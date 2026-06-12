رئيس الاتحاد الفلسطيني لم يحصل على تأشيرة دخول أميركا

ينتظر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، في مدينة مكسيكو سيتي، للحصول على إذن لدخول الولايات المتحدة، رفقة رؤساء اتحادات آخرين سيحضرون كأس العالم 2026.

وحضر الرجوب المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا التي أقيمت الخميس. ولكنه من بين عدد معتمدين لحضور البطولة تم رفض منحهم تأشيرات دخول أو لم يتلقوها بعد من الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الفلسطيني المخضرم في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»: «لا أعتقد أن من العدل استخدام، أو إساءة استخدام، هذا الحق وحرمان جميع لاعبي كرة القدم حول العالم من الحضور».

ولم يتأهل المنتخب الفلسطيني لكأس العالم، ولكن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عادة ما يدعو رؤساء اتحادات كرة القدم من مختلف أنحاء العالم لحضور البطولة كل أربع سنوات، باعتبارها احتفالاً بالوحدة العالمية.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، العام الماضي: «مرحباً بالجميع في كندا والمكسيك والولايات المتحدة في كأس العالم. نحن نعمل على ذلك تحديداً».

ولكن الولايات المتحدة، رفضت دخول ممثلين من عدد من الدول، من بينهم حكم من الصومال ومصور كان مع منتخب العراق.

وقال إنفانتينو هذا الأسبوع إن «فيفا» حاول حل مشكلات التأشيرات لكنه لا يستطيع تجاوز قرارات الحكومة الأميركية.

وأضاف للصحافيين الأربعاء: «يجب أن نحترم أننا لسنا ملوك العالم لنحكم الحكومات وقوات الشرطة».

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الأميركية بشأن تأشيرة الرجوب، لكنها كانت قد فرضت العام الماضي قيوداً جديدة على حاملي جوازات الفلسطينية، بما في ذلك من عملوا لدى السلطة الفلسطينية.

كما تم إلغاء تأشيرة كانت تسمح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ولطالما أكد الرجوب ومسؤولو كرة القدم في فلسطين، منذ فترة طويلة، أن إسرائيل تنتهك القوانين بالسماح لفرق المستوطنات في الضفة الغربية باللعب بالدوري الإسرائيلي.

وطالبوا «فيفا» بفرض عقوبات على إسرائيل، مع الإشارة إلى قيود حركة اللاعبين الفلسطينيين، وتأثير الحرب في غزة التي دمرت 80في المائة من المنشآت الرياضية هناك.