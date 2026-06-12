«مونديال 2026»: رفض تأشيرتيْ رئيس الاتحاد الفلسطيني لدخول الولايات المتحدة وكندا

قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة، إنه لم يحصل على تأشيرتيْ دخول الولايات المتحدة وكندا لحضور فعاليات «كأس العالم 2026 لكرة القدم».

وأوضح الرجوب أنه تابع، الخميس، حفل افتتاح «المونديال» في مدينة مكسيكو سيتي، الذي سبق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا على ملعب أزتيكا.

وقال الرجوب، في اتصال هاتفي مع «وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم يمنحوني التأشيرة إلى الولايات المتحدة بعد أن تقدمت بطلبها في (العاصمة الأردنية) عمّان. هم سخيفون في سلوكهم».

وتابع: «أنا في المكسيك حالياً، سأشاهد مباراة لمنتخب تونس (في 14 يونيو «حزيران» في مونتيري ضد السويد) ثم أعود إلى الوطن».

كان الرجوب قد شارك، في أبريل (نيسان) الماضي، في مؤتمر الاتحاد الدولي «فيفا» بمدينة فانكوفر الكندية، عندما رفض المشاركة في صورة جماعية مع مسؤول في الاتحاد الإسرائيلي بدعوة من رئيس «فيفا» جاني إنفانتينو.

وتقدّم الاتحاد الفلسطيني باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس»؛ اعتراضاً على رفض «فيفا» فرض عقوبات على إسرائيل بسبب مشاركة أندية تقع في الضفة الغربية ضِمن مسابقات يُشرف عليها الاتحاد الإسرائيلي.

ويؤكد الاتحاد الفلسطيني أن الأندية المُقامة في المستوطنات بالضفة الغربية لا ينبغي لها المشاركة في بطولاتٍ يديرها الاتحاد الإسرائيلي.

وفي عام 2024، أشار خبراء تابعون للأمم المتحدة إلى تحديد ما لا يقل عن ثمانية أندية كرة قدم تلعب في «مستوطنات إسرائيلية»، داعين «فيفا» إلى «تحمّل مسؤولياته في احترام حقوق الإنسان».

وكشف الرجوب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه لم يحصل أيضاً على تأشيرة إلى كندا، التي تشترك في تنظيم «مونديال 2026» مع الولايات المتحدة والمكسيك: «في المرة الماضية، حاولت دائرة الهجرة رفض تأشيرتي، ثم تدخلت وزارة الخارجية لإيجاد الحل، لكن، هذه المرة، لم نحصل عليها».

واتهم الرجوب إسرائيل بالضغط لعدم حصوله على التأشيرات: «بالطبع، الإسرائيليون ضغطوا. هناك أوساط لا ترغب أن ننتقد إسرائيل».

وأضاف الرجوب أنه تقدَّم باعتراض لدى الاتحاد الدولي، «ونتابع ونصرّ» على حق الحصول على تأشيرة.