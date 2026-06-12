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مونديال 2026: الزلزولي بعد استبعاده «لن أستسلم»

الجناح الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي (حساب اللاعب في إنستغرام)
الجناح الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي (حساب اللاعب في إنستغرام)
  • موريستاون : «الشرق الأوسط»
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  • موريستاون : «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: الزلزولي بعد استبعاده «لن أستسلم»

الجناح الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي (حساب اللاعب في إنستغرام)
الجناح الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي (حساب اللاعب في إنستغرام)

أعرب الجناح الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي عن حزنه الشديد عقب اضطراره الى الانسحاب من نهائيات كأس العالم لكرة القدم في أميركا الشمالية بسبب إصابة في الركبة.

وقال مهاجم ريال بيتيس اشبيلية الإسباني في رسالة على حسابه في «إنستغرام»: «إن الغياب عن بطولة بهذه الأهمية يُعد ضربة قاسية للغاية، لكنني لن أستسلم».

وأصيب الزلزولي بالتواء في ركبته اليمنى تعرض له في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول للمباراة الدولية الودية ضد النروج (1-1) الأحد في نيوجيرزي، فيما يغيب أكرد عن الملاعب منذ مارس (آذار) الماضي عندما خضع لعملية جراحية لعلاج آلام متواصلة في منطقة العانة حرمته من المشاركة مع فريقه في المراحل الأخيرة من الدوري.

وأضاف الزلزولي «أود أولا أن أشكر بصدق جميع الذين بعثوا رسائل دعم وتأثير في الأيام الأخيرة. الغياب عن بطولة مهمة بحجم كأس العالم يشكل ضربة قوية جدا، ولن أنفي أنا ذلك يؤلمني، لكن في اللحظات الصعبة يكون الإيمان والصبر والامتنان غال جدا. الحمدلله على كل شيء».

وتابع «من يعرفونني يعلمون أنني لا أستسلم ابدا. سأعمل كل يوم بالقوة والحافز أكثر من أي وقت مضى من أجل العودة في افضل حالاتي وأكثر قوة».

وختم «أتمنى أيضا الأفضل لمنتخبنا الوطني. أنا مقتنع بأنهم سيقومون بكل ما في وسعهم من أجل تمثيل بلدنا بفخر. أدعو جميع المغاربة الى البقاء متحدين خلفهم ودعمهم في كل مرحلة».

وحظي الزلزولي بمساندة فريقه ريال بيتيس الذي كتب على حسابه في إنستغرام: «نعرف كيف عملت بجد لتحقيق حلمك في كاس العالم. توجّه الحياة أحياناً ضربات غير عادلة، لكننا على يقين بأن مهاراتك الكروية وجهودك ستُكافأ قريباً. نحن معك».

ويشكل غياب الزلزولي وأكرد ضربة قوية للمدرب الجديد لأسود الأطلس محمد وهبي، في ظل التألق اللافت للجناح الأيسر مع فريقه ريال بيتيس هذا الموسم ومساهمته الفعالة في إنهائه الليغا في المركز الخامس وعودته الى المشاركة في مسابقة دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل.

وسجل الزلزولي، الجناح السابق لبرشلونة وأوساسونا الاسبانيين والبالغ 24 عاما، 10 أهداف مع تسع تمريرات حاسمة في 29 مباراة في الدوري الاسباني.

كما برز الزلزولي مع النادي الأندلسي في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وبلوغه ربع النهائي قبل الخروج على يد براغا البرتغالي، بتسجيله 4 أهداف مع ثلاث تمريرات حاسمة في 12 مباراة، إضافة الى هدف وتمريرة حاسمة واحدة في مباراتين في مسابقة كأس الملك.

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«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الرياضة رياضة عربية

تريزيغيه: هدفنا بالمونديال إسعاد الجماهير المصرية

محمود حسن تريزيغيه جناح النادي الأهلي ومنتخب مصر (أ.ب)
محمود حسن تريزيغيه جناح النادي الأهلي ومنتخب مصر (أ.ب)
  • سياتل: «الشرق الأوسط»
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  • سياتل: «الشرق الأوسط»
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تريزيغيه: هدفنا بالمونديال إسعاد الجماهير المصرية

محمود حسن تريزيغيه جناح النادي الأهلي ومنتخب مصر (أ.ب)
محمود حسن تريزيغيه جناح النادي الأهلي ومنتخب مصر (أ.ب)

قال محمود حسن تريزيغيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، إن جميع لاعبي الفراعنة على قلب رجل واحد، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو إسعاد الجماهير المصرية خلال منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال تريزيغيه في تصريحات على هامش المران الأخير للمنتخب المصري، الأحد، إن الفريق يخوض كل مبارياته بهدف تحقيق الفوز، مشدداً على احترامه لمنتخب بلجيكا وجميع منتخبات المجموعة، مع التركيز على كل مباراة بشكل منفصل.

وأضاف لاعب الأهلي أن جميع اللاعبين جاهزون للمشاركة، بينما يبقى القرار النهائي للجهاز الفني بقيادة المدير الفني حسام حسن، موجهاً الشكر للجماهير المصرية على دعمها المستمر للمنتخب في كل مكان.

ويواجه المنتخب المصري نظيره البلجيكي، الاثنين، في الجولة الأولى من المجموعة السابعة لمونديال 2026، التي تضم أيضاً منتخبي إيران ونيوزيلندا.

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الرياضة كرة القدم رياضة مصرية كأس العالم محمد صلاح أميركا
الرياضة رياضة عربية

حسام حسن: كرة القدم ليست مجرد لعبة بمصر

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر (أ.ب)
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر (أ.ب)
  • سياتل: «الشرق الأوسط»
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  • سياتل: «الشرق الأوسط»
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حسام حسن: كرة القدم ليست مجرد لعبة بمصر

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر (أ.ب)
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر (أ.ب)

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، سعادته بتمثيل الفراعنة في نهائيات كأس العالم 1990 لاعباً، مشيراً إلى أنه كان جزءاً من جيل صنع تاريخاً للكرة المصرية في المونديال.

وقال حسام حسن، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن منتخب مصر قدّم أداءً جيداً خلال مشاركته في مونديال 1990، معرباً عن أمنياته بأن يكون الفريق قد حقق إنجازاً أكبر في تلك النسخة.

وأشاد المدير الفني للفراعنة بالدور الذي يقدمه محمد صلاح مع المنتخب الوطني، مؤكداً أنه من أهم نجوم مصر، وأن الفريق يحتاج كثيراً إلى خبراته وقدراته داخل الملعب.

وأضاف حسام حسن في تصريحاته التي نقلها المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، أن كرة القدم في مصر ليست مجرد لعبة، بل تُمثل جزءاً من حياة المصريين وثقافتهم، في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها.

واختتم تصريحاته بتأكيد أن الجماهير المصرية تعشق وطنها، وتتطلع دائماً إلى رؤية منتخبها بين أفضل المنتخبات في العالم، وتحقيق الإنجازات على الساحة الدولية.

وتأتي تصريحات حسام حسن فيما يستعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا مساء الاثنين ضمن المجموعة السابعة بكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي تضم أيضاً كلاً من نيوزيلندا وإيران.

ويبحث منتخب مصر عن أول فوز له في كأس العالم، وذلك خلال المشاركة الرابعة له، بعد ظهوره في نسخ 1934 و1990 و2018.

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الرياضة كرة القدم رياضة مصرية محمد صلاح كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عربية

«مونديال 2026»: الموهبة المغربية الصاعدة بوعدي يشق طريقه بثقة

الموهبة المغربية الشابة أيوب بوعدي كتب شهادة ميلاده أمام البرازيل (أ.ف.ب)
الموهبة المغربية الشابة أيوب بوعدي كتب شهادة ميلاده أمام البرازيل (أ.ف.ب)
  • إيست رذرفورد: «الشرق الأوسط»
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  • إيست رذرفورد: «الشرق الأوسط»
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«مونديال 2026»: الموهبة المغربية الصاعدة بوعدي يشق طريقه بثقة

الموهبة المغربية الشابة أيوب بوعدي كتب شهادة ميلاده أمام البرازيل (أ.ف.ب)
الموهبة المغربية الشابة أيوب بوعدي كتب شهادة ميلاده أمام البرازيل (أ.ف.ب)

بدأ الموهبة الشابة أيوب بوعدي أولى مبارياته الدولية الرسمية بخطى واثقة، إذ قدم أداء مذهلاً خلال مباراة المغرب أمام البرازيل في المباراة الافتتاحية للفريقين بكأس العالم لكرة القدم يوم السبت.

وقدم اللاعب (18 عاماً) حضوراً مهيباً إذ كان يتحرك دون كلل في جنبات الملعب، باحثاً باستمرار عن المساحات، مقدماً أداء لافتاً في خط الوسط، ساعد المغرب على التعادل 1-1 مع البرازيل، المتوجة بالبطولة خمس مرات، ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وكان بوعدي يندفع إلى الأمام بشكل متكرر، والكرة لا تفارق قدميه، والمدافعون يلتحمون معه، في استعراض مثير لقوته. وأظهرت إحصاءات ما بعد المباراة أنه قام بعدد لمسات (86) وهو ما يزيد على أي زميل آخر من زملائه في الفريق، مع دقة تمرير تجاوزت 90 في المائة.

وكان أحد النجوم الشابة الصاعدة في فريق ليل المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي منذ فترة، ولا عجب أن المغاربة سعوا بلا هوادة لإقناع هذا الموهوب المولود في فرنسا بتغيير ولائه الدولي.

ولم يوافق الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) على أن يلعب للمغرب سوى في 15 مايو (أيار) الماضي، وكانت مباراة السبت هي الرابعة فقط لبوعدي مع المنتخب المغربي، بعد أن خاض مبارياته الثلاث الأولى مع المغرب في المباريات الودية استعداداً لكأس العالم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

واتخذ المدرب محمد وهبي قراراً جريئاً بإشراك بوعدي ضمن التشكيلة الأساسية أمام البرازيل، ولم يستطع إخفاء سعادته بعد ذلك، وقال للصحافيين: «كنا نعرف مدى جودة هذا اللاعب، ولهذا عقدنا بعض الاجتماعات لإقناعه باللعب لصالح المغرب».

وأبقى بوعدي المغرب في انتظار قراره، إذ كان قائداً لمنتخب فرنسا تحت 21 عاماً حتى مارس (آذار) الماضي قبل أن يحسم قراره بتمثيل المنتخب الأفريقي.

الشاب المغربي أيوب بوعدي تألق أمام البرازيل في المونديال (أ.ف.ب)

وكان بوعدي محط اهتمام كبير منذ احتفاله بعيد ميلاده رقم 17، عندما سجل حضوراً مميزاً مماثلاً خلال 90 دقيقة على ملعب مهيب خلال انتصار فريقه ليل 1-صفر على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وحمله زملاؤه على أكتافهم عقب صفارة النهاية، وقال عنه مدرب الفريق الفرنسي برونو جينيزيو: «إنه شاب ذكي للغاية. لديه الموهبة والإمكانات للعب على هذا المستوى. عليه أن يثبت نفسه، لكنني لا أعتقد أن هناك ما يدعو للقلق بالنسبة له».

وخارج الملعب، أثبت بوعدي أنه صاحب إنجازات لافتة، إذ نال في سن 16 عاماً أعلى الدرجات في البكالوريا العلمية، قبل عام من الموعد المحدد.

وقبل ذلك بعام، ذهب إلى قصر الإليزيه وشارك أمام بريجيت ماكرون سيدة فرنسا الأولى، ليفوز بالجائزة الأولى في مسابقة الخطابة لأكاديمية الشباب، ملقياً خطابه حول موضوع «هل النتيجة أهم من الوسيلة؟».

ولم يتحدث بوعدي إلى الصحافيين بعد مباراة السبت، تاركاً هذه المرة قدميه تتحدثان نيابة عنه.

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