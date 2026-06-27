القادسية يقترب من جناح الهلال محمد القحطاني

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي القادسية بات قريباً من حسم التعاقد مع محمد القحطاني، جناح الهلال الشاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تحركاته لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وبحسب المصادر ذاتها، تقدمت إدارة القادسية بعرض رسمي إلى الهلال، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق كامل بشأن قيمة الصفقة، إلى جانب الاتفاق مع اللاعب على جميع بنود عقده وراتبه، ولم يتبق سوى بعض الإجراءات والتفاصيل البسيطة قبل إتمام الصفقة والإعلان عنها رسمياً.

وكان القحطاني قد أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع التعاون على سبيل الإعارة؛ إذ شارك الجناح البالغ من العمر 23 عاماً في 13 مباراة بقميص السكري خلال فترة إعارته، وتمكن من تسجيل هدف واحد.