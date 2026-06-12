«مونديال 2026»: منتخب مصر يغادر إلى سياتل استعداداً لمواجهة بلجيكا

حدد الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم برنامج الإعداد النهائي لمواجهة نظيره البلجيكي، يوم الاثنين المقبل، في الجولة الأولي من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم التي تقام حالياً بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وذكر مصدر ببعثة المنتخب المصري في الولايات المتحدة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، الجمعة، أن بعثة الفراعنة سوف تغادر السبت من سبوكن، حيث تقيم حالياً، إلى سياتل لمواجهة بلجيكا.

وأوضح أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي الأحد يحضره حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري.

وأضاف أن المران الأخير للمنتخب المصري سوف يكون في نفس توقيت مواجهة بلجيكا الأولى ببطولة كأس العالم.