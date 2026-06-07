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بعثة منتخب تونس تتجه إلى المكسيك وسط «معنويات مهزوزة»

منتخب تونس يصل إلى المكسيك استعداداً للمونديال (رويترز)
منتخب تونس يصل إلى المكسيك استعداداً للمونديال (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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بعثة منتخب تونس تتجه إلى المكسيك وسط «معنويات مهزوزة»

منتخب تونس يصل إلى المكسيك استعداداً للمونديال (رويترز)
منتخب تونس يصل إلى المكسيك استعداداً للمونديال (رويترز)

تتوجه بعثة منتخب تونس لكرة القدم، الأحد، إلى المكسيك للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تشارك في تنظيمها أيضاً الولايات المتحدة وكندا.

وسافر المنتخب التونسي للمشاركة في المونديال وسط معنويات مهزوزة بعد خسارته القاسية صفر-5 أمام منتخب بلجيكا وديّاً، السبت، في آخر مبارياته الإعدادية لكأس العالم.

وتتجه البعثة المكونة من 58 شخصاً من بينهم 26 لاعباً وأعضاء الجهاز التدريبي واتحاد الكرة والمرافقين، في وقت لاحق من مساء الأحد، إلى المكسيك عبر رحلة عادية على متن الخطوط الفرنسية مع توقف قصير في تركيا.

وأثارت الخسارة الموجعة أمام المنتخب البلجيكي شكوكاً بشأن أداء منتخب تونس المرتقب في المونديال، الذي يشارك فيه 48 منتخباً للمرة الأولى.

ولم يقدم لاعبو منتخب «نسور قرطاج» شيئاً يذكر في المباراة، ما دفع الجمهور التونسي الذي حضر بأعداد كبيرة في ملعب «روا بودوين» بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إلى إطلاق صافرات الاستهجان ضدهم في آخر اللقاء.

وقال صبري لموشي، المدير الفني للمنتخب التونسي، إن الهزيمة مقلقة بسبب توقيتها وإمكانية أن تؤثر على معنويات اللاعبين، مشيراً إلى اختيارات غير موفقة للاعبين والتشكيل.

وشدد لموشي في تصريحاته على ضرورة تجاوز الخسارة الثقيلة سريعاً قبل خوض مباريات المونديال بجانب إيجاد حلول لمعضلة خط الهجوم الذي سجل هدفاً وحيداً في أربع مباريات ودية.

وأثارت الخسارة غضباً وقلقاً في تونس من قدرة المنتخب الذي يشارك للمرة السابعة في كأس العالم على تجاوز الدور الأول للمرة الأولى، وهو الهدف الذي فشل في تحقيقه في جميع مشاركاته السابقة.

ويلعب منتخب تونس ضمن المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات للمونديال، إلى جانب منتخبات السويد وهولندا واليابان.

وتلعب تونس في أولى مبارياتها ضد منتخب السويد يوم 15 يونيو (حزيران) الحالي في ملعب مدينة مونتيري بالمكسيك.

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تمديد عقد بيتكوفيتش على رأس منتخب الجزائر حتى 2028

المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش باقٍ في تدريب الجزائر (د.ب.أ)
المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش باقٍ في تدريب الجزائر (د.ب.أ)
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
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  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
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تمديد عقد بيتكوفيتش على رأس منتخب الجزائر حتى 2028

المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش باقٍ في تدريب الجزائر (د.ب.أ)
المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش باقٍ في تدريب الجزائر (د.ب.أ)

مُدّد عقد المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يتولى قيادة المنتخب الجزائري منذ عام 2024، ليواصل مهامه حتى يوليو (تموز) 2028، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات «كأس العالم 2026»، وفق ما أعلن «الاتحاد الجزائري لكرة القدم».

وجاء في بيان، نشره «الاتحاد» على موقعه الرسمي، أن بيتكوفيتش، الذي عُيّن على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني في 29 فبراير (شباط) 2024، «حقق نتائج لافتة منذ توليه المهمة».

وأكد «الاتحاد» أن «استمرار الاستقرار الفني على رأس المنتخب الوطني يعكس الطموح والرغبة في تحقيق نتائج إيجابية خلال الاستحقاقات الدولية المقبلة».

وكان بيتكوفيتش (62 عاماً) قد خلف المدرب جمال بلماضي عقب نهائيات «كأس الأمم الأفريقية 2023»، التي شهدت خروج المنتخب الجزائري من الدور الأول.

وأصبح المدرب السويسري من أصول بوسنية متاحاً منذ إقالته من تدريب نادي بوردو الفرنسي في فبراير 2022، بعد بداية موسم صعبة انتهت لاحقاً بهبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وقبل ذلك، أشرف بيتكوفيتش على تدريب منتخب سويسرا بين عامي 2014 و2021، كما توج بلقب كأس إيطاليا مع لاتسيو في عام 2013.

ومنذ توليه تدريب «محاربي الصحراء»، قاد بيتكوفيتش المنتخب في سلسلة من النتائج الإيجابية، حيث حقق 21 انتصاراً، مقابل 4 تعادلات، و3 هزائم فقط، وفقاً لبيان «الاتحاد الجزائري».

وسيخوض المنتخب الجزائري منافسات «كأس العالم 2026» في أميركا الشمالية، خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز)، ضمن المجموعة العاشرة، إلى جانب منتخبات الأرجنتين حاملة اللقب والأردن والنمسا.

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الرياضة كرة القدم أخبار الجزائر كأس العالم الجزائر
الرياضة رياضة عربية

وديّات الموندبال: قطر تتعادل مع السلفادور

جاسم جابر لاعب منتخب قطر يحاول لعب الكرة تحت ضغط مارسيلو دياز لاعب السلفادور (أ.ف.ب)
جاسم جابر لاعب منتخب قطر يحاول لعب الكرة تحت ضغط مارسيلو دياز لاعب السلفادور (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

وديّات الموندبال: قطر تتعادل مع السلفادور

جاسم جابر لاعب منتخب قطر يحاول لعب الكرة تحت ضغط مارسيلو دياز لاعب السلفادور (أ.ف.ب)
جاسم جابر لاعب منتخب قطر يحاول لعب الكرة تحت ضغط مارسيلو دياز لاعب السلفادور (أ.ف.ب)

اكتفى المنتخب القطري بالتعادل السلبي أمام نظيره السلفادوري في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات "العنابي" لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة تكافؤاً كبيراً بين المنتخبين، حيث تبادلا السيطرة وصناعة الفرص دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك على مدار التسعين دقيقة.

وبدأ المنتخب القطري المباراة بصورة جيدة، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 13 عندما أرسل أكرم عفيف كرة عرضية متقنة قابلها عيسى لاي برأسية مرت بجوار القائم.

ورد منتخب السلفادور بمحاولة خطيرة في الدقيقة 31 عبر ستيفن فاسكيز الذي تلقى تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس محمود أبو ندى تألق في التصدي لتسديدته وتحويلها إلى ركلة ركنية.

وعاد "العنابي" ليهدد مرمى منافسه قبل نهاية الشوط الأول، بعدما قاد إيدميلسون جونيور هجمة مرتدة سريعة ومرر كرة إلى أكرم عفيف الذي سدد فوق العارضة بقليل.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي عدة تعديلات على تشكيلته، أبرزها إشراك عاصم ماديبو وكريم بوضياف لتنشيط خط الوسط، إلا أن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.

ويستعد المنتخب القطري لخوض مباراته الأولى في كأس العالم أمام سويسرا يوم 13 حزيران، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً كندا والبوسنة والهرسك.

وخرج المنتخب القطري بعدد من المكاسب الفنية رغم غياب الأهداف، في اختبار أخير قبل الدخول في أجواء المنافسة الرسمية بالمونديال.

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حارسا المغرب يستعدان للبناء على إنجاز 2022

ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي ومنتخب المغرب (أ.ف.ب)
ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي ومنتخب المغرب (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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حارسا المغرب يستعدان للبناء على إنجاز 2022

ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي ومنتخب المغرب (أ.ف.ب)
ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي ومنتخب المغرب (أ.ف.ب)

تحدَّث الحارسان المغربيان ياسين بونو، ورضا تاجنوتي إلى «فيفا» قبل مشاركتهما الثالثة معاً في كأس العالم.

بعد أدائهما المذهل في مونديال قطر 2022، حين أصبح منتخب المغرب أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، يستعد «أسود الأطلس» لمواجهة تحدٍّ أكبر بكثير في أميركا الشمالية، ساعين لتكرار الإنجاز.

وقال الحارس ياسين بونو لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «لا تزال جودة اللاعبين حاضرة، كما أنَّ العقلية الصحيحة ستكون موجودة، لأنها بطولة كأس العالم، وكل لاعب يحلم بالمشاركة فيها. بالنسبة للبعض، قد تكون هذه مشاركتهم الأخيرة، وبالنسبة للبعض الآخر، ستكون مشاركتهم الأولى».

وسيعود المغرب قريباً إلى قلب المنافسة، وسيكتشف سريعاً ما إذا كان بإمكانه قلب موازين القوى العالمية مرة أخرى، حيث أوقعته القرعة في مواجهة البرازيل في افتتاحية قوية للمجموعة الثالثة في نيويورك، قبل أن يواجه اسكوتلندا وهايتي.

وفي الوقت الذي يتطلع فيه المغاربة لبدء مشوارهم في البطولة بمواجهة الفريق الأكثر تتويجاً، يبقي حارس مرماهم المخضرم قدميه على أرض الواقع.

وتابع: «لنكن صرحاء: هناك فرق مرشحة للفوز أكثر منا. نحن، من جانبنا، نسير على درب التقدم منذ عام 2022، لذا دعونا نحاول مواصلة هذا المسار. بعد ذلك، لا يمكن التنبؤ إلى أي مدى قد نصل».

وأكد قائلاً: «نشعر بأننا ما زلنا نحظى بالاحترام، وهذا يجب أن يمنحنا الثقة. أعتقد أن هناك شعوراً بالثقة ربما لم نكن نشعر به من قبل، بصفتنا فريق أفريقي».

وكشف تاجنوتي، وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا مع «أسفار» الشهر الماضي: «في يوم وصولنا إلى قطر، شعرنا بشيء مميز. عادة، عندما تقضي شهراً ونصف الشهر تقريباً في عزلة تامة، تكون هناك أيام تشتعل فيها شرارة الحماس بينك وبين زملائك في التدريبات. لم يكن هناك أي شيء من هذا القبيل. كنا مجموعة استثنائية، وكان أصدقاؤنا وعائلاتنا معنا. لهذا السبب حققنا الكثير».

وأضاف: «في عام 2022، كان الجو رائعاً حقاً»، هكذا استهل بونو حديثه: «كنا جميعاً عازمين على كتابة أسماءنا في تاريخ كرة القدم المغربية والأفريقية».

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