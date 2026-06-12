«مونديال 2026»: أباتي البرازيلي حكماً لمباراة مصر وبلجيكا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، برئاسة الإيطالي بيير لويجي كولينا، أسماء طاقم حكام مباراة منتخب مصر أمام نظيره البلجيكي، المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأميركية، ضِمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة ببطولة «كأس العالم».

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، أن المباراة سيديرها حَكَم الساحة البرازيلي رامون أباتي (36 عاماً)، ومعه مواطناه دانيلو ماتيس ورافاييل ألفيس مساعديْن، وكيفين أورتيغا، من بيرو، حَكماً رابع، ومواطنه مايكل أوروي مساعداً احتياطياً.

وأضاف المصدر نفسه: «إدارة حَكَم برازيلي إحدى مباريات منتخب مصر في (كأس العالم) ستكون الأولى منذ أول ظهور له في النسخة الثانية في إيطاليا 1934، حيث توزعت هوية حكام المباريات الـ7 بين جنسيات تنتمي إلى دول إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا وهولندا من أوروبا، وباراغواي وكولومبيا من أميركا الجنوبية».