مونديال 2026: الزلزولي بعد استبعاده «لن أستسلم»

أعرب الجناح الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي عن حزنه الشديد عقب اضطراره الى الانسحاب من نهائيات كأس العالم لكرة القدم في أميركا الشمالية بسبب إصابة في الركبة.

وقال مهاجم ريال بيتيس اشبيلية الإسباني في رسالة على حسابه في «إنستغرام»: «إن الغياب عن بطولة بهذه الأهمية يُعد ضربة قاسية للغاية، لكنني لن أستسلم».

وأصيب الزلزولي بالتواء في ركبته اليمنى تعرض له في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول للمباراة الدولية الودية ضد النروج (1-1) الأحد في نيوجيرزي، فيما يغيب أكرد عن الملاعب منذ مارس (آذار) الماضي عندما خضع لعملية جراحية لعلاج آلام متواصلة في منطقة العانة حرمته من المشاركة مع فريقه في المراحل الأخيرة من الدوري.

وأضاف الزلزولي «أود أولا أن أشكر بصدق جميع الذين بعثوا رسائل دعم وتأثير في الأيام الأخيرة. الغياب عن بطولة مهمة بحجم كأس العالم يشكل ضربة قوية جدا، ولن أنفي أنا ذلك يؤلمني، لكن في اللحظات الصعبة يكون الإيمان والصبر والامتنان غال جدا. الحمدلله على كل شيء».

وتابع «من يعرفونني يعلمون أنني لا أستسلم ابدا. سأعمل كل يوم بالقوة والحافز أكثر من أي وقت مضى من أجل العودة في افضل حالاتي وأكثر قوة».

وختم «أتمنى أيضا الأفضل لمنتخبنا الوطني. أنا مقتنع بأنهم سيقومون بكل ما في وسعهم من أجل تمثيل بلدنا بفخر. أدعو جميع المغاربة الى البقاء متحدين خلفهم ودعمهم في كل مرحلة».

وحظي الزلزولي بمساندة فريقه ريال بيتيس الذي كتب على حسابه في إنستغرام: «نعرف كيف عملت بجد لتحقيق حلمك في كاس العالم. توجّه الحياة أحياناً ضربات غير عادلة، لكننا على يقين بأن مهاراتك الكروية وجهودك ستُكافأ قريباً. نحن معك».

ويشكل غياب الزلزولي وأكرد ضربة قوية للمدرب الجديد لأسود الأطلس محمد وهبي، في ظل التألق اللافت للجناح الأيسر مع فريقه ريال بيتيس هذا الموسم ومساهمته الفعالة في إنهائه الليغا في المركز الخامس وعودته الى المشاركة في مسابقة دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل.

وسجل الزلزولي، الجناح السابق لبرشلونة وأوساسونا الاسبانيين والبالغ 24 عاما، 10 أهداف مع تسع تمريرات حاسمة في 29 مباراة في الدوري الاسباني.

كما برز الزلزولي مع النادي الأندلسي في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وبلوغه ربع النهائي قبل الخروج على يد براغا البرتغالي، بتسجيله 4 أهداف مع ثلاث تمريرات حاسمة في 12 مباراة، إضافة الى هدف وتمريرة حاسمة واحدة في مباراتين في مسابقة كأس الملك.