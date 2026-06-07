بعثة منتخب تونس تتجه إلى المكسيك وسط «معنويات مهزوزة»

تتوجه بعثة منتخب تونس لكرة القدم، الأحد، إلى المكسيك للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تشارك في تنظيمها أيضاً الولايات المتحدة وكندا.

وسافر المنتخب التونسي للمشاركة في المونديال وسط معنويات مهزوزة بعد خسارته القاسية صفر-5 أمام منتخب بلجيكا وديّاً، السبت، في آخر مبارياته الإعدادية لكأس العالم.

وتتجه البعثة المكونة من 58 شخصاً من بينهم 26 لاعباً وأعضاء الجهاز التدريبي واتحاد الكرة والمرافقين، في وقت لاحق من مساء الأحد، إلى المكسيك عبر رحلة عادية على متن الخطوط الفرنسية مع توقف قصير في تركيا.

وأثارت الخسارة الموجعة أمام المنتخب البلجيكي شكوكاً بشأن أداء منتخب تونس المرتقب في المونديال، الذي يشارك فيه 48 منتخباً للمرة الأولى.

ولم يقدم لاعبو منتخب «نسور قرطاج» شيئاً يذكر في المباراة، ما دفع الجمهور التونسي الذي حضر بأعداد كبيرة في ملعب «روا بودوين» بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إلى إطلاق صافرات الاستهجان ضدهم في آخر اللقاء.

وقال صبري لموشي، المدير الفني للمنتخب التونسي، إن الهزيمة مقلقة بسبب توقيتها وإمكانية أن تؤثر على معنويات اللاعبين، مشيراً إلى اختيارات غير موفقة للاعبين والتشكيل.

وشدد لموشي في تصريحاته على ضرورة تجاوز الخسارة الثقيلة سريعاً قبل خوض مباريات المونديال بجانب إيجاد حلول لمعضلة خط الهجوم الذي سجل هدفاً وحيداً في أربع مباريات ودية.

وأثارت الخسارة غضباً وقلقاً في تونس من قدرة المنتخب الذي يشارك للمرة السابعة في كأس العالم على تجاوز الدور الأول للمرة الأولى، وهو الهدف الذي فشل في تحقيقه في جميع مشاركاته السابقة.

ويلعب منتخب تونس ضمن المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات للمونديال، إلى جانب منتخبات السويد وهولندا واليابان.

وتلعب تونس في أولى مبارياتها ضد منتخب السويد يوم 15 يونيو (حزيران) الحالي في ملعب مدينة مونتيري بالمكسيك.