيفاً في كأس العالم (عام 2022)، لكن هذا الفريق لم يُحقق أي شيء بعد. مع ذلك، إنه الفريق صاحب الإمكانات الأكبر. هناك الكثير من المزايا في هذا الفريق، ما يسمح لك بالحلم».
ومع ذلك، أصر لاعب ريال مدريد (27 عاماً)، الذي يتصدر قائمة الهدافين في نسخة كأس العالم الحالية، برصيد 8 أهداف، متساوياً مع ليونيل ميسي، على أن فرنسا لم تصل إلى ذلك المستوى بعد.
وأضاف مبابي: «على حد علمي، لم يفز هذا الفريق بأي شيء حتى الآن. لطالما قلت إن أقوى الفرق هي تلك التي تفوز بالبطولات. هذه ليست حال هذا الفريق بعد؛ لذلك لا، إنه ليس الأقوى».
وبلغت فرنسا 4 من آخر 7 مباريات نهائية في كأس العالم؛ حيث فازت باللقب عامي 1998 و2018، وخسرت عامي 2006 و2022. وإذا تأهلت للنهائي في 19 يوليو (تموز) الحالي في نيويورك فستظل قادرة على الصمود أمام المقارنة مع ألمانيا الغربية، التي يمكن القول إنها أقوى دولة في البطولة على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 4 مباريات نهائية بين عامي 1974 و1990.
وقال مبابي إن فرنسا بحاجة للتحلي بالتواضع.
وأوضح: «نحن نعرف إمكانات هذا الفريق، لكن علينا إثبات ذلك في الملعب. نحن واثقون، لكن لا يزال أمامنا الكثير لنثبته إذا أردنا أن يُنظر لنا على أننا فريق يكاد يكون لا يُهزم».
لم يقتصر الاستقبال الاستثنائي لمنتخب مصر لكرة القدم في مدينة العلمين الجديدة على الحشود الجماهيرية والرسمية، بل امتد إلى منصات التواصل الاجتماعي.
محمد عجم (القاهرة)
المغرب يُرسّخ مكانته... هل اللقب المرموق في الطريق؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5294562-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%8F%D8%B1%D8%B3%D9%91%D8%AE-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%9F
مبابي يقود فرحة لاعبي فرنسا بالتأهل إلى المربع الذهبي (أ.ب)
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المغرب يُرسّخ مكانته... هل اللقب المرموق في الطريق؟
مبابي يقود فرحة لاعبي فرنسا بالتأهل إلى المربع الذهبي (أ.ب)
أكّد المغرب أنَّ بلوغه نصف نهائي مونديال 2022 في كرة القدم لم يكن فلتة شوط، إذ عاد وبلغ ربع نهائي نسخة 2026، لكنه لا يزال بحاجة إلى قيمة مضافة كي يتفوَّق على المنتخبات الكبرى وإحراز اللقب المرموق. قبل أقل من 4 سنوات في قطر، خاض «أسود الأطلس» البطولة وفي سجلهم 5 مشاركات، ودّعوا في 4 منها من دور المجموعات. لكن بشخصية قوية لمدربهم وليد الركراكي، ومجموعة من اللاعبين الموهوبين مزدوجي الجنسية، على رأسهم أشرف حكيمي وحكيم زياش، وبعض خريجي أكاديمية محمد السادس المحلية، فجَّروا مفاجأةً مدويةً. تصدَّروا مجموعةً ضمت كرواتيا وبلجيكا، ثم أقصوا إسبانيا والبرتغال، قبل أن يصطدموا بواقعية فرنسا (0 - 2) في نصف النهائي. كان المنتخب الأحمر المفاجأة السعيدة للبطولة، بتحقيقه أفضل مشوار لمنتخب أفريقي أو عربي.
بات المغرب قوّة لافتة، فعندما واجه البرازيل ودياً في مارس (آذار) 2023، فاز (2 - 1) على بطلة العالم 5 مرات، وتأهَّل بسهولة من مجموعته في تصفيات المونديال، وفي كأس أمم أفريقيا مطلع العام على أرضه، وصل إلى نهائي صاخب خسره في ملعبه أمام السنغال (0 - 1)، قبل أن يمنحه الاتحاد الأفريقي اللقب بسبب مخالفات لـ«أسود التيرانغا».
ارتفع سقف الطموحات المغربية، لدرجة أنَّ الجماهير باتت ترغب بالنتائج والعرض معاً، فأُقصي الركراكي قبل البطولة بـ3 أشهر، واستُقدم بدلاً منه محمد وهبي عقب تحقيقه نتيجة مدوية في كأس العالم للشباب، عندما أحرز اللقب، متخطياً منتخبات كبيرة أمثال إسبانيا والبرازيل وفرنسا والأرجنتين. وبالفعل، استهل «أسود الأطلس» المونديال بنتيجة وأداء مقنعَين أمام البرازيل (1 - 1)، قبل الفوز على اسكوتلندا (1 - 0)، وهايتي المتواضعة (4 - 2).
يعشق الاستحواذ
واجهوا امتحاناً جدياً أمام هولندا في دور الـ32، عندما تقدَّمت عليهم، وصيفة بطل العالم 3 مرات، حتى الوقت بدلاً من الضائع. لكن رباطة جأشهم منحتهم التعادل عبر المدافع عيسى ديوب، ثم النصر بركلات الترجيح مع حارس عملاق بين الخشبات هو المخضرم ياسين بونو. عقب التأهل إلى دور الـ16، قال وهبي في مونتيري المكسيكية: «الجميع يحترم المغرب الآن»، ولم يخفِ نية منتخب بلاده بإحراز لقب كأس العالم، في رغبة كانت قبل سنوات قليلة تُعدُّ ضرباً من الجنون. تابع المدرب الذي يعشق الاستحواذ: «ما حقَّقناه حتى الآن هو نتاج عمل لسنوات، مع منتخبات قوية في جميع الفئات. علينا أن نستمر وألا نتوقف». وأضاف المدرب المولود عام 1976 في بلجيكا والذي عمل كثيراً في الظلِّ في الأكاديميات خصوصاً مع أندرلخت العريق: «نحن نؤمن بأنفسنا وبمشروع اللعب الذي نريد تطبيقه. نريد كرة قدم حديثة، نكون فيها فعّالين بالكرة ودونها. لدينا مبادئ واضحة وهوية واضحة، واللاعبون استوعبوا ذلك بسرعة».
الواقعية الجديدة
أمام كندا، إحدى الدول المستضيفة الثلاث، واجه المغرب صعوبات في الشوط الأول، قبل أن يدك شباك خصومه بثلاثية نظيفة في الثاني. برز اسم إسماعيل صيباري، المنتقل بصفقة كبيرة من آيندهوفن الهولندي إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، لكن اللاعب القوي البنية وصاحب الـ3 أهداف في البطولة، تعرَّض لإصابة أبعدته عن مباراة فرنسا في ربع نهائي الخميس، مما حتم على وهبي إجراء تعديلات عدة على تشكيلته.
فرنسا في مباراتها أمام المغرب كانت تخشى مفاجأة وثأراً من نصف نهائي 2022، لكن الواقعية فرضت نفسها مجدداً: سيطرة فرنسية، ودفاع مغربي منخفض يأمل في مرتدات لم تحصل، ونجاعة للقوة الهجومية الضاربة لمبابي وديمبيلي وأوليسيه؛ أنياب «الأسود» لم تبرز في بوسطن، فسيطرت فرنسا بشكل شبه كامل. هدفان كما في 2022، وتسديدة أولى للمغرب على المرمى الفرنسي في الدقيقة 83، ونتيجة رحيمة لولا استبسال بونو، حارس الهلال السعودي، في الدفاع عن مرماه.
تجمهر عشاق المغرب في مختلف أنحاء البلاد، وفي بلجيكا وفرنسا، حيث يُشكِّل المغاربة إحدى أكبر الجاليات، لكن الحزن عمَّ على أمل أن يستمر الخط التصاعدي قبل مونديال 2030 الذي تستضيفه المملكة بالمشارَكة مع إسبانيا والبرتغال.
قال المشجع مصطفى القرني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في العاصمة الرباط: «في 2030 نأمل أن نصل إلى النهائي على الأقل»، مضيفاً: «إنه حلم سيرافقنا دائماً، وإن شاء الله سنفوز بالكأس!». أما فيصل اليوسفي فقال من باريس: «هذه المباراة تعكس واقعاً معيناً، مع مستويين: مستوى فرنسا ومستوى المغرب».
ختم وهبي البطولة الحالية بتصريح يحمل في طياته كثيراً من الرسائل: «نحن نعلم أننا نمثل أكثر من مجرد بلد واحد. نحن نمثل الشعب المغربي، وكثيراً من الدول في آسيا وأفريقيا. كثيرون يرون أنفسهم في هذا الفريق، وسنواصل العمل من أجل إحراز الألقاب في المستقبل».
هل هذا أفضل منتخب لفرنسا على الإطلاق؟
تبادل كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي، الأحضان مع الجميع، وأكد أنه «سعيد للغاية» بعدما قاد المنتخب الفرنسي إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، لكنه شدَّد على أنَّ المنتخب لن يشعر بالرضا الكامل إلا برفع الكأس. وقال مبابي: «ما سر هذا المنتخب الفرنسي؟ هناك طريقة واحدة فقط للاسترخاء، وهي الفوز. وحتى نحقِّق ذلك، لن نتوقف». وأضاف: «تأهلنا إلى الدور قبل النهائي، وسعداء بهذا للغاية، ولكن ما زال الطريق طويلاً. ندرك أنَّ ما ينتظرنا أصعب مما مررنا به، لكننا مستعدون لمواجهة أي شيء».
منافسة مع ميسي
وأهدر مبابي ركلة جزاء، لكنه عاد ليُسجِّل هدفاً رائعاً افتتح به التسجيل، كما صنع الهدف الثاني لعثمان ديمبيلي، ليقود منتخب «الديوك» للفوز على المغرب وبلوغ المربع الذهبي.
وفاز المنتخب الفرنسي باللقب في 2018 وخسر نهائي نسخة 2022 بركلات الترجيح أمام الأرجنتين. وربما يلتقي المنتخبان مرة أخرى في نهائي النسخة الحالية يوم 19 يوليو (تموز) الحالي في مواجهة بين القائدين مبابي وليونيل ميسي. ولم يكن تسجيل مبابي 3 أهداف (هاتريك) في نهائي 2022 كافياً لقيادة فرنسا للاحتفاظ باللقب، رغم تتويجه بالحذاء الذهبي بوصفه أفضل هداف للبطولة برصيد 8 أهداف، متفوقاً بهدف واحد على ميسي.
مبابي لا يمكن إيقافه
في النسخة الحالية، يتساوى مبابي وميسي في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف لكل منهما، في سباق مثير يضم أيضاً النرويجي إيرلينغ هالاند (7 أهداف)، والإنجليزي هاري كين (6 أهداف)، وعثمان ديمبيلي (5 أهداف). ويتصدَّر ميسي قائمة الهدافين التاريخيِّين لكأس العالم برصيد قياسي يبلغ 21 هدفاً، في حين يأتي مبابي خلفه مباشرة برصيد 20 هدفاً.
ووصفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية، عبر موقعها الإلكتروني، مبابي بأنَّه «لا يمكن إيقافه»، بعدما واصل المنتخب الفرنسي مسيرته بتحقيق فوزه السادس في البطولة، مع تسجيل الفريق 16 هدفاً، مقابل تلقيه هدفين فقط.
وسجَّل مبابي نصف أهداف فرنسا في البطولة، في حين قال ديمبيلي: «كيليان لاعب مذهل»، فيما أكد المدير الفني ديدييه ديشان: «عندما يكون لديك لاعب مثل كيليان في فريقك، فلا داعي للقلق».
وتجاوز مبابي (27 عاماً) في المباراة السابقة صعوبة المواجهة البدنية القوية أمام باراغواي، كما لم يتأثر بالإساءات العنصرية التي وجَّهتها إليه السيناتورة الباراغوايانية، سيليستي أماريا دي بوتشيا، ليواصل الردَّ داخل الملعب بأدائه المميز. وأكد مبابي أنَّه لا يهمه مَن يسجل الأهداف، «لأننا كلنا نقاتل من أجل فرنسا».
روح الفريق
ولا يضمن وجود مجموعة من النجوم، التي تضم أيضاً ديزيريه دوي ومايكل أوليسيه، دائماً الانسجام بينهم، ولكن مبابي أكد أنَّ المنتخب «يلعب بشغف» ومن أجل فرنسا بأكملها. وقال ديشان: «أتخيل أنَّ هناك كثيراً من الحماس والشغف في فرنسا. أما هنا، فنحن نعيش داخل فقاعتنا الخاصة، وأنا بشكل أكبر. هذا هو سبب وجودنا هنا، وعلى اللاعبين بذل كل ما لديهم للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة». ويأمل ديشان، الذي قد يرحل عن تدريب المنتخب بعد 14 عاماً، أن يختتم مسيرته مع المنتخب بأفضل طريقة ممكنة إذا قاد فرنسا لإحراز اللقب مجدداً.
بعد فوزها بكأس العالم عامَي 1998 و2018، كوَّنت فرنسا فريقاً استثنائياً آخر، وتعد الآن أقوى المرشحين للفوز بكأس العالم 2026.
كما فازت فرنسا ببطولة كأس الأمم الأوروبية مرتين، لكن هل نجح المدير الفني ديشان، فيما تبدو آخر بطولة له بصفته مدرباً، في بناء أفضل فريق لفرنسا على الإطلاق؟ إذا رفعت فرنسا الكأس في 19 يوليو، فسيكون ذلك صحيحاً، حيث صرَّح لاعب خط الوسط السابق باتريك فييرا، الذي شارك في الفوز بثلاثية نظيفة على البرازيل في نهائي 1998، بأنَّ الجيل الحالي على وشك تحقيق إنجاز تاريخي.
وفي حديثه على قناة «آي تي في سبورت»، قال فييرا: «نتحدَّث عن جيل من اللاعبين، وعندما تنظر إلى تشكيلة المنتخب ولاعبيه من المهاجمين، ستجد أنَّه ربما يكون من بين الأفضل، لكثرة الخيارات المتاحة. إنه أمر لا يُصدق».
قبل مباراة المغرب، وصف إيان رايت، مهاجم إنجلترا السابق، منتخب فرنسا بأنه «أحد أقوى المرشحين الذين رأيتهم في حياتي للفوز ببطولة كأس العالم». في الواقع، حقَّقت فرنسا فوزاً ساحقاً على المغرب، حيث سدَّدت 22 تسديدة مقابل 5 تسديدات فقط للمغرب، الذي سدَّد تسديدته الوحيدة على المرمى في الدقيقة 83.
وقال رايت: «من الصعب تحديد نقاط ضعف في منتخب فرنسا، لكن فرنسا تبدو في قمة قوتها، كما أن لديها لاعبين يمتلكون قدرات فردية استثنائية». إلى جانب مبابي وديمبيلي، يمتلك المنتخب الفرنسي خيارات هجومية أخرى كثيرة في تشكيلته، من بينهم مايكل أوليسيه لاعب بايرن ميونيخ، وثنائي باريس سان جيرمان برادلي باركولا وديزيريه دوي، وريان شرقي لاعب مانشستر سيتي، وجان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس.
النرويج تتحدى إنجلترا في معركة بلوغ المربع الذهبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5294561-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
سعادة عارمة للاعبي إنجلترا بالتأهل لدور الثمانية بعد فوز صعب على المكسيك (رويترز)
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النرويج تتحدى إنجلترا في معركة بلوغ المربع الذهبي
سعادة عارمة للاعبي إنجلترا بالتأهل لدور الثمانية بعد فوز صعب على المكسيك (رويترز)
تتَّجه الأنظار إلى ملعب «هارد روك» في ميامي، حيث ستُقام مباراة في دور الـ8 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المُقامة في أميركا والمكسيك وكندا، بين منتخبَي إنجلترا والنرويج. وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وسويسرا، في الدور قبل النهائي، في تحدٍّ كبير لكلا المنتخبين الساعيين إلى الوصول إلى أبعد نقطة في المونديال الحالي.
ويسعى المنتخب الإنجليزي، حامل لقب البطولة عام 1966، إلى التأهل للدور قبل النهائي للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما وصل إلى هذا الدور في نسخ 1966 (تُوِّج باللقب) و1990 في إيطاليا و2018 في روسيا. وقدَّم المنتخب الإنجليزي أداءً متواضعاً في دور المجموعات رغم بدايته القوية بالفوز على كرواتيا 4 - 2، لكنه سقط في فخ التعادل السلبي مع غانا، قبل أن يفوز بصعوبة على بنما بهدفين دون رد ويتأهل لدور الـ32. وواجه المنتخب الإنجليزي صعوبةً بالغةً في مواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ32، حيث ظلَّ متأخراً بهدف دون رد حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يسجِّل هاري كين ثنائية منحت «الأسود الثلاثة» بطاقة العبور لدور الـ16 لمواجهة المنتخب المكسيكي أحد المستضيفين.
ورغم أنَّ مواجهة المكسيك في ملعب «أزتيكا» حفلت بكثير من الصعوبات للمنتخب الإنجليزي، خصوصاً فيما يتعلق بالظروف الجغرافية ووجود العاصمة مكسيكو سيتي على مستوى عالٍ عن سطح البحر؛ مما أسفر عن كثير من الصعوبات للاعبين، وكذلك نقص الصفوف بعد طرد المدافع غاريل كوانساه في الشوط الثاني، فإنَّ فريق المدرب الألماني توماس توخيل نجح في الفوز 3-2. وقدَّم المنتخب الإنجليزي أفضل أداء له في البطولة حتى الآن في مواجهة المكسيك رغم الظروف الصعبة، حيث سجَّل هدفين في دقيقتين عبر جود بيلينغهام في الشوط الأول الذي شهد كذلك تسجيل الفريق المستضيف هدفاً قبل نهاية الشوط بـ3 دقائق. وفي الشوط الثاني وبعد طرد كوانساه، سجَّل هاري كين الهدف الثالث من ضربة جزاء، ثم تسبَّب في ضربة جزاء على حساب فريقه سجَّل منها المنتخب المكسيك هدف تقليص الفارق الثاني، ثم ضغط بقوة على دفاع المنتخب الإنجليزي من أجل تسجيل التعادل، لكن تألق الحارس بيكفورد وصلابة الدفاع حالا دون ذلك.
ويدخل المنتخب الإنجليزي المباراة بصفوف مكتملة دون الغائب الوحيد، جوردان هيندرسون، والذي تعرَّض لإصابة قوية في أثناء تسلقه اللوحات الإعلانية في ملعب «أزتيكا» للاحتفال مع زملائه بالفوز على المكسيك، وذكر الاتحاد الإنجليزي أنَّ مشوار اللاعب في البطولة قد انتهى.
وقال بيلينغهام بعد أدائه اللافت في معقل «أزتيكا» أمام المكسيك: «أنا مدرك المسؤولية والضغط اللذين أحملهما مع بقية اللاعبين. لكل لاعب مسؤولية مختلفة على أرض الملعب حسب دوره، لكنني أعرف ما الذي يمكنني تقديمه للفريق».
وأضاف لاعب ريال مدريد الإسباني: «إنها أجمل أمسية في مسيرتي مع إنجلترا. أمر لا يُصدق»، بعدما سجَّل هدفين في غضون 98 ثانية، وقدَّم لقطات بطولية داخل منطقة جزاء منتخب بلاده. بعمر 23 عاماً، وفي مشاركته الرابعة بالفعل في بطولة كبيرة، رسَّخ الإنجليزي صاحب 10 أهداف في 53 مباراة دولية دوره قائداً، إلى جانب القائد الفعلي وهداف الفريق هاري كين.
وقال زميله مورغان روغرز، الأربعاء: «لست متفاجئاً! ولا أحد في المجموعة متفاجئاً. لسنا متفاجئين بالطريقة التي سيطر بها بيلينغهام على اللحظات الحاسمة في المباريات: خلال 5 دقائق (أمام المكسيك)، ترك بصمته على اللقاء وفرض إيقاعه». وأضاف صديقه ومنافسه على مركز الرقم 10 في التشكيلة الأساسية: «في المباريات الكبيرة، تحتاج إلى لاعبيك الكبار. نرى مدى جوعه لتحقيق الفوز، وكم يعني له أن يحسم هذه المواجهات ويدفعنا إلى الأمام».
على الجانب الآخر، يُعدُّ منتخب النرويج «الحصان الأسود» في البطولة حتى الآن بعدما قدَّم مشواراً رائعاً في البطولة التي عاد للمشارَكة بها مجدداً للمرة الأولى منذ عام 1998. وافتتح المنتخب النرويجي مشواره في البطولة بالفوز على العراق 4 -1، ثم فاز على نظيره السنغالي 3 - 2، وخسر برباعية أمام فرنسا في مباراة خاضها بالبدلاء ودون نجمه وهدافه إيرلينغ هالاند، صاحب المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة برصيد 7 أهداف، بفارق هدف واحد خلف الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي. وسجَّل هالاند هدفين في شباك العراق ومثلهما في شباك السنغال، ثم سجَّل هدفاً في شباك كوت ديفوار في دور الـ32، ليمنح فريقه الفوز 2 - 1، وبطاقة العبور لدور الـ16 لمواجهة البرازيل. وتكفل هالاند بلعب دور البطولة في مواجهة البرازيل، حيث سجَّل هدفين ونجح في التأهل بفريقه لتلك المواجهة الملحمية أمام المنتخب الإنجليزي.
وتضم قائمة المنتخب النرويجي في كأس العالم، والمكونة من 26 لاعباً، 9 لاعبين محترفين في الدوري الإنجليزي، أبرزهم بالطبع هو هالاند، هداف مانشستر سيتي، بالإضافة إلى زميله وقائد الفريق مارتن أوديغارد لاعب آرسنال بطل الدوري، وساندر بيرغ لاعب وسط فولهام، ويورغن ستراند لارسن مهاجم كريستال بالاس.
وسيكون ذلك عوناً للمنتخب النرويجي في المباراة، حيث يفهم هؤلاء اللاعبون جيداً أسلوب كرة القدم الإنجليزية، ويعرفون نقاط الضعف في منافسيهم. ويسعى المنتخب النرويجي لبلوغ الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه، حتى وإن كان الوصول إلى دور الـ8 هو أفضل إنجاز للكرة النرويجية في المونديال، حيث يشارك الفريق للمرة الرابعة فقط في تاريخه. ويلتقي الفريقان للمرة الأولى في تاريخهما في مسابقة رسمية، حيث لم يسبق أن تواجها في كأس العالم أو كأس أمم أوروبا.
الأرجنتين - سويسرا
يتطلع منتخب الأرجنتين لتجاوز محطة جديدة في رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة كأس العالم، عندما يتقابل مع سويسرا في دور الـ8 أيضاً. ويتقابل المنتخبان على «ملعب كانساس سيتي» بعدما تجاوز منتخب الأرجنتين عقبةً صعبةً، بتغلبه على نظيره المصري 3 - 2 في دور الـ16 وهي النتيجة نفسها التي فاز بها على الرأس الأخضر في دور الـ32 لكن مع تمديد المباراة لوقت إضافي. وفي المقابل، بعدما هزَّمت سويسرا الجزائر 2 - صفر في دور الـ32، وتخطَّت عقبة كولومبيا بركلات الترجيح بعد التعادل صفر - صفر في دور الـ16 فإنَّ مواجهة منتخب أكثر صعوبة، وهو حامل اللقب، منتخب الأرجنتين، ستمثل تحدياً جديداً بالنسبة لفريق المدرب مورات ياكين، في رسم آفاق وطموحات جديدة، والبحث عن تأهل تاريخي لنصف النهائي لم يحدث من قبل للمنتخب الأوروبي.
ويحمل منتخب الأرجنتين على عاتقه ليس فقط الدفاع عن لقبه، ولكن أيضاً الحفاظ على كبرياء كرة أميركا الجنوبية في مواجهة الهيمنة الأوروبية، حيث لم تتبقَّ سوى منتخبات أوروبية تشق طريقها نحو نصف النهائي، بعد تأهل فرنسا على حساب المغرب، المنتخب الأفريقي الوحيد المتبقي، بينما تلعب إسبانيا مع بلجيكا، وإنجلترا مع النرويج. لكن طموحات الأرجنتين باتت مكبلةً بقيود الأداء غير المقنع، فقد كان البطل قاب قوسين أو أدنى من خسارة تاريخية ضد مصر، كادت تحدث لولا بعض تفاصيل الدقائق الأخيرة القاتلة. ربما يُعدُّ ذلك نوعاً من إظهار الشخصية بالنسبة لمنتخب الأرجنتين، بالإصرار على الفوز في الوقت القاتل، لكن في المقابل فإنَّ الطريق إلى مرمى «راقصي التانغو» ليس صعباً، والدليل على ذلك 4 أهداف سُجِّلت بواسطة مصر والرأس الأخضر.
أما منتخب سويسرا فربما يخوض المباراة بضغوط أقل، فرغم مساعيه لكتابة تاريخ جديد له في المونديال، فهو أيضاً ليس لديه ما يخسره، لأنَّه نظرياً ليس المُرشَّح الأوفر حظاً في التأهل. كما أنَّ التاريخ يصبُّ بشكل واضح في مصلحة الأرجنتين، حيث التقى المنتخبان 7 مرات من قبل، لم تشهد أي انتصار سويسري، بواقع 5 انتصارات للأرجنتين وتعادلين. من بين تلك المواجهات، مباراتان في كأس العالم، الأولى في مونديال 1966 وفازت الأرجنتين 2 - صفر، والثانية في نسخة 2014، وفاز «راقصو التانغو» أيضاً 1 - صفر ولكن بعد وقت إضافي. ولن يجد المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني مفراً من مواصلة الاعتماد على العناصر التي تصنع الفارق، لا سيما القائد ليونيل ميسي، الذي لم يعد يطارد الأرقام القياسية، بل إن الأرقام هي مَن تلاحقه من مباراة لأخرى في المونديال، بعدما سجَّل في كل مباريات الأرجنتين بالبطولة.
كذلك تبقى الأدوار الهجومية المؤثرة لجوليان ألفاريز، وصاحب هدف الفوز في مرمى مصر إنزو فيرنانديز، مهمةً في مباراة يتوقع أن يعتمد فيها منتخب سويسرا على تأمين دفاعي أكثر، مثلما فعل ضد كولومبيا، ولكن بشكل أكثر إحكاماً. ويأمل مورات ياكين مدرب سويسرا في أن يكون فريقه في أفضل حالاته، لا سيما الحارس المتألق غريغور كوبيل، الذي قاد المنتخب للتأهل بتصديات مهمة، وكذلك خبرات المدافعين مثل مانويل أكانجي وريكاردو رودريغيز، والدور البارز للاعب خط الوسط غرانيت تشاكا. لكن بجانب كل هذا يمكن أن يكون للثلاثي الهجومي رايدر، وندوي، وإيمبولو، دور مهم في التَّحوُّلات الهجومية ضد الأرجنتين على غرار مصر والرأس الأخضر، من أجل إزعاج مرمى إيميليانو مارتينيز ومحاولة التسجيل في شباكه، على أمل تحقيق المفاجأة.
«فيفا» يعرض تذاكر جديدة لنهائي المونديالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5294560-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي يستعد لاستضافة نهائي المونديال (أ.ب)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
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نيويورك:«الشرق الأوسط»
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«فيفا» يعرض تذاكر جديدة لنهائي المونديال
ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي يستعد لاستضافة نهائي المونديال (أ.ب)
طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ما يقارب 1200 تذكرة من الفئة الثانية بسعر 7380 دولاراً، الجمعة، لحضور نهائي كأس العالم المقرر إقامته في 19 يوليو (تموز) على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي.
وعرض «فيفا»، عبر موقعه الإلكتروني المخصص لبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة، والذي أشار في بعض الأحيان إلى نفاد التذاكر، 1178 مقعداً موزعة على 5 أقسام في المدرج العلوي على طول خط التماس: 282 مقعداً في القسم 344، و299 مقعداً في القسم 343، و139 مقعداً في القسم 335، و443 مقعداً في القسم 334، و15 مقعداً في القسم 333.
بالإضافة إلى ذلك، عرض «فيفا» تذاكر مباراة دور الثمانية بين الأرجنتين وسويسرا، التي ستقام يوم السبت على ملعب «آروهيد» في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، بأسعار تتراوح بين 1600 و3995 دولاراً.